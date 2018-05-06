7. Sta op, want de nacht zal komen

Bijbelgedeelten: 2 Koningen 7 vers 9; Ezechiël 3 vers 18 en 19; Exodus 4 vers 10; Jesaja 50 vers 4 en 5; Handelingen 18 vers 9; Lukas 12 vers 11

Laten we ons nog eens in herinnering roepen, dat satans uitgesproken doel is dat wij zwijgen – zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. De manieren waarop hij dit doel probeert te bereiken, variëren afhankelijk van of hij zich voordoet als een engel van licht of als een brullende leeuw. Laten we in gebed voor God onderzoeken in hoeverre dit op ons van toepassing is. We kunnen er niet aan ontkomen, dat we hier zelf ook verantwoordelijkheid voor dragen.

“Toen zeiden zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen” (2 Kon. 7:9). “Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered” (Ez. 3:18).

Hoewel we ons volledig bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, willen we ook moed putten. Het is zeker goed om ons bewust te zijn van onze eigen zwakheid, machteloosheid en tekortkomingen, en dit in gebed aan God voor te leggen. Maar we mogen dit niet als excuus gebruiken.

“… Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam” (Ex. 4:10), waren de woorden van Mozes.

Maar Gods beloften zijn vandaag de dag nog steeds dezelfde:

“… weest niet bezorgd hoe <of wat> u antwoorden of wat u zeggen moet; want de Heilige Geest zal u op dat ogenblik leren wat u behoort te zeggen” (Luk. 12:11,12).

Dit betekent natuurlijk niet, dat we de handen in de schoot moeten leggen en wachten dat God ons Zijn gedachten in de slaap schenkt. De dienaar zal er altijd naar streven om gemeenschap met Hem te zoeken in gebed en de studie van Zijn Woord. We moeten ook in een geest van afhankelijkheid voor God staan. Laten we de woorden van Jesaja 50 vers 4-5 ter harte nemen, die in het bijzonder van toepassing zijn op ons voorbeeld, de Heer Jezus:

“De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug” (Jes. 50:4,5).

Een leven, dat aan God is toegewijd, houdt ook in dat je je tong aan God wijdt! Maar we mogen ook rekenen op het werk van de Heilige Geest, die wijsheid en de juiste woorden in onze mond zal leggen. Zijn we bereid om God ook hierin meer te vertrouwen? Hij verlangt er zo naar om ons te laten ervaren, dat Hij trouw is en Zijn Woord houdt! Mozes kon er zeker van zijn, dat de Heer met hem zou zijn: “… Voorzeker, Ik zal met u zijn” (Ex. 3:12). Jozua en Gideon, en met hen talloze dienaren van God, ontvingen dezelfde belofte:

“Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig! … Want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heengaat” (Joz. 1:5,6,9; verg. Hebr. 13:5,6; Richt. 6:14,16).

Geliefde broeder, geliefde zuster! We hebben meer mensen nodig die met een vurig en onverdeeld hart actief getuigenis afleggen aan de wereld over de wonderbaarlijke boodschap die God ons heeft gegeven. Hoeveel tijd hebben we nog? Bent u daarbij? Daarom geldt nu meer dan ooit:

“… Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u …” (Hand. 18:9,10).

Slot van deze serie.

Friedmann Werkshage; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 06.05.2018

