11 uur geleden Abraham (6)

Zoonschap en erfenis (Gen. 15)

In Genesis 11-14 zagen we Abrahams openbare getuigenis voor de mensen. In het tweede deel van zijn geschiedenis, dat we vinden in hoofdstukken 15-21, zien we de persoonlijke worstelingen van zijn ziel met God. Het is duidelijk, dat Abrahams vertrek uit Haran, zijn tent, zijn altaar, zijn afstand doen van de maatschappelijke zaken en zijn overwinning op de koningen allemaal publiekelijk bekend waren. Ze tonen zijn leven van geloof en het glorieuze doel waartoe het leidt. Nu moeten we leren, dat zijn innerlijke gevoelens achter deze openbare getuigenis schuilgingen.

Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass wir nicht nur dazu berufen worden sind, Zeugen von wahren Tatsachen zu sein, sondern auch Wahrheiten zu bezeugen, die unsere eigenen Seelen beeinflusst haben.

Het is van groot belang te beseffen, dat we niet alleen geroepen zijn om getuigen te zijn van ware feiten, maar ook om te getuigen van waarheden die onze eigen ziel hebben geraakt.

Een openbaring van God (vs. 1)

Abraham kon, wat hem betreft, vol vertrouwen zijn problemen aan God voorleggen, inclusief zijn moeilijkheden en zijn gebeden voor anderen. Zulke genade van God en Abrahams onvoorwaardelijke vertrouwen zijn zeer leerzaam voor ons. In het licht van Gods volledige openbaring als onze Vader, is het voor gelovigen mogelijk om een ​​nog grotere intimiteit met God te ervaren, zij het op een minder vertrouwde manier. Laten we ons hart eens goed onderzoeken: leggen we al onze moeilijkheden aan God voor? Leggen we onze problemen aan Hem voor? En bidden we met vertrouwen en liefde voor anderen? Deze mooie voorbeelden moedigen ons in ieder geval aan om deze intimiteit met God opnieuw uit te voeren.

De reden voor deze nieuwe boodschappen van God is ook zeer leerzaam. Abraham had zojuist de geschenken en eerbewijzen van deze wereld verworpen. “Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot” (Gen. 15:1). Nadat hij de vijandschap van de wereld had overwonnen, had Abram een ​​schild nodig. Door de gaven van deze wereld te verwerpen, ontving hij een beloning van God. En Gods bescherming, Gods beloningen, overtreffen alles wat deze wereld ons te bieden heeft. Als God ons schild is, hoeven we de vergeldingsaanvallen van verslagen vijanden niet te vrezen. Met God als onze beloning kunnen we afzien van de geschenken van deze wereld.

Het antwoord van het geloof (vs. 2-3)

Gods antwoord op deze boodschap is prachtig, omdat het Abrahams eenvoudige vertrouwen onthult. God had gezegd: “Ik ben … uw loon zeer groot.” Abraham neemt God op Zijn Woord met het grootste vertrouwen en vraagt: “Heere, HEERE, wat zult U mij dan geven? … .” Hij legt ook zijn behoeften voor God neer. Hij zegt het zoals het is: “… aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn.”

Het loon van de genade (vs. 4)

De Heer verhoort Abraham, en – zoals het altijd bij God is – Zijn gaven overtreffen onze verzoeken. Abraham had om een ​​zoon gevraagd. Gods antwoord is, dat Hij hem niet alleen een zoon belooft, maar ook een erfenis voor zijn nakomelingen. Zoonschap en erfenis zijn de twee belangrijkste thema’s van Gods antwoord. Het Woord tot Abraham luidt: “… iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn” (vs. 4). En: “Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben” (vs. 7). Deze hele scène illustreert de waarheid van Romeinen 8 vers 17: “En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen.” Zoonschap en erfenis, of het nu voor Gods aardse volk is of voor het hemelse, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze toekomstperspectieven zijn verbonden aan het feit, dat we zonen zijn. Als we zonen zijn, moeten we ook erfgenamen zijn. God heeft geen zonen zonder een erfenis voor hen voor te bereiden.

De toerekening van gerechtigheid (vs. 5-7)

Dit prachtige beeld onthult ook een andere waarheid: gelovigen zijn “allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus” (Gal. 3:26). Geloof bestond al eerder. Maar hier lezen we voor het eerst, dat een man “in de HEERE geloofde” (Gen. 15:6). Zo zien we ook geloof in zijn eenvoud. Abraham wordt uit zijn eigen omstandigheden gehaald en het enige wat hij hoeft te doen, is zien, luisteren en geloven. Hij moet zijn blik afwenden van Sara en zichzelf, van de aarde en alles wat met de natuurlijke wereld te maken heeft. In plaats daarvan zegt de Heer tegen hem: “Kijk toch naar de hemel …” (vs. 5a). Hij moet naar de sterren kijken en luisteren naar wat God hem te zeggen heeft: “Zo talrijk zal uw nageslacht zijn!” (vs. 5b). Dan lezen we: “En hij geloofde de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.”

We weten hoe de Geest van God deze scène in Romeinen 4 gebruikte om ons de weg te wijzen waarlangs een gelovige in Christus rechtvaardig verklaard wordt voor God. Christus wordt aan ons, zondaren, voorgesteld, en God zegt, zoals Hij toen deed: “Kijk” en “Luister!” Kijk naar de hemel en zie Christus in heerlijkheid! Luister naar wat God over Christus te zeggen heeft. Hij stierf voor allen, zodat God door Christus en Zijn werk tevreden gesteld zou worden. Wanneer iemand naar Jezus kijkt en luistert naar wat God zegt, gelooft zijn behoeftige ziel in Jezus als Degene die voor hem gestorven is. En God zegt van degene die gelooft, dat hij van al zijn zonden is vrijgesproken voor God en in een rechtvaardige positie voor God is geplaatst. Bovendien is hij een kind van God, en wanneer kind, dan ook erfgenaam.

Vergeving van zonden (vs. 8 tot 10)

Bovendien leert Abraham, dat het offer de basis is van alle zegeningen. Daarom moeten we ons er altijd van bewust zijn, dat het blijvende fundament van onze zegeningen het grote offer van Christus is. “Zonder bloedstorting is er geen vergeving” (Hebr. 9:22). Er zullen altijd verschillende gradaties van waardering voor Christus’ offer bestaan. Dit wordt wellicht geïllustreerd door de verschillende dieren die Abraham moest offeren. Maar alleen het offer kan zegeningen voortbrengen.

Wanneer we beseffen, dat al onze zegeningen gebaseerd zijn op het grote offer van Christus, worden we beschermd tegen de aanvallen van de vijand die het grote werk van Christus wil bagatelliseren. Het is aan ons om voor de waarheid te strijden en elke onreine vogel te verjagen, die het offer van Jezus zou ontkennen en het bloed van Christus met voeten zou treden.

Als het offer de grondslag is van alle zegeningen, dan moeten we de dood van Christus persoonlijk in geloof met onszelf verbinden. Het “ondergaan van de zon,” de “diepe slaap” en de “grote, schrikwekkende duisternis” (vs. 12) spreken allemaal van de geestelijke oefeningen die nodig zijn om de diepe betekenis van het kruis te overdenken. Had Paulus dit niet ook ervaren? We lezen immers, nadat hij Christus in heerlijkheid had gezien: “Hij kon drie dagen niet zien, en hij at en dronk niet” (Hand. 9:9).

Uiteindelijk leert Abraham, dat de weg naar heerlijkheid een weg van lijden is. Hem wordt verzekerd, dat zijn nakomelingen het beloofde land zullen binnengaan. Maar eerst moeten ze lijden doorstaan. Zo worden de vier waarheden van Romeinen 8 vers 17 – dat we kinderen van God zijn, mede-erfgenamen van Christus, met Christus lijden en naar de heerlijkheid gaan – geïllustreerd in de geschiedenis van Abraham. Hij leert, dat voorbij de “oven van lijden” (zie vs. 17) het licht van de heerlijkheid ligt.

Hamilton Smith ; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: Christendom

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