4. Bidt om vrijmoedigheid (4)

Bijbelgedeelten: Handelingen 4; Hebreeën 13 vers 8; Jakobus 1 vers 17

Opnieuw bedreigd, keren Petrus en Johannes terug naar hun medechristenen. Hoe zouden ze nu reageren? Zich neerleggen bij de situatie? Zich verschuilen? Maar nadat ze hebben verteld wat er is gebeurd, komen ze samen voor God in gebed. En waar bidden ze om? Om wraak? Om vergelding? Om oordeel? Om bescherming voor zichzelf?

“En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef Uw slaven met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken” (Hand. 4:29).

Ja, de dreigingen waren hen niet ontgaan. Ze waren volkomen realistisch. Niets werd hier schoon gepraat. Maar hun vrees voor God was groter dan hun vrees voor mensen! Ze legden de dreigingen voor aan God en baden vervolgens, dat niets hen ervan zou weerhouden het gebod, dat ze van hun Heer hadden ontvangen, te gehoorzamen. Hoewel satan hen bedreigde, zouden ze stoutmoedig, moedig en openlijk Zijn bevel gehoorzamen, wetende dat God aan hun zijde stond. Opvallend is, dat we nergens lezen dat ze om bescherming vroegen. Maakte het hen dan niets uit? Natuurlijk wel. Het lijkt erop, dat het bij hen daarop niet aankwam. Gehoorzaamheid was het devies!

God beantwoordt dit gebed in Zijn genade op een indrukwekkende wijze. Dat deed Hij toen, en dat doet Hij ook vandaag nog, wanneer we Hem erom vragen. De begintijd van het christendom, met zijn tekenen en wonderen, zal zeker niet terugkeren. Maar laten we geen moment twijfelen aan het feit, dat God nog steeds Dezelfde is (Hebr. 13:8; Jak. 1:17) en dat de Heilige Geest nog steeds op dezelfde manier in ons wil werken, ons de moed schenkt om het Woord van God te spreken en kracht in onze woorden legt.

Gods Woord spoort ons aan:

“Predik het Woord, wees paraat, gelegen [en] ongelegen” (2 Tim. 4:2).

We willen niet vergeten, dat de situatie van vervolgde christenen anders is dan die van ons. Dit betekent, dat de wijze waarop zij het Woord van God prediken, anders zal zijn dan de onze. Zij zijn niet bang, ondanks alle dreigingen, en spreken en zwijgen niet – gebruikmakend van de middelen en methoden die hen ter beschikking staan. Kijkend naar onze situatie in onze westerse landen, is het duidelijk, dat wij een ongekende vrijheid genieten. We worden zelfs beschermd door de grondwet en kunnen ons beroepen op artikelen die ons het recht geven om onze godsdienst vrij te belijden en onze “mening” vrij te uiten. Daarom willen we, juist vandaag, de woorden van een christen die vanwege zijn geloof werd vervolgd, gearresteerd en gemarteld, ter harte nemen: “Geef in vrijheid nooit op wat wij in de ergste vervolging niet hebben opgegeven!”

