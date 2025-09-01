11 uur geleden 40 jaar in de woestijn

Iedereen die ook maar een beetje weet van de geschiedenis van het volk Israël, weet dat ze 40 jaar door de woestijn moesten zwerven voordat ze het Beloofde Land konden binnengaan. Als we de moeite nemen om de vele plaatsen in de Bijbel te zoeken waar de Geest van God de 40 jaar in de woestijn noemt, ontdekken we veel dingen die ook voor ons als leidraad kunnen dienen.

God voedde Zijn volk op zoals een moeder haar kind voedt (Hand. 13:18). Hij zorgde zo wonderbaarlijk voor Zijn volk, dat het hun aan niets ontbrak (Neh. 9:21). Hij liet hen geen dag onbegeleid achter in de ongebaande woestijn; Hij leidde hen 40 jaar lang (Amos 2:10).

Gedurende al die jaren at het volk Israël het voedsel, dat God hun uit de hemel gaf: het manna (Ex. 16:35). De Israëlieten ervoeren niet alleen dit wonder. Ze waren ook getuige van vele andere daden van hun God, maar ze bleven Hem verzoeken door hun ongehoorzaamheid (Hebr. 3:9).

Mozes, de leider van het volk, leidde hen door de woestijn (Deut. 29:5) en deed daar wonderen en tekenen, zoals in Egypte en in de Rode Zee (Hand. 7:36).

En wat was het resultaat? In plaats van offers aan God te brengen, dienden ze tijdens deze lange reis afgoden (Amos 5:25,26).

God kon de ongehoorzaamheid en ontrouw van zijn volk niet zomaar negeren. En daarom lezen we:

Dat Hij vertoornd was op degenen die 40 jaar lang zondigden (Hebr. 3:17);

dat Hij hen 40 jaar lang in de woestijn zou laten ronddwalen (Num. 32:13);

dat Hij 40 jaar lang walgde van dit geslacht (Ps.95:10);

dat hun kinderen 40 jaar lang in de woestijn zouden rondzwerven en dat zij 40 jaar lang hun ongerechtigheden zouden dragen. “En u zult van Mij tegenstand ondervinden!” (Num. 14:33,34).

Ondanks alle mislukkingen van het volk bleef God trouw. Aan het einde van de woestijnreis kon Mozes zeggen:

“Want de HEERE, uw God, heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn. Deze veertig jaar is de HEERE, uw God, met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken” (Deut. 2:7). In Deuteronomium 8 vers 4 wordt Gods zorg gedetailleerder beschreven: “De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar.”

Waarom liet God zijn aardse volk 40 jaar in de woestijn ronddwalen? Deuteronomium 8 vers 2 geeft ons drie redenen:

Om hen te verootmoedigen; om hen te beproeven; om te weten wat er in hun hart was.

De woestijntochten van het volk Israël laten enerzijds zien hoe genadig en trouw, maar ook hoe heilig en rechtvaardig God is. Anderzijds onthult het, zonder te vergoelijken, waartoe ons hart in staat is. Ons leven als christenen in deze wereld kan vergeleken worden met de woestijntochten van Israël. Het is een tijd waarin we God, onze Vader, en de Heer Jezus, onze Redder, beter kunnen leren kennen. Maar ons geloofsleven draait ook om het leren kennen van ons hart. In beide lessen zijn we waarschijnlijk nog niet uitgeleerd!

Jakob Graf; © www.haltefest.ch

Jaargang 1992, bladzijde 210

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW