Zo nu en dan, ofwel: tijd en eeuwigheid (1)

Lukas 12

De waarheidsbeginselen die in Lukas 12 worden uiteengezet, hebben een zeer plechtig en alomvattend karakter, en hun praktische draagwijdte zijn van het grootste belang, vooral in een tijd als de onze. In het licht van deze waarheid, zoals die hier schijnt, kan geen vleselijke en wereldse geest standhouden; hij zal tot in de kern verdorren. Als ons gevraagd zou worden naar de beknopte en essentiële inhoud van dit kostbare hoofdstuk, zouden we antwoorden: “Het is een beschouwing van de tijd in het licht van de eeuwigheid.” De Heer wilde kennelijk door deze beschouwing Zijn discipelen in het licht van die wereld brengen, waar alles volkomen anders is dan de huidige, zodat Hij hun harten onder de gezegende invloed van onzichtbare dingen en hun leven onder de macht en het gezag van hemelse beginselen zou brengen. Dit was de liefdevolle bedoeling van de Goddelijke Leraar; en Hij baseerde Zijn onderwijs hier op deze waarschuwende en tegelijkertijd indringende woorden:

Lukas 12 vers 1: “Toen intussen de duizenden mensen van de menigte bijeengekomen waren, zodat zij elkaar verdrongen, begon Hij allereerst tot Zijn discipelen te zeggen: Past u op voor het zuurdeeg, dat is [de] huichelarij, van de farizeeën.”

Er mag geen onzuiverheid zijn; de diepe bronnen van elke gedachte moeten blootgelegd worden – sterker nog, het is noodzakelijk, dat we de zuivere stralen van hemels licht toelaten tot in de diepste diepten van ons morele wezen. Voor dit licht kan er geen tegenstrijdigheid bestaan ​​tussen onze verborgen gedachten en wat we zeggen, tussen de richting van ons leven en de belijdenis van onze lippen. Kortom, we hebben de gave van een “oprecht en goed hart” nodig om gezegend profijt te trekken uit deze wonderlijke verzameling van praktische waarheden. We zijn te geneigd om met onverschilligheid en koele instemming naar bekende waarheden te luisteren, en geven er meestal de voorkeur aan om te speculeren over bepaalde Bijbelse uitdrukkingen of leringen, of vragen over profetie, omdat we ons daaraan kunnen overgeven – verbonden met allerlei wereldse gevoelens, hebzuchtige verlangens en de bevrediging van onze aardse wensen. Maar deze zwaarwegende beginselen van de waarheid, die we in dit hoofdstuk vinden, raken het geweten in al hun omvang en diepgaande kracht; En wie kan het verdragen, zo niet zij die, door genade, ernaar streven zich te reinigen van “het zuurdeeg, dat is de huichelarij van de farizeeën”? Dit zuurdeeg heeft uiterlijk een mooi karakter, manifesteert zich in de meest uiteenlopende vormen en is daarom des te gevaarlijker. In werkelijkheid het, waar het ook gevonden wordt, een reële en onoverkomelijke hindernis voor de ziel, zodat zij geen vooruitgang kan boeken in ervaringskennis en praktische heiliging. Als ik mijn hele ziel niet blootstel aan de werking van de Goddelijke waarheid, als ik nog steeds een hoekje voor het licht ervan verberg, als ik nog steeds iets voor mezelf wil houden, als ik onredelijke wijze probeer de waarheid aan te passen aan mijn eigen standpunt en gedrag, of de scherpte ervan van mijn geweten af ​​te wenden – dan ben ik ongetwijfeld besmet met het zuurdeeg van huichelarij, en is mijn groei naar het beeld van Christus moreel onmogelijk. Hoe noodzakelijk is het daarom voor elke discipel van Christus om ervoor te zorgen, dat er geen spoor van dit verderfelijke zuurdeeg te vinden is in de verborgen hoeken van zijn hart. Laten we, door Gods genade, ernaar streven het ver van ons te houden, zodat we in alle omstandigheden kunnen zeggen: “Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert!” (1 Sam. 3:9,10).

Huichelarij staat echter niet alleen lijnrecht tegenover elke geestelijke groei, maar schiet ook volledig zijn doel voorbij:

Lukas 12 vers 2: “Er is echter niets bedekt dat niet ontdekt, en verborgen dat niet bekend zal worden.”

Voor de rechterstoel van Christus zal ieder mens geopenbaard worden en elke gedachte aan het licht gebracht. Wat de waarheid nu wil doen, zal dan het oordeel volbrengen. Elke graad en nuance van huichelarij zal ontmaskerd worden door het licht, dat van deze rechterstoel van Christus uitstraalt; niets zal eraan ontkomen. Dan zal alles in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, ook al zijn er nu zoveel misleidingen. Dan zal alles bij zijn ware naam genoemd worden, hoe men het nu ook uitdrukt. Wereldgezindheid wordt nu gewoonlijk slimheid, hebzucht, eigenbelang en voorzichtigheid genoemd; het bevredigen van eigen behoeften en het verwerven van prestige worden omschreven als wijsheid en prijzenswaardig zakelijk inzicht. Ja, zo is het nu; maar dan zal het precies andersom zijn. Al deze dingen zullen voor de rechterstoel van Christus in hun ware licht verschijnen en bij hun ware naam genoemd worden.

Het is daarom ware wijsheid voor een discipel om nu te handelen in het licht van die dag waarop het verborgene van alle harten onthuld zullen worden. Hij staat in dit opzicht zeker in een gunstige positie, ook al zegt de apostel: “Want wij allen moeten geopenbaard1 worden voor de rechterstoel van Christus” (2 Kor. 5:10). Zou dit de discipel zorgen moeten baren? Zeker niet, als zijn hart gereinigd is van het zuurdeeg van huichelarij en zijn ziel volledig gegrond en versterkt is door de leiding van de Heilige Geest in de grote fundamentele waarheid – die ons in hetzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 5, wordt voorgesteld, namelijk dat Christus zijn leven en Christus zijn gerechtigheid is – zodat hij met de apostel kan zeggen: “… en ik hoop dat wij ook in uw gewetens openbaar zijn geworden” (2 Kor. 5:11). Maar als hij deze gemoedsrust nog steeds mist, en hij het oprecht meent, dan zal de gedachte aan de rechterstoel van Christus hem ongetwijfeld verontrusten. Daarom probeert de Heer in zijn onderwijs in Lukas 12 het geweten van Zijn discipelen nu al volledig in het licht van deze rechterstoel te plaatsen.

Lukas 12 vers 4-5: “Ik nu zeg u, Mijn vrienden: weest niet bang voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen voor Wie u bang moet zijn: weest bang voor Hem die, nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen; ja, ik zeg u, weest bang voor Hem.”

“Mensenvrees legt iemand een valstrik” (Spr. 29:25) en is nauw verbonden met het “zuurdeeg van de farizeeën”; maar “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN” (Spr. 9:10), en die dwingt iemand ertoe zich nu zo te gedragen – zo te denken, te spreken en te handelen – alsof hij zich in de volle gloed van Christus’ rechterstoel bevindt. En wat zou het resultaat zijn van zo’n denkwijze? Het zou een onmetelijke waardigheid en nobelheid aan het karakter verlenen, terwijl de geest van trotse onafhankelijkheid in de kiem zou worden gesmoord en de ziel bewaard zou blijven onder de alziende macht van Gods licht, dat alles openbaart. Niets kan een discipel van Christus zozeer beroven van zijn ware waardigheid als wandelen in de ogen of volgens de gedachten van anderen. Zolang we zo handelen, kunnen we geen vrije volgelingen van onze hemelse Meester zijn. Bovendien is het kwaad om onze wegen voor God te verbergen, en beiden delen in het “zuurdeeg van de farizeeën,” en beiden zullen hun rechtmatige plaats vinden voor Christus’ rechterstoel. Waarom zouden we bang zijn voor mensen? Waarom zouden we rekening houden met hun meningen? Als deze meningen geen stand kunnen houden in de aanwezigheid van Hem die ook de macht heeft ons in de hel te werpen, dan zijn ze waardeloos; want het is met Hem dat wij te maken hebben. “Maar het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk gericht word beoordeeld; ja, ik beoordeel ook mijzelf niet” (1 Kor. 4:3). De mens mag nu een rechterstoel hebben, maar hij zal er dan geen meer hebben; hij mag in dit leven oordelen, maar in de eeuwigheid zal hij niet meer oordelen. Waarom zouden wij ons handelen dan baseren op zo’n zwak en vergankelijk oordeel? Laten we zulk gedrag liever volledig afwijzen. Moge God ons de genade schenken om altijd te handelen met het oog op de eeuwigheid, zodat onze blik in onze wandel hier en nu altijd naar boven gericht blijft, ja, zodat we de tijd kunnen beschouwen in het licht van de eeuwigheid.

Het arme, ongelovige hart vraagt ​​zich wellicht, zoals altijd, af: als ik mijzelf zo verhef boven menselijke gedachten en meningen, hoe zal ik dan vooruitgang boeken in een wereld waar juist deze gedachten en meningen heersen? Dit is een heel natuurlijke vraag; maar uit de mond van de Heer komt een volledig en bevredigend antwoord. Het lijkt er zelfs op alsof Hij in Zijn genade dit opkomende element van ongeloof wilde voorkomen door Zijn discipelen boven de troebele waas van deze tijd te verheffen tot het zuivere, onderzoekende en krachtige licht van de eeuwigheid.

Lukas 12 vers 6-7: “Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningen? En niet één van hen is voor God vergeten. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bang; u gaat vele musjes te boven.”

Hier wordt het hart niet alleen onderricht om God te vrezen, maar ook op Hem te vertrouwen; het wordt niet alleen gewaarschuwd, maar ook getroost. “Weest bang” en “weest niet bang” lijken misschien vreemd voor mensen van vlees en bloed, maar voor het geloof is er niets vreemds aan. Wie God het meest vreest, vreest de omstandigheden het minst. Wie in geloof wandelt, is de meest afhankelijke en tegelijkertijd de meest onafhankelijke persoon ter wereld: afhankelijk van God, onafhankelijk van de omstandigheden. Onafhankelijkheid van de omstandigheden is het gevolg van afhankelijkheid van God; ware afhankelijkheid bewerkt ware onafhankelijkheid. Dit onthult ons de bron van de vrede van de gelovige. Hij die de macht heeft om in de hel te werpen – de Enige die gevreesd moet worden – heeft het inderdaad de moeite waard geacht om de haren op zijn hoofd te tellen; en Hij achtte het zeker niet de moeite waard om hem nu of later verloren te laten gaan, maar om Hem te bewaren en te beschermen. Deze nauwgezette zorg van onze Vader moet elke twijfel die in ons hart zou kunnen opkomen, tot zwijgen brengen. Niets is te klein voor Hem, en niets kan te groot zijn. De ontelbare werelden die zich in de oneindige ruimte bewegen en een vallende mus zijn gelijk voor Hem. Zijn oneindige Geest kan met evenveel gemak het verstrijken van eeuwen als de haren op ons hoofd overzien. Dit is het vaste fundament waarop Christus zijn “Weest niet bang!” en “Weest niet bezorgd!” baseert. Toch schieten we vaak tekort in de praktische toepassing van dit Goddelijke principe. We mogen het bewonderen als een principe, maar de ware schoonheid ervan wordt pas gezien en gevoeld in de toepassing ervan. Als we het niet in praktijk brengen, schilderen we als het ware zonnestralen op de muur, terwijl we sterven onder de ijzige deken van ons ongeloof.

In dit Schriftgedeelte zien we, dat een open en moedig getuigenis van Christus uiterst nauw verbonden is met deze heilige verheffing boven menselijke gedachten en met dit stille vertrouwen in de tedere zorg van onze Vader – zelfs in de kleinste dingen. Wanneer mijn hart verheven is boven de invloed van de angst voor mensen en volledig tot rust is gekomen door de zekerheid dat God elk haartje op mijn hoofd heeft geteld, dan is mijn ziel in de juiste gemoedstoestand om Christus voor anderen te belijden.

Lukas 12 vers 8-10: “Ik nu zeg u: Ieder die Mij belijdt voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie Mij verloochent voor de mensen, zal verloochend [2] worden voor de engelen van God. En ieder die een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem worden vergeven; maar wie tegen de Heilige Geest lastert, het zal hem niet worden vergeven.”

Ik maak me geen zorgen over de gevolgen van deze bekentenis; want zolang God wil dat ik hier ben, zal Hij me ook hier houden.

Lukas 12 vers 11-12: “Wanneer zij u nu brengen voor de synagogen, de overheden en de machten, weest niet bezorgd hoe <of wat> u antwoorden of wat u zeggen moet; want de Heilige Geest zal u op dat ogenblik leren wat u behoort te zeggen.”

De enige gepaste positie om van Christus te getuigen is die van volledige bevrijding van menselijke invloed en een onwrikbaar vertrouwen in God. Voor zover ik onder de invloed sta van mensen of hun dienaar ben, in zover ben ik ook ongeschikt om Christus te dienen; en ik kan alleen werkelijk bevrijd worden van menselijke invloed door een levend geloof in God. Wanneer God het hart vult, is er geen plaats meer voor het schepsel; en we kunnen er ook volledig van overtuigd zijn, dat geen enkel mens het ooit de moeite waard heeft gevonden om de haren op zijn hoofd te tellen; ook wijzelf hebben het niet de moeite waard gevonden. Maar God wel, en daarom kan ik Hem meer vertrouwen dan wie ook. God is volkomen toereikend voor elke behoefte, groot of klein, en om dat te ervaren, hoeven we Hem alleen maar te vertrouwen. Het is waar, dat Hij mensen als instrumenten hiervoor gebruikt; maar als we op mensen vertrouwen in plaats van op God, op de instrumenten in plaats van op de Hand die ze gebruikt, brengen we een vloek over onszelf. Want er staat geschreven: “Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt!” (Jer. 17:5). De Heer gebruikte raven om Elia te voeden; maar Elia was waarschijnlijk nooit van plan om op raven te vertrouwen. En zo hoort het ook altijd te zijn. Geloof steunt op God, rekent op Hem, klampt zich aan Hem vast, vertrouwt op Hem, wacht op Hem. Het geeft Hem altijd de ruimte om te handelen; het belemmert Zijn glorieuze pad niet door enig vertrouwen in de schepping te stellen; het stelt Hem in staat alles wat Hij is te openbaren en vertrouwt alles aan Hem toe. En ook als het geloof door diepe en woeste wateren moet gaan, zal het altijd op de top van de hoogste golven te zien zijn en van daaruit standvastig en in volkomen vrede op God en Zijn machtige kracht gericht blijven. Alleen geloof geeft God en de mensen hun rechtmatige plaats in deze wereld.

NOOT:

1. Gelovigen en zondaars — maar niet tegelijkertijd of op dezelfde grond.

© www.soundwords.de; Charles Henry Mackintosh

Online in het Duits sinds: 15.10.2022; geactualiseerd: 23.07.2025.

Originele titel: “Jetzt und dann, oder: Zeit und Ewigkeit” in Botschafter des Heils in Christo, jaargang 6, 1858, bladzijde 48–68.

Engelse originele titel: “Now and Then; or, Time and Eternity, The Substance of a Lecture on Luke 12” in Miscellaneous Writings, Buch.

Engelse bron: www.stempublishing.com

