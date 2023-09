5 uur geleden Brieven aan een nieuwe bekeerling (11)

Bijbelgedeelte: Psalm 101 vers 4+6

Jouw gemeenschap met christenen

Beste gelovige vriend,

Ik wil je nu op het hart drukken hoe belangrijk de gemeenschap met christenen is. Veel van wat al gezegd is over oude banden en vriendschappen zou hier ook passen, maar herhaling is niet nodig. Het volstaat te zeggen, dat de beste manier om weg te blijven van oude verbindingen is om nieuwe te maken en te onderhouden.

David zei: “De kwaaddoeners zal ik niet kennen. … Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land” (Ps 101:4-6). En hierin was hij ongetwijfeld een beeld van de Heer Jezus Christus. Het kwade vermijden en het goede bevorderen was altijd zijn manier, en dat zou ook de onze moeten zijn.

Ook in het leven van Mozes werd speciaal vermeld dat hij op hoge leeftijd met een onverdeeld hart zijn lot verbond met dat van het verachte volk van God. “Omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van [de] zonde” (Hebr. 11:25).

Denk niet, dat christenen volmaakt zijn, want dan staat je een grote teleurstelling te wachten. Dat zijn ze niet, verre van dat, maar je zult in hen een warmte en een liefde vinden die je nergens ter wereld zult vinden. Blijf bij ze, en als ze niet aan je verwachtingen voldoen of het niet eens zijn met jouw opvattingen, blijf dan bij ze. Zelfs als ze je een koude schouder geven, geef hen dan een warm hart en je zult snel je kapitaal met rente terugkrijgen.

Over het algemeen ligt de zaak precies andersom. Ik heb van velen gehoord, dat hun medebroeders en -zusters zo koud zijn, dat ze na de samenkomsten nooit een gesprek met hen aangaan. Bij nader onderzoek ontdek ik bijna altijd, dat juist degenen die hierover klagen er om bekend staan, dat zij direct na afloop van de bijeenkomst opspringen en weglopen, zonder dat iemand de kans krijgt hen vriendelijk de hand te schudden. Zij zijn koud, niet hun medebroeders en -zusters. Een veel voorkomend ziektesymptoom is, dat iemand klaagt over kou terwijl het nog behoorlijk warm is.

Het ‘mijden’ van de gemeenschap van christenen is een vroeg symptoom van geestelijke ziekte. Wanneer kudde-eigenaren of hun herders een schaap apart van de kudde zien staan, concluderen ze onmiddellijk, dat het ziek is. Als alles gezond is, blijft de kudde bij elkaar. Pas er voor op om eenzaam te mokken. Het zijn de achterblijvers, die een gemakkelijke prooi worden voor de listige vijand.

Misschien wil je een praktisch antwoord op de vraag waar je heen moet gaan, omdat je ziet dat christenen, en ook de echte, helaas verdeeld zijn in veel kleinere en grotere groepen die op verschillende plaatsen samenkomen.

Mijn advies is: laat je leiden door het Woord van God.

Maar onthoud, dat het niet gaat om wat jij wilt of wat je ouders hebben gedaan. De vraag kan alleen worden beslist door het Woord van God. Hier heb je dan ook zo’n gelegenheid, waarbij je biddend de Bijbel moet onderzoeken.

Wees geen zwerver, of, zoals dat tegenwoordig heet, een “freelancer”. Een dergelijke weg laat maar al te duidelijk zien, dat men geen principes heeft. Je kunt beter blijven waar je bent, zolang het Woord van God en een goed geweten en oprechte liefde voor onze Heer Jezus Christus het je gebieden.

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 06.03.2010.

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW