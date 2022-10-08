3 uur geleden Blijven wij standvastig?

Bijbelgedeelten: Handelingen 1 vers 14; 2 vers 42,46; 6 vers 4; 11 vers 23; 13 vers 43; 14 vers 22.

In het boek Handelingen vinden we zeven passages die spreken over “volharden.” Deze passages laten ons in het bijzonder zien waar de eerste christenen aan vasthielden en waar wij gelovigen vandaag de dag aan vast zouden moeten houden. De Heer wil dat we standvastig zijn in bepaalde dingen en er niet van afwijken, noch ze opgeven. Hieronder zullen we deze zeven passages kort bekijken.

In gebed volharden

“Deze allen volhardden eendrachtig in gebed, met [enige] vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en Zijn broers” (Hand. 1:14).

Na de hemelvaart van de Heer Jezus keerden de apostelen terug naar Jeruzalem en verzamelden zich in de bovenzaal. Daar bleven ze samen bidden, samen met enkele vrouwen, Maria, de moeder van Jezus, en Zijn broers. Zijn ook wij zulke standvastige bidders die volharden in het gebed?

In de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden volharden

“Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden” (Hand. 2:42).

De eerste christenen hielden vast aan vier dingen: de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en in de gebeden. Deze vier dingen waren kenmerkend voor hen. Ze hielden eraan vast. Hoe zit het met ons? Houden wij ook vast aan deze belangrijke dingen?

Volharden in de tempel

“En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel en braken brood aan huis en namen samen voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart” (Hand. 2:46).

De eerste christenen bleven elke dag verenigd in de tempel. Tot dan toe was de tempel de plaats geweest waar de Heer te midden van zijn volk woonde. Maar in de tijd van de christelijke bedeling vinden we de aanwezigheid van de Heer overal waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn (Matth. 18:20). Zijn wij ook graag daar, waar de Heer beloofd heeft te midden van Zijn volk te zijn?

In het gebed en in de dienst van het Woord volharden

“Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord” (Hand. 6:4).

De apostelen stelden zeven mannen aan om voor de weduwen te zorgen. Zij wilden zich zelf wijden aan het gebed en de bediening van het Woord. In het gebed ontvingen ze instructies van de Heer over de dienst die ze moesten verrichten. Is het ook voor ons belangrijk om ons te wijden aan het gebed en de bediening van het Woord?

Volharden bij de Heer te blijven

“Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijdde hij zich en vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven” (Hand. 11:23).

Toen Barnabas in Antiochië aankwam en het werk van Gods genade onder de gelovigen daar zag, spoorde hij hen allen aan om met heel hun hart trouw te blijven aan de Heer (bij de Heer te blijven). Hebben ook wij in ons hart het voornemen om trouw te blijven aan de Heer?

Om bij de genade van God te blijven

“En toen de synagoge was uiteengegaan, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas, die tot hen spraken en hen vermaanden bij de genade van God te blijven” (Hand. 13:43).

Tijdens hun eerste zendingsreis spoorden Paulus en Barnabas de gelovigen in Antiochië in Pisidië aan om te volharden (blijven) in de genade van God. Ook wij moeten hierin volharden. De Galaten dienen hier als waarschuwend voorbeeld. Paulus moest hen vertellen, dat ze van de genade waren afgevallen (Gal. 5:4).

Volharden (blijven) in het geloof

“… en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan” (Hand. 14:22).

Bij hun terugkeer van hun eerste zendingsreis sterkten Paulus en Barnabas de zielen van de discipelen en spoorden hen aan om te volharden in het geloof. Het was belangrijk, dat de jonge gelovigen vasthielden aan de geloofswaarheden die ze hadden geleerd. Ook wij moeten vasthouden aan wat we hebben geleerd.

