Bij Mij bent u veilig …

Woensdag 27 augustus 2025

Leestijd: 3 minuten

“Blijf bij mij, wees niet bevreesd, want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij zult u echter veilig zijn” (1 Sam. 22:23).

Ook wij mogen aanspraak maken op de troostende woorden die David tot de priester Abjathar richtte nadat de Edomiet Doëg koelbloedig de hele priesterlijke familie had uitgeroeid. Dit komt doordat we in deze woorden de onmiskenbare stem van de Goede Herder horen, die ons in Zijn nabijheid en gemeenschap wil houden. Door Davids woorden wil de Heilige Geest ons ook vandaag troost en bemoediging bieden, vooral in een tijd waarin Satan zijn pogingen intensiveert om de gelovigen te ontmoedigen en te laten struikelen.

Blijf bij Mij

David drong er bij Abjatar op aan om bij hem te blijven. De Heer Jezus wil ook dat wij dicht bij Hem blijven. Bij Hem blijven betekent Zijn Woord gehoorzamen en altijd Zijn nabijheid en gemeenschap zoeken (Johannes 15:7, 10). Het betekent zijn waar Hij is en doen wat Hij van ons wil, zodat we Hem niet bedroeven. In Zijn aanwezigheid hoeven we niet bang te zijn, want Hij is onze Heiland, die Zijn liefde voor ons volledig heeft getoond door voor ons te sterven. Wie zou ons kwaad kunnen doen als Hij met ons is, en wie zou tegen ons kunnen zijn, aangezien Hij vóór ons is (Rom. 8:31)? In Zijn aanwezigheid kan niets en niemand ons kwaad doen: Hij zal ons beschermen totdat we zijn waar Hij nu is – in het huis van de Vader (zie Joh. 12:26; 14:3).

Wees niet bevreesd

David verbond zijn leven met dat van Abjathar, en zijn veiligheid met die van Abjathar. Abjathars veiligheid lag dicht bij David. Zijn wij als gelovigen niet nog nauwer verbonden met de Heer Jezus? We zijn onafscheidelijk en voor altijd met Hem verbonden. De vraag van de Heer: “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” laat duidelijk zien hoe Hij Zich met ons verenigt (Hand. 9:4). Ja, Hij is het Hoofd van Zijn lichaam, en wij zijn Zijn leden (zie 1 Kor. 12:27; Kol. 1:18). Hij is ons leven, en omdat Hij leeft, leven wij ook (zie Joh. 14:19; Kol. 3:4). Wie zou Zijn leven van ons kunnen afpakken? Wie zou ons uit Zijn hand kunnen rukken (zie Joh. 10:28,29)? Nee, we hebben werkelijk niets te vrezen!

Bij mij zult u echter veilig zijn

Net zoals Abjathar goed bewaard werd door David, zo worden ook wij goed bewaard bij de Heer Jezus. Deze bewaring omvat ten minste twee aspecten:

Ten eerste worden we met Hem, dat wil zeggen in Zijn aanwezigheid en gemeenschap, bewaard voor onszelf door niet te hoog van onszelf te denken of (lichtvaardig) te zondigen. Ten tweede beschermt Zijn aanwezigheid ons ook tegen de verleidingen van de vijand (zie 2 Thess. 3:3).

Zonder Hem zou onze bewaring er slecht aan toe zijn, maar met Hem en bij Hem zijn wij veilig. Zijn Persoon is de onbreekbare garantie, dat we bewaard zullen worden op het pad naar het hemelse doel en op een dag bij Hem in heerlijkheid zullen zijn (zie 2 Tim. 4:18; Judas :24). Ja, onze toekomst is zeker en onlosmakelijk met Hem verbonden. Wat er ook gebeurt: de Heer Jezus is ons leven, onze zekerheid, onze hoop en onze toekomst.

Daniel Melui; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW