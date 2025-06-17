De waarde van gelovige vrouwen in Gods Woord (26)

Hanna (5: dankbaar en gewetensvol)

Dinsdag 17 juni 2025

Hanna was intussen een gezegende vrouw. Nu is ze een dankbare vrouw die alles aan God toeschrijft, en een zorgzame vrouw die liefdevol en onbaatzuchtig voor haar zoon zorgt. Ook hierin is ze een prachtig voorbeeld!

Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd transcript van het audiobestand. Spraakherkenning kan in sommige gevallen foutief zijn. Dit geldt ook voor alle vorige en toekomstige publicaties over dit onderwerp.

We hebben gezien hoe God Hanna’s leven veranderde. Hanna stortte haar hart uit. Ze onthulde de bitterheid die werkelijk in haar woonde. Maar ze ervoer ook de zegen en genade van de hogepriester, die haar aanvankelijk volledig verkeerd had begrepen, waardoor ze in vrede kon vertrekken. En haar hart was veranderd. Dit was duidelijk te zien aan haar gezicht, maar het was haar hart dat veranderd was, omdat ze Gods wegen had omarmd en omdat God zijn vrede in haar had gelegd. En zo ging ze, veranderd, met haar man naar huis, en God dacht aan haar. Hoe? We lezen dit nu in vers 20. In 1 Samuel 1 vers 20 staat: “Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden.” Hier zien we op een wonderlijke manier hoe God gewerkt heeft.

Elkana, de man, had gemeenschap met zijn vrouw. Ze hadden al eerder gemeenschap met elkaar gehad, maar nu had God een wonderbaarlijke zegen over hun relatie geschonken. Ze was zwanger geraakt en toen de tijd van zwangerschap om was, baarde ze een zoon. En hoe zou ze hem nu noemen? En ik vind dat gewoonweg prachtig. De naam van de zoon onthult haar dankbaarheid. God had haar gezegend, en ze schrijft het aan God toe. Want ik heb de Heer om hem gebeden. Samuel, in het Hebreeuws ‘Shemuel’, betekent “van God gebeden.” Een wonderbaarlijke zegen, dat God de gebeden van Zijn volk verhoort.

We zeggen wel eens, dat we Gods arm kunnen bewegen. Nee, God kan Zijn eigen arm bewegen. Maar Hij hoort graag de gebeden van Zijn volk. Hij wil dat we ons hart voor Hem uitstorten. Hij wil ook dat we Hem heel specifiek vertellen wat er in ons hart leeft. En dat is wat Hanna had. En God had haar gebed verhoord, en nu schrijft ze het aan God toe. Nu denkt ze niet: “Oh, wat fijn dat het zo is,” en wist ze God niet uit haar gedachten, maar ze blijft met God leven. Deze beproeving die ze doormaakte, en waarmee ze tot God kwam – ja, ze was al gelovig – gebruikt ze om alle goede dingen die Hij haar nu schenkt aan God toe te schrijven. Op deze manier is ze werkelijk, zoals haar naam al suggereert, genade, genade die haar geschonken is. Ze laat ons iets zien wat werkelijk van de Heer kwam en voor de Heer was. We kunnen alleen maar echt erkennen hoe deze gelovige vrouw de positieve verandering in haar leven niet gebruikte om zich van God af te keren, maar juist om verder met Hem te blijven leven.

En dan vinden we niet alleen een dankbaar hart, maar ook, zoals punt 21 laat zien, een zorgzaam hart, wat ze hier op dit punt onthult. Want we lezen in vers 21: “Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de HEERE het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen.” Elkana laat hier ook zien dat hij een godvrezende man bleef. Hij gooide zijn leven niet volledig om vanwege Hanna, maar bleef doen wat God expliciet in Deuteronomium had geboden: dat mannen tijdens bepaalde feestdagen naar Jeruzalem moesten gaan – alles wat mannelijk was – bleef hij doen. Hij heeft dit ook met zijn gezin gedaan.

Maar er staat in vers 22: “Hanna ging echter niet mee maar zei tegen haar man: Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de HEERE verschijnt en daar voor eeuwig blijft.” En Elkana, haar man, zei tegen haar: “Doe wat goed is in jouw ogen; blijf hier totdat hij van de borst af is; moge de HEERE Zijn woord gestand doen” (vs. 23). Zo zien we de zorg van deze gelovige vrouw, de zorg voor haar kind. Ze zag, dat God haar een kind had toevertrouwd en ze zag, dat dit nu haar taak was. Wanneer God u een kind toevertrouwt, dan hebt u een taak, dan hebt u een waardevolle dienst. Geef het kind niet weg, geef het niet aan anderen om voor het te zorgen, maar houd niet alleen zelf een oogje in het zeil op het kind, maar besteed ook tijd en energie aan het kind. Hoe waardevol is het wanneer God ons een kind schenkt, dat we al onze kracht en tijd aan dat kind wijden en niet denken: “Nou ja, anderen kunnen dat ook wel,” hoe professioneel of bekwaam ze ook zijn. Nee, dit is nu uw verantwoordelijkheid die u kunt vervullen. En dan is het ook zo, zonder dat wij wetten of regels kunnen maken, dat we hier zien, dat de man naar Jeruzalem ging. Het zal het misschien voor u ook zijn, dat u zult meemaken, dat u niet meer naar elke bijeenkomst kunt gaan, omdat u voor uw kind moet zorgen. En natuurlijk is het goed en absoluut gepast, dat wij als ouders de taken afwisselen, vooral wanneer de kinderen niet zomaar stil daar kunnen zijn. En dat kunnen ze meestal niet in de eerste paar maanden. Dan wisselen we elkaar af als ouders. Maar we zien hier, dat het de verantwoordelijkheid van de moeder, de verantwoordelijkheid van de vrouw, is om daarvoor te zorgen.

We leven in een tijd waarin alles op zijn kop staat. We zien, dat eigenlijk de taken die vroeger door moeders werden uitgevoerd, nu door mannen, door vaders, worden gedaan. Nogmaals, natuurlijk moeten wij als vaders ook onze taken afwisselen, zoals gezegd. Het mag absoluut niet zo zijn, dat alleen de man naar de samenkomsten gaat en de vrouw altijd thuisblijft, ook niet doordeweeks. Nee, vanaf het moment, dat het mogelijk is, wanneer de moeder, de vrouw, fysiek en emotioneel weer in staat is om aanwezig te zijn, mag en moet ze naar de bijeenkomsten gaan om de zegen van de samenkomsten te ervaren, bemoedigd te worden en onderwezen te worden. En dat hebben we nodig, de gemeenschap in ons gedeelde geloofsleven. Maar tegenwoordig krijgt men bij bepaalde evenementen, zoals conferenties of bruiloften, de indruk, dat de man nu de hele rol op zich neemt en de vrouw niet meer. En dat is een maatschappelijke trend die ook in gelovige gezinnen terug te vinden is. Natuurlijk moeten wij als mannen ook onze verantwoordelijkheid nemen en helpen in het huishouden, enzovoort; we moeten echter niet denken, dat de vrouw overal verantwoordelijk voor is. Maar we zouden dit principe moeten omarmen, dat hier in Hanna’s praktische leven tot uiting komt: dat het de opdracht van een moeder is om op een bijzondere manier voor haar jonge kind te zorgen. We kunnen en moeten dat ook verder zo blijven doen. Aan de andere kant mag het krijgen van kinderen er niet toe leiden, dat we de samenkomsten verzuimen. Elkana heeft dat niet gedaan, en wij willen dat ook niet doen. Hier zien we dus op een prachtige en voorbeeldige manier hoe een moeder voor haar kind, Samuel, zorgde.

En dan lezen we vers 23, hoe Elkana ook echt vertrouwen in zijn vrouw had. Doe wat goed is in jouw ogen; blijf hier totdat hij van de borst af is … .” We zien dus, dat de man haar echt vertrouwde. Het is prachtig om te zien, dat er een vertrouwensrelatie bestond, dat ze elkaar vertrouwden, dat geen van beiden wantrouwend was, dat er een hechte relatie was. Dat is tegelijkertijd ook het gevaar. Een huwelijk, dat zich afspeelt in de wereld van geest, ziel en lichaam, kan na de geboorte van een kind problemen of verstoringen kunnen komen op één van deze drie gebieden. Er verandert iets. Vooral de hormonale balans van de vrouw, de nieuwe moeder, verandert. En dan kan het gebeuren, dat er niet alleen veranderingen optreden op deze drie gebieden – het is volkomen normaal, dat ze veranderen – maar dat er ook verstoringen ontstaan. En hier zien we, dat deze verstoringen er niet waren. Hier wordt niet uitvoerig daarop ingegaan. Maar ik wil u dit als vrouw meegeven: let hier ook op. En als een man luistert, is dat ook een belangrijk punt voor u. Zorg ervoor, dat er op deze drie gebieden – geestelijk gezien, zowel in jullie communicatie met elkaar als vooral in jullie geestelijk leven, door samen Gods Woord te lezen en samen te bidden – er geen verstoring is op emotioneel vlak. En dat, nu er een kind is, een nieuwe zorgpersoon voor zowel de vrouw als de man, maar er vooral voor de moeder, geen innerlijke afstand ontstaat doordat de moeder nu voor het kind zorgt.

De apostel Paulus stelt in Titus 2 expliciet dat de oudere zusters, de oudste vrouwen, de jongere zusters moeten onderwijzen. En in vers 4 staat eerst, dat ze hun man moeten liefhebben en daarna hun kinderen. De prioriteit van de vrouw, ook al neemt het kind natuurlijk een groot deel van haar tijd in beslag, moet dus absoluut bij haar man liggen en niet bij de kinderen. En de man, aan de andere kant, moet niet jaloers worden. Maar in deze relatie is het belangrijk, ook op emotioneel vlak, om ervoor te zorgen dat de liefde, de relatie en het vertrouwen tussen de echtgenoten, zoals we hier zien tussen Hanna en Elkana, op geen enkele manier lijden, maar dat deze relatie standhoudt. Zelfs wanneer er onvermijdelijke veranderingen in de loop der tijd optreden. Ten derde is het ook belangrijk op fysiek vlak, waar veranderingen kunnen optreden bij een vrouw als gevolg van de bevalling en de gevolgen daarvan, niet alleen van de zwangerschap, maar ook van de geboorte, dat deze relatie ook op fysiek vlak intact blijft en niet door conflicten wordt verbroken.

En dan vinden we in vers 23, dat eindigt met: “Moge de HEERE Zijn Woord gestand doen.” Dit gaat er om het ter verantwoording roepen van de Heer. Hoe zou Elkana de Heer ter verantwoording kunnen roepen? Elkana bedoelt duidelijk: Hanna, u hebt een belofte gedaan. Vergeet niet wat u de Heer hebt beloofd, dat u zich zult houden aan wat u in uw gebed tegen de Heer hebt gezegd. Ik vind het opmerkelijk, dat Elkana niet vergeet wat Hanna voelde, wat ze heeft geleden, en dat hij haar er opmerkzaam erop maakt, dat ze de Heer ook in dit opzicht moet geven wat Hem toekomt. En dat is, naar mijn mening, ook vandaag de dag nog waardevol. We doen geen geloften. We hebben in de podcast besproken, dat we niet met God onderhandelen, maar dat deze geestelijke, persoonlijke relatie met de Heer – en dit is waar ik het nu op wil toepassen – moet voortduren, en dat we op dit gebied, in deze relaties, onze verantwoordelijkheid blijven nakomen. De nieuwe situatie, door de komst van een kind, verandert de dingen tijdelijk, als ook de innerlijke spanning en het verantwoordelijkheidsgevoel. Maar de eerste relatie die we hebben, zelfs als echtgenoten en ouders, is altijd een persoonlijke relatie met de Heer, door het lezen van Zijn Woord en gebed. En dit kan heel gemakkelijk verwaarloosd worden, ook de samenkomsten. Daarom wil ik u uitdrukkelijk aanmoedigen, ook al is het soms ingewikkeld, ook al is het veeleisend, om deze relatie – de relatie met de Heer, de persoonlijke relatie – niet in gevaar te brengen. Want alleen wanneer u deze relatie, deze gemeenschap, praktisch beleeft, kunnen ook alle andere relaties op een goede wijze bestaan blijven. En dat is een geweldige zegen. Moge de Heer Zijn Woord handhaven. Willen we werkelijk blijven leven in overeenstemming met de leer van de Heer, het leven dat Gods Woord ons voorschrijft voor ons persoonlijke leven, en natuurlijk ook voor ons geloofsleven binnen het huwelijk en gezin?

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

