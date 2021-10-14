35 minuten geleden Geleid door de Geest (7 – slot)

7. Sot

De Heer had tegen Zijn volk gezegd: “Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!” (Spr. 4:26-27). Israël had de tuchtiging van zijn trouwe God verworpen. “In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost. Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Híj hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.” (Jes. 63:9-10). Israël moest worden overgeleverd vanwege zijn ontrouw en afgoderij. Niettemin gaf de Heer via Jesaja een belofte van een toekomstige tijd van genade waarin Zijn volk niet langer zou afdwalen, waarin het zou gebeuren: “… uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan” (Jes. 30:20-21).

Voor Israël is deze tijd van zegen nog niet aangebroken; het is nog steeds ver, heel ver verwijderd van zijn reddende God, en voor hen ligt de tijd van duistere verdrukking, de tijd van de antichrist, waaruit een overblijfsel zal worden gered en naar de tijd van volle zegen zal worden geleid (Jes. 4:3 en Jes. 11:1-16). Maar voor gelovigen, aan wie God Zijn Heilige Geest en Zijn Woord heeft gegeven, is die belofte vervuld. De grote Leraar is verschenen. De Heer zegt over Hem: “Die zal jullie alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd” (Joh. 14:26). De Heilige Geest heeft woning gemaakt in de gelovigen. Wanneer zij het gevaar lopen af ​​te dwalen van het smalle pad naar rechts of naar links, kunnen zij Zijn stem horen: “Dit is de weg, bewandel die!” Zij zullen als zonen van God door de Heilige Geest worden geleid; Hij verlangt ernaar dat zij, met onbedekte gezicht, in vrede, vreugde, dankbaarheid en hoop, worden veranderd naar Zijn beeld, gelijkvormig aan Zijn gelijkenis (zie 2 Kor. 3:18).

Wilt u dit, kind van God? Bedroef dan de Heilige Geest niet, maar volg Zijn leiding, verdiep u in Gods Woord en leer de stem te verstaan die je op de dag van beproeving en op de dag van zegening duidelijk zal verkondigen: “Dit is de weg, bewandel die!”

Georg von Viebahn; © www.bibelpraxis.de

Laatste verandering: 14.10.2021 11:09

Geplaatst in: Christendom

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