1 dag geleden De wonderen van de Heer (3)

De schoonmoeder van Petrus

Bijbelgedeelten: Mattheüs 8 vers 14-17

Degenen die de Bijbel respecteren en in de Goddelijke inspiratie ervan geloven zullen niet aarzelen om te geloven, dat het een geestelijke betekenis heeft, wat de reden is waarom Mattheüs dit voorval op een andere plaats in zijn evangelieverhaal plaatst. Hij meldt het na de gebeurtenissen van de melaatse en de knecht van de hoofdman, terwijl Markus en Lukas duidelijk maken, dat deze gebeurtenis enige tijd voor deze twee plaatsvond.

Het heilshistorische karakter van het evangelie volgens Matteüs is de ware verklaring voor deze schijnbare wanorde. De eerste 17 verzen van het achtste hoofdstuk geven ons een aantal voorvallen die zeer interessant zijn wanneer ze gezien worden in het licht van Gods heilshistorische wegen. De genezing van de melaatse door de aanraking van Jezus is bijvoorbeeld een karakteristiek beeld van de tijd waarin onze Heer fysiek op aarde was. Hij had dagelijks nauw contact met Israël en stond klaar om het volk alle zegeningen te schenken, maar Hij vond slechts een zwakke reactie in hun geloof. De genezing van de knecht van de hoofdman door Zijn Woord dat van een afstand werd gesproken, laat ons zien wat er in de huidige tijd gebeurt. Hij is niet langer fysiek bij ons, maar Zijn Woord is bij ons en door geloof in de wonderbaarlijke boodschap van het Woord vinden veel niet-Joden zegen.

Het herstel van de schoonmoeder van Petrus is een voorafschaduwing van wat Hij zal doen als Zijn huidige genadevolle werk onder de volken voltooid is. In Zijn goedheid zal Hij zich opnieuw tot Israël wenden, waarvan de schoonmoeder van Petrus een vertegenwoordiger was. Ze was ziek van de koorts toen de Heer haar vond, maar de aanraking van Zijn hand was voldoende voor haar volledige herstel. Op dezelfde wijze zal Hij haar volk aan de rand van de afgrond vinden wanneer Zijn voet weer op de Olijfberg staat, maar Zijn persoonlijke aanwezigheid zal net zo werkzaam zijn voor de volledige verlossing van Israël als het was voor het herstel van de schoonmoeder van Petrus zo lang daarvoor. Noch zionistische congressen noch gunsten van Europese mogendheden zullen leiden tot een beëindiging van Israëls eeuwenlange lijden; dit gezegende einde is absoluut zeker en is volgens de Schrift afhankelijk van de verschijning van de Zoon des mensen. Wanneer de Redder naar Sion komt, zal Hij de goddeloosheid van Jakob afwenden en heel Israël zal behouden worden (Rom. 11:21-26).

Nadat de schoonmoeder van de apostel was behandeld, eindigde de dag met grote zegen. Lijders van allerlei pluimage verzamelden zich rond haar deur en vonden genezing en mededogen van onze genadige Heer. Zo zal het ook zijn aan het einde van het huidige tijdperk. Wanneer de twaalf stammen van Israël hun erfenis terugkrijgen en opnieuw genieten van de Goddelijke genade, zal er wereldwijde vrede en zegen zijn. De wereld kreunt steeds meer onder haar ondraaglijke last en er worden van tijd tot tijd pogingen gedaan om die te verlichten, maar alle pogingen in die richting zullen vergeefs zijn totdat de ware Koning van de aarde zal wederkomen. Zijn volgorde op die dag zal als volgt zijn: Eerst zal Israël gezegend worden, daarna zullen ook alle volken gezegend worden. Ondertussen is er vergeving en redding beschikbaar voor de velen die hun vertrouwen stellen in het kostbare bloed van de Redder.

© www.bibelstudium.de; W.W. Fereday

Online in het Duits sinds 24.06.2009; [vertaald naar het Duits door Benjamin Runkel]

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW