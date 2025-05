2 uur geleden Dagelijks onderhoud voor onze behoeften

Koning Jojachin werd door Nebukadnezar naar Babylon gedeporteerd. Na meer dan 30 jaar ballingschap kreeg hij van een latere Babylonische koning vergiffenis en vriendelijkheid. Samengevat staat er in 2 Koningen 25 vers 30: “En wat betreft zijn levensonderhoud: een voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid, al de dagen van zijn leven.”

Op dezelfde manier ontvangen wij vandaag van onze God en Vader wat we elke dag nodig hebben voor onze geestelijke behoeften. Laten we denken aan enkele verzen uit het Nieuwe Testament die ons laten zien wat Hij voor ons heeft klaarliggen.

Hoe hard hebben we nodig wat onze God en Vader ons wil geven! Soms brengt Hij ons in kleinere of grotere noodsituaties, zodat we beseffen hoezeer we afhankelijk zijn van Zijn hulp. Dit drijft ons naar Hem toe, waar we Zijn steun ervaren. De apostel Paulus kon aan de Filippenzen schrijven over wat hij voor zichzelf had geleerd:

“Maar mijn God zal in al uw behoefte voorzien naar Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus” (Fil. 4:19).

De geestelijke voeding die we van onze God en Vader ontvangen is iets blijvends. Zijn hulp is nooit uitgeput. Hij geeft ons niet wekelijks wat we nodig hebben, maar dagelijks, zolang we hier leven. Op geen enkele dag laat Hij ons in de steek.

Wijsheid

“Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild geeft en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden” (Jak. 1:5). Ontbreekt het ons aan wijsheid? Staan we voor een beslissing en weten we niet welke weg we moeten kiezen? Als de ene weg eigenzinnig of zelfs zondig is, dan hoeven we er niet voor te bidden. Maar misschien lijken beide mogelijkheden wel tot eer van God te zijn. Dan wordt het moeilijker. Wat voor opleiding moet ik volgen? Welke baan moet ik nemen? Onze hemelse Vader wil ons vandaag de wijsheid geven die we nodig hebben om de juiste beslissing te nemen.

Kracht

De apostel Paulus schreef aan de Filippenzen: “Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13). Ontbreekt het ons aan kracht voor vandaag? De Heer kan ons fysieke kracht geven als we dat nodig hebben. Maar meestal hebben we innerlijke kracht nodig om de druk en moeilijkheden te weerstaan die we op onze geloofsreis tegenkomen. Kolosse 1 vers 11 zegt: “… met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van Zijn heerlijkheid, tot alle volharding en lankmoedigheid, met blijdschap … .” De Heer Jezus is in staat om ons toe te rusten met alle volharding en lankmoedigheid (geduld) die we nodig hebben. We hebben uithoudingsvermogen of geduld nodig in onze omstandigheden; we hebben geduld nodig naar mensen toe. De Heer kan ons niet alleen sterken zodat we niet opgeven bij moeilijkheden. Maar Hij wil ons ook helpen om met vreugde te volharden. Wat een goede Heer hebben we toch!

Vrede

“Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus” (Fil. 4:6,7). We leven in een wereld zonder vrede. We kijken uit naar de dag waarop de Vredevorst, de Heer Jezus, in deze wereld zal heersen (Jes. 9:5,6). Terwijl we op die dag wachten, ervaren we hoe de vrede van God onze harten en gedachten bewaart. Als iets ons zorgen baart, als we een probleem hebben, kunnen we de zaak voorleggen aan onze God en Vader. We kunnen al onze zorgen op Hem afwentelen, want Hij is bezorgd om ons (1 Petr. 5:7). Zijn antwoord is misschien niet wat we verwachten of willen. Toch belooft Hij ons de dagelijkse maat van Zijn vrede, die onze harten en gedachten zal bewaren zodat onrust plaats maakt voor rust.

Genade

Er is nog iets dat de Heer elke dag voor ons in petto heeft als we naar Hem opkijken. In 2 Korinthe 12 vers 9 lezen we hoe Hij tegen de apostel Paulus zei: “Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht.” Paulus was opgenomen in de derde hemel, in het paradijs. Daar had hij onuitsprekelijke woorden gehoord. Opdat hij zich niet zou verheffen door de overdaad van deze openbaringen, kreeg hij een doorn in het vlees. De Heer bracht Paulus deze preventieve kastijding toe, niet omdat hij gezondigd had, maar om hem ervan te weerhouden te zondigen. Drie keer smeekte hij de Heer om hem ervan te verlossen. Zijn antwoord was echter niet om de doorn te verwijderen, maar om te beloven: “Mijn genade is u genoeg.”

In zekere zin omvat genade alle andere Goddelijke beloften die worden genoemd. Het is een onuitputtelijke bron van de verheerlijkte Heer voor alles wat Paulus nodig had om de doorn in het vlees te verdragen. Daarom veranderde zijn houding ten opzichte van deze lichamelijke beperking. Nu wilde hij er niet langer van bevrijd worden, maar beroemde zich in zijn zwakheden omdat ze hem dichter bij de Heer brachten. Hij leerde hoe de Heer elke dag persoonlijk voor hem zorgde. Misschien gaat u op dit moment door een moeilijke beproeving. Dan mag u weten, dat Zijn genade voldoende is. Hij is in staat om u staande te houden en u er doorheen te dragen.

Kevin Quartell; www.haltefest.ch

Jaargang 2025, nummer 1, bladzijde 17

