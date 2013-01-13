10 uur geleden Abraham (10)

Vriendschap met de wereld (Gen. 19)

In Genesis 18 hebben we de zegeningen voor een gelovige gezien, wiens levenswandel in overeenstemming is met de openbaring van God, van de Almachtige.

In Genesis 19 lezen we over het lijden van een gelovige die het pad van een afgezonderde gelovige heeft verlaten en in nauw contact leeft met een gemeenschap die voltrekken van het oordeel tegemoet ziet. We zullen zien, dat deze gelovige weliswaar gered wordt, maar als door vuur (vgl. 1 Kor. 3:15). En hij verlaat deze aardse wereld als het ware onder een wolk, die de herinnering aan een leven vol schande achterlaat.

Een opvallend contrast

De openingsverzen van hoofdstuk 18 en 19 schetsen een opvallend contrast tussen Abraham en Lot. In Genesis 18 vers 1 zien we Abraham die aan de ingang van zijn tent zit. In Genesis 19 vers 1 zien we, dat Lot “in de poort van Sodom zat”. De ene gelovige blijft buiten deze samenleving, in zijn ware hoedanigheid als vreemdeling. Hij heeft zijn tent. De andere woont niet alleen binnen de samenleving van deze wereld, maar neemt zelfs deel aan het bestuur ervan. Hij zit in de stadspoort, de plaats van het oordeel.

Het einde van een neerwaartse spiraal

Er was een tijd dat Lot ook verbleef op de plek die uiterlijk overeenkwam met Gods roeping. Maar daar was hij slechts een imitator en navolger van anderen. Toen er kleine moeilijkheden ontstonden, verliet hij onmiddellijk het pad van het geloof en afzondering. In plaats daarvan koos hij de vruchtbare vlakte en sloeg zijn tenten op “tot bij Sodom” (Gen. 13:12). Later lezen we: “hij woonde namelijk in Sodom” (Gen. 14:12). Ten slotte lezen we hier: “… terwijl Lot in de poort van Sodom zat” (Gen. 19:1).

De stad waar Lot een gerespecteerde positie als stadsraadslid bekleedde, was een stad die de uitvoering van Gods oordeel afwachtte. En nu was de tijd aangebroken, dat deze stad rijp was voor het oordeel. Uit de woorden van de Heer in Lukas 17 weten we, dat deze plechtige scène een voorafschaduwing is van het oordeel, dat over de huidige, boze wereld zal komen. We lezen daar: “… zoals het gebeurde in de dagen van Lot: … op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard” (Luk. 17:28-30).

We leven in de dagen vlak voor de openbaring van de Zoon des mensen. En de Heer Zelf waarschuwt ons, dat we in deze tijd een verschrikkelijke geestelijke en morele toestand zullen meemaken, vergelijkbaar met die in Lots tijd. Dit geeft Genesis 19 een enorme praktische waarde voor ons, want het laat ons het ware karakter zien van de samenleving om ons heen. En bovenal toont het de toestand, die God zo verafschuwt, dat Hij uiteindelijk met Zijn oordeel antwoorden moet.

Het instorten van het getuigenis

Welke kenmerken van Sodom leidden tot Gods oordeel? Twee dingen waren typerend voor deze stad:

“De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE” (Gen. 13,13). Een ware gelovige, verbonden met zondaars, nam een ereplaats in deze stad in en wilde recht spreken in deze wereld en de orde handhaven.

Dit is een wereld die gekenmerkt wordt door de verbinding van zondaren voor de Heer met gelovigen in de Heer. Juist deze eigenschap verafschuwt God, en het is deze eigenschap die deze wereld vandaag de dag karakteriseert. En dit zal zeer spoedig een einde maken aan de huidige periode van genade.

Het gaat er dus niet simpelweg om, dat de boosheid van de wereld een einde maakt aan de genadetijd. De goddeloosheid van deze maatschappij kan zich op verschillende momenten in verschillende vormen manifesteren. Maar ze kan niet groter zijn dan op de dag, dat ze de ‘kroonzonde’ beging door de Heer van de heerlijkheid te kruisigen.

Het is veeleer de ineenstorting van het christelijk getuigenis die ertoe leidt, dat zelfs ware gelovigen in de wereld niet langer getuigen van Gods genade, maar juist zo nauw mogelijk verbonden zijn met de wereld. God kan dit niet tolereren! En dit maakt duidelijk, dat de voltrekking van het oordeel zeer nabij is. Als zij die hier zijn achtergebleven om te getuigen van Gods genade zich in deze maatschappij vestigen en ophouden te getuigen van God, dan is het einde niet meer ver weg.

De waarschuwende boodschap

Voor ons geldt de waarschuwing en uitdaging van de apostel in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen: “Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus met Belial? En welk deel heeft een gelovige met een ongelovige?” (2 Kor. 6:14-15).

Maar ondanks deze woorden, wat zien we tegenwoordig overal? We zien niet alleen een wereld vol geweld en verdorvenheid (Gen. 6:11) – dat is altijd al zo geweest. Maar we zien ook overal ware gelovigen, die Gods Woord openlijk negeren, zich verbinden met ongelovigen en mensen die de Goddelijke zaken bespotten. Er wordt terecht gezegd: <<Evangelische leiders kunnen nu openlijk plaatsnemen op openbare podia naast unitariërs1 en bijbelcritici van allerlei pluimage; en kerken en groepen, al dan niet bekend, kunnen hartelijke gemeenschap onderhouden met elke vorm van ongeloof. Juist dit maakt duidelijk, dat de tijd van Goddelijk geduld ten einde loopt: zij die zo vroom zijn over de Persoon van Christus, zetten Hem zo gemakkelijk terzijde voor een utilitaristisch2 appèl, waarmee deze gelovigen gemeenschap praktiseren met hen die Christus verwerpen.>>

Wanneer zij die beweren dienaren van het christendom te zijn, ophouden getuigen voor Christus te zijn, dalen zij af tot het niveau van de wereld en worden zij op hun beurt leiders in alle eenvormigheid van de wereld. Dan verliest het zout werkelijk zijn smaak. De christelijke belijdenis, die Christus een gruwel is geworden, zal uit Zijn mond gespuwd worden; en het oordeel zal over deze wereld komen.

De verwoesting van Sodom zou ieders geweten moeten raken! Het zou ons moeten doen luisteren naar de woorden van God: “Gaat uit van haar weg, Mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt” (Openb. 18:4).

De dienst van engelen

Maar er zijn nog andere lessen die we van deze ernstige geschiedenis kunnen leren. In het vorige hoofdstuk lazen we, dat de Heer aan Abraham verscheen, vergezeld door twee engelen. Hier zijn het alleen de engelen die naar Sodom komen. Abraham, met zijn tent en in zijn afgezonderde positie voor God, geniet van de prachtige gemeenschap met de Heer. Lot, zittend bij de poort van Sodom, wordt niet door de Heer bezocht. Zijn ziel mag dan wel gekweld worden door de vuile gesprekken en wetteloze daden van goddeloze mensen, maar hij kan de gemeenschap met de Heer niet genieten.

Bovendien kan de Heer overdag tot Abraham komen. De twee engelen komen echter ’s avonds naar Sodom. Ze komen niet om in het openbaar getuigenis af te leggen aan Sodom, maar, zo lijkt het, in de geheimzinnigheid van de schemering om een ​​zwakke heilige uit het vuur van het oordeel te redden (Gen. 18:1; 19:1).

Uit de Schrift kunnen we leren dat de dienst van engelen een tweeledig karakter heeft.

Enerzijds zijn zij degenen die rechtspreken. Anderzijds zijn zij “dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die [de] behoudenis zullen beërven” (Ps. 104:4; Hebr. 1:14).

We zien hen ook in deze dubbele dienst in Sodom. Ze kwamen om te oordelen en de stad te vernietigen. Maar eerst moesten ze een ware gelovige bevrijden uit een verkeerde positie!

Het is goed, dat we ook in onze dagen weten mogen, dat wanneer het oordeel over de christenheid komt, elke gelovige van het oordeel gered zal worden, ook al zullen, net als bij Lot, de werken van sommigen vernietigd worden, maar zijzelf zullen gered worden “als door vuur heen” (1 Kor. 3:15).

De inconsistentie (onstandvastigheid) van Lot

We zien nu dat Lot, als een ware gelovige, de hemelse bezoekers herkent en hen met het passende respect behandelt. Hij wil hen eren en beschermen tegen de beledigingen van wereldse mensen. Maar hij moet beseffen, dat hij helemaal geen kracht heeft om het kwaad te beteugelen. In deze extreme situatie is hij zelfs bereid de vreselijke maatregel te nemen om zijn twee dochters in de steek te laten en hen over te leveren aan de lusten van deze mannen van Sodom om een ​​einde te maken aan de pesterijen.

Maar zijn inspanningen veroorzaken alleen maar de woede van de mannen van Sodom. Ze vragen hem om terug te gaan. Ze beseffen, dat deze man, die als vreemdeling bij hen kwam, nu als hun rechter wil optreden. Deze dreigende woorden sloegen hard neer op Lot, die alleen door de voorzorgsmaatregel van de engelen wordt gered van de gewelddadige daden van deze bende.

Het falen van Lot

De opdracht die de engelen aan Lot gaven om zijn familieleden te waarschuwen, dat de Heer op het punt stond de stad te verwoesten, onthult de ontnuchterende waarheid dat een gelovige die zich in een verkeerde positie bevindt, niet de kracht heeft om een ​​ware getuige voor God te zijn. “Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzonen” om hen te waarschuwen voor het komende oordeel. “Maar hij was in de ogen van zijn schoonzonen als iemand die grappen maakte” (Gen. 19:14). Het was inderdaad een getuigenis van de waarheid. Maar deze getuigenis veroordeelde hem zelf.

Beleed Lot niet een rechtvaardig man te zijn? En toch, was hij niet zo zeer tot Sodom aangetrokken dat hij er zelf voor had gekozen daar te gaan wonen en zelfs een leidende rol te spelen in de aangelegenheden van die stad? Geloofde hij werkelijk, dat de Heer op het punt stond de stad te verwoesten? Zijn hele leven was een complete tegenspraak met zijn getuigenis. Het was dus geen wonder, dat hij werd gezien als iemand die grappen maakte met zijn waarschuwingswoorden.

Ook vandaag de dag is dat niet anders! Is het dan verwonderlijk, dat de maatschappij om ons heen zo weinig luistert naar waarschuwingen die door aangestelde dienaren van een religie uitgesproken worden, die zelf leiders van een wereldse denkwijze zijn?

Lots aarzeling

Hoewel Lot anderen waarschuwde voor het naderende oordeel, volgde hij deze waarschuwing zelf slechts met tegenzin op. Want toen hij werd aangespoord de gedoemde stad te ontvluchten, lezen we: “Lot aarzelde echter.” Niettemin lezen we verder: “… daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad” (Gen. 19:16). Zijn vrouw en twee dochters werden met hem de stad uitgeleid. Maar hij moest al zijn bezittingen achterlaten. Hij werd gered, maar slechts als door vuur.

Nadat Lot door de genade van God was verlost, wordt hem gezegd: “Ga naar het bergland” (Gen. 19:17). Lot erkende de genade die hem had gered. Maar hij had weinig vertrouwen in de bescherming van Degene die hem had opgedragen de bergen in te gaan. Gedreven door angst en ongeloof smeekte hij, dat het stadje Zoar gespaard zou worden en hem als toevluchtsoord zou worden geboden. Zijn verzoek werd ingewilligd. En toen de zon opkwam, arriveerde Lot in Zoar.

Hoe ernstig zijn deze woorden: “De zon kwam op boven de aarde” (Gen. 19:23). Ze spreken van een wolkenloze dag waarop geen enkel teken van het komende oordeel te bespeuren was. Zoals de Heer ons vertelt over de mensen in Sodom: “Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, plantten, zij bouwden.” Alles ging zoals altijd. “… op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van [de] hemel en verdelgde hen allen.” De Heer voegt daar de ernstige woorden aan toe: “Op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard” (Luk. 17:28-30).

De apostel kon zo ook op een later tijdstip schrijven: “Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer zal komen als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid!, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Thessalonicenzen 5:1-2).

De vrouw van Lot

De vrouw van Lot keek achterom. Lot zelf was een rechtvaardig man, ook al was hij verstrikt geraakt in de problemen van de wereld. Zijn vrouw was een gelovige die, hoewel ze de stad had verlaten, Sodom nog steeds in haar hart droeg. Ze keek terug naar de plaats van haar liefde en werd zo een voortdurende waarschuwing voor gelovigen die zich in een moment van angst van de wereld afkeren, maar die de roep van de Heer nooit hebben gehoord en Hem niet hebben gehoorzaamd. Hoe ernstig zijn de woorden van de Heer: “Denkt aan de vrouw van Lot!” (Luk. 17:32).

In tegenstelling tot Lot, die als door vuur gered werd, en zijn vrouw, die achteromkeek, krijgen we een korte blik te zien van de man die werkelijk in afzondering leefde. Abraham “verwachtte de stad die de fundamenten heeft” (Hebr. 11:10). Abraham stond ’s morgens vroeg op en ging naar “de plaats waar hij voor het aangezicht van de HEERE had gestaan” (Gen. 19:27). Van verre zag hij de verwoesting van de steden in de vlakte.

En dan leren we iets heel leerzaams: als Lot gered werd van de verwoesting van de steden, was dat omdat “God aan Abraham dacht” (Gen. 19:29). Lot had misschien wel gezegd, zittend bij de poort van Sodom: “Wat voor nut heeft Abraham voor de wereld, die daar afgezonderd in zijn tent woont?” Maar hier lezen we, dat God over Abraham zegt, die leefde als iemand die voor God was afgezonderd: “U zult tot een zegen zijn” (Gen. 12:2). En dat is precies wat er gebeurde. Want als Lot gered werd, was dat omdat God aan Abraham dacht.

De angst van Lot

Hoewel Lot gered werd van het oordeel over Sodom, bleef hij een slachtoffer van zijn angst. Hij was bang om te wonen in de stad die hij zelf had uitgekozen. Daarom trok hij zich terug in de bergen, waarheen hij had moeten vluchten. Maar hij ging naar de bergen uit angst voor de mensen, niet uit angst voor God. Daar raakte hij betrokken bij de goddeloosheid van zijn dochters, waardoor hij in het Bijbelse verhaal niet eens meer genoemd wordt. Hij liet een nakomeling achter die een voortdurende vijand van Gods volk werd.

Hoe ernstig en aangrijpend voor ons allen is het verhaal van een gelovige die, hoewel hij zich aanvankelijk van de wereld had afgescheiden, deze verliet en erin afdaalde en gemene zaak maakte met de wereld. Daar moest hij vaststellen, dat hij geen gemeenschap met God kon genieten. Hij had geen kracht meer om het kwaad van deze wereld te beteugelen, geen kracht om van de waarheid te getuigen. En hij had geen vertrouwen meer in Gods voorzienende zorg. Uiteindelijk verliet hij het toneel in een donkere wolk van grote schaamte.

Als dit verhaal ons ertoe brengt onze eigen zwakheid te erkennen en ons volledig over te geven aan Degene die ons kan behoeden voor falen en ons onberispelijk in de tegenwoordigheid van Zijn heerlijkheid kan brengen met overweldigende vreugde, dan heeft het zijn doel bij ons bereikt.

NOTEN:

1. Unitarisme (van het Latijnse “Unitas,” eenheid) is in zijn belangrijkste vorm een ​​pantheïstische [het universum is onderdeel van God] humanistische religie, die historisch gezien is voortgekomen uit kritiek op de leer van de Drie-eenheid. Unitariërs verstaan ​​onder “Unitas” de eenheid van God, de natuur en de mensheid. De Drie-eenheid van God wordt verworpen.

2. Utilitarisme (van het Latijnse utilitas, wat nut betekent) is een ethisch systeem, dat een handeling als moreel goed beoordeelt als deze nuttig is. De waarde van een handeling wordt dus beoordeeld op basis van het voordeel, dat deze oplevert voor het individu of de gemeenschap.

Hamilton Smith; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: Christendom

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