6 uur geleden De leiding van de Heilige Geest (6)

6. Wat de Heilige Geest hindert om gelovigen te leiden?

Gods leiding eist: wees stil;

waar de voet nog uit zichzelf ritselt,

wordt Gods heilige wil

met de eigen keuze verwisseld.

Het geruis van de wereld, de vele gedachten, plannen en verlangens die het hart kwellen, maken het onmogelijk om de stem van de Heilige Geest te horen en door Hem geleid te worden. Wanneer we de telefoonhoorn aan ons oor houden, moet het om ons heen stil zijn; anders kunnen we de taal van de onzichtbare die tot ons wil spreken niet verstaan. De telefoon is overgegaan en we weten, dat iemand iets heel belangrijks te zeggen heeft, maar het straatlawaai dat door het open raam naar binnen dreunt, het geschreeuw van kinderen of de muziek in de kamer ernaast, de grappen en het gelach van aanwezige vrienden – dit alles maakt het onmogelijk om de boodschap in onze oren en harten te vatten. Dit is een beeld van veel van Gods kinderen die de Heilige Geest graag wil leiden, maar niet kan, omdat hun harten nooit tot rust in God komen.

In de wereld verlangen mensen dat er constante activiteit is, maar voor kinderen van God is dit een ongezonde toestand. God wil hen het vermogen en de vrede geven, dat zij, ongeacht wat er om hen heen gebeurt, toch stil zijn en stille tijden hebben, waarin ze met God kunnen spreken en God met hen. Waar innerlijke rust ontbreekt, kan er geen sprake zijn van leiding door de Heilige Geest.

Het is belangrijk om hier te benadrukken, dat het woord ‘geestelijke begeleiding’ in de huidige tijd helaas vaak misbruikt wordt. Hoe vaak worden er wel niet verzoeken geschreven met de tekst: “In mijn nood over deze 2000 mark1 moest ik steeds aan u denken; ik ben ervan overtuigd, dat God mij ertoe leidt u om dit bedrag te vragen.” Het is merkwaardig dat deze zogenaamde geestelijke begeleiding altijd gericht is aan mensen die als rijk en liefdadig worden beschouwd. Zo iemand moest op zo’n brief antwoorden met de volgende woorden: “Als God u had opgedragen dit aan mij te vragen, zou Hij me daar zeker iets over verteld hebben; maar dat is tot nu toe niet het geval geweest.”

Het is meer dan eens voorgekomen, dat een christelijke spreker begon met de woorden: “De Heer heeft mij vandaag opgedragen te spreken over het volgende woord!” Hij las de Bijbelpassage voor en sprak over allerlei andere dingen, maar niet over dit woord; zou dat het de leiding van de Heilige Geest zijn?

Het is een zeer ernstige en verantwoordelijke zaak om te beweren geleid te worden door de Heilige Geest. Als bijvoorbeeld iemand die beweert dit voorrecht te genieten, regelmatig te laat komt en zijn vrienden, die wel stipt op tijd komen, laat wachten, dan kan men twijfelen aan zijn geestelijke leiding, want de Heilige Geest is een geest van orde die alles op het juiste moment tot stand brengt.

De voornaamste reden waarom veel ware kinderen van God niet ervaren, dat ze door de Geest van God geleid worden, is het herhaaldelijk bedroeven van de Heilige Geest.

Er staat geschreven: “En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot [de] dag van [de] verlossing” (Ef. 4:30). Hoe ernstig is het als een gelovige, in wie de Heilige Geest Zijn woning heeft gemaakt, Hem bedroeft, zodat Christus niet tot volledige heerschappij over die persoon kan komen! Wij begrijpen de pijn van een vader of moeder die een zoon of dochter onder hun ogen zien wandelen, die een voortdurende bron van verdriet zijn voor hun ouders. De vermaningen en waarschuwingen zijn tevergeefs. Het kind weerstreeft de geest van vader of moeder. De taal, het gedrag, het gebruik van geld, kortom het hele leven van zo’n kind is voor zijn ouders een doorn, die voortdurend wordt gevoeld. De zoon blijft een zoon, de dochter blijft een dochter, maar zulke kinderen worden nooit wat ze eigenlijk zouden moeten worden. En ze zijn ook nooit echt gelukkig.

Dit is het beeld van talloze gelovigen die, door hun onoplettendheid, ontrouw en onverschilligheid, de Heilige Geest van God bedroeven. Velen doen dit dagelijks, zelfs elk uur. Daardoor kunnen ze niet door de Heilige Geest geleid worden.

In plaats van een leven vol vrede, gerechtigheid en vrucht, wordt het een leven van onrust, vele beproevingen en onteringen van God. De Heilige Geest wordt bedroefd door ongehoorzaamheid. Hij is degene die de kinderen van God leert de heilige, welgevallige wil te doen, die hen wil leiden op het pad, dat God wil. Iemand kan het Egypte van deze wereld verlaten hebben, de Rode Zee zijn overgestoken, de zegeningen en hulp van Mara en Elim hebben ervaren, en toch kan men de Heilige Geest blijven bedroeven, omdat men niet toestaat zijn eigen wil te breken en zich niet in ware nederigheid aan Gods wil onderwerpt.

Een van de kenmerken van Jezus’ schapen is, dat ze Zijn stem horen en Hem volgen (Joh. 10:27). Hij spreekt tot hen door Zijn Woord en door Zijn Geest. Satan probeert deze stem krachteloos te maken, tot zwijgen te brengen, hier door de eigenzinnige verlangens van het natuurlijke hart, daar door het geruis en de lusten van de wereld, en daar door de lust van het vlees, geld, trots of de lust van de ogen. Alleen een kind van God, dat elk gebod van de Heer onvoorwaardelijk gehoorzaamt, ervaart de volle, door God gegeven zegeningen, de stroom van vrede en de golven van gerechtigheid (verg. Jes. 48:18).

Anders wordt de Heilige Geest echter zeer bedroefd. Dan ervaart men wat zo waarschuwend geschreven staat: “Voor de goddelozen is er echter geen vrede” (Jes. 48:22). Men zou kunnen roepen: “Vrede! vrede!! Maar er is geen vrede” (Jer. 6:14). Door ongehoorzaamheid in kleine dingen zijn veel kinderen van God eraan gewend geraakt de Heilige Geest te bedroeven en hebben ze de gewoonte verloren om een ​​leven te leiden dat ondergeschikt is aan Gods wil. In plaats van groei is er achteruitgang. De stem van lof en jubel verstomt. Het diepe besef, dat men de Heer niet tot eer en vreugde is, zal nooit verdwijnen.

Een leven onder leiding van de Heilige Geest is alleen mogelijk op basis van oprechtheid. Het hart mag dan nog steeds in dwaling verstrikt zijn, maar de wil moet gericht zijn op de waarheid en de gehoorzaamheid en moet de vader van de leugen, Satan, hebben afgezworen. Zonder dat de wil alle bewuste huichelarij en leugens heeft verworpen, is er geen bekering en wedergeboorte. “… want de vrucht van het licht [bestaat] in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid” (Ef. 5:9). God sluit nooit een verbond met leugens. “De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht …” (Ps. 111:7a). Paulus zegt van elke wedergeboren gelovige: “Hij heeft de leugen (dat wil zeggen, alles wat vals en onwaar is) afgelegd.”

Maar de vraag is echter of hij zich op deze weg liet behouden. Juist hier brengt de sluwheid van de duivel en het gebrek aan waakzaamheid van Gods kinderen veel voorbereidende oefeningen van de Heilige Geest tot stand. Ananias en Saffira moesten een plotselinge dood sterven omdat ze tegen de Heilige Geest hadden gelogen (vgl. Hand. 5:3). Zij werden uit de gemeente van God weggedaan door de macht van de tegenwoordige Heer. Hoe vaak gebeurt het vandaag de dag niet, dat de Heilige Geest bedroefd is door de leugens, huichelarij en valse schijn van gelovigen! Hoe noodzakelijk is de vraag voor God: sta ik in oprechtheid voor God en de mensen als wie ik werkelijk ben? Een kind van God, dat ontrouw is geworden, is iets verschrikkelijks en beschamends; Het is niet te zeggen hoe diep het nog kan zinken.

Een specifiek gebied van zonde, dat de leiding van de Heilige Geest bij Gods kinderen uitsluit, zijn de zonden van temperament. Ware bekering brengt op natuurlijke wijze berouw, kennis en belijdenis van zonde teweeg. Maar wat woede, boos humeur en stemmingen zijn voor God – dat ze onder het gebod vallen: “U zult niet doden” (vgl. Matth. 5:21-26) – velen beseffen dit pas wanneer hun geweten verlicht is door het Woord van God. Er bestaat geen twijfel, dat volgens de wil van God ons aangeboren zondige temperament en onze emotionele stemmingen niet de overhand mogen krijgen op het leven van God. De Heilige Geest wil met elk temperament omgaan. De uitingen van het leven van onze vervloekte natuur, ons aangeboren wezen, moeten onder de heerschappij van Zijn genade zinken in het graf.

Stemmingen, humeurigheid, wrok en gekwetstheid zijn zonden die de Heilige Geest bedroeven. Je geeft de duivel de ruimte en hij haast zich om bezit van je te nemen. Iedereen die van de ene dag naar de andere gaat zonder elke zonde van toorn voor God in orde te hebben gemaakt, zal grote schade lijden.

Deze zonden worden niet alleen begaan met woorden, blikken, uitdrukkingen, gebaren, de toon van de stem, onvriendelijke antwoorden, ontevreden zwijgzaamheid, het achterwege laten van uitingen van liefde of onvriendelijke brieven, maar evenzeer met die eindeloze ketens van bittere, wrokkige en gekwetste gedachten die door de duivel worden gesponnen. Bedroef de Heilige Geest niet! Hij kan in zulke harten geen genade bewerken; Hij trekt zich terug. De geest van gebed, de vreugde van het Woord, de vreugde van de Heer verdwijnt volledig. Daarom waarschuwt het Woord van God: “Wordt toornig, en zondigt niet; laat de zon over uw toorn niet ondergaan en geeft de duivel geen plaats” (Ef. 4:26-27).

Direct hierna spreekt de tekst over eerlijkheid, gewetensvol bij het verwerven van rijkdom en ijver in de arbeid. “Laat hij die een dief was, niet meer stelen, maar veeleer arbeiden en met zijn <eigen> handen het goede werken, opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft” (Ef. 4:28).

Oneerlijke verwerving, alles wat volgens de Goddelijke waarheid onder de categorie diefstal valt, brengt een last van het geweten met zich mee die het werk van de Heilige Geest belemmert – Hij is bedroefd. Hoe zou Hij effectief kunnen zijn in het hart van iemand die God zo heeft onteerd! Zulke zonde, hoe goed ze ook vermomd mag zijn als eerlijkheid, moet eerst aan het licht komen voor God en de mensen; de onrechtmatig verkregen winst moet worden terugbetaald. Het Woord van God strekt zich uit van onrechtmatige verwerving tot de zonde van het verwaarlozen van door God ingesteld werk.

Een zeer ernstige woord voor gelovigen die ontrouw zijn in het vervullen van hun aardse werk of die hun levensonderhoud verwaarlozen zonder door de Heer geleid te worden. In zulke gevallen is de Heilige Geest bedroefd. De vraag: “Hoe kan het dat deze of een ander kind van God, dat zo’n veelbelovende start had, nu in zo’n slechte toestand is beland?” kan soms als volgt worden beantwoord: Er zijn gevallen geweest van oneerlijkheid, misschien zelfs van buitensporigheid, ontrouw in het gebruik van geld of ontrouw in aardse plichten, waardoor de Heilige Geest bedroefd is. Zijn genadewerk is belemmerd en het is bergafwaarts gegaan.

Het domein van de zonde, met name onheilige woorden, is hier ook van groot belang. Er staat geschreven: “Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer één dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot [de] dag van [de] verlossing. Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid. Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft” (Ef. 4:29-32). Misschien zijn deze “onnozele praatjes,” niet direct besmet van zondige smetten – bijvoorbeeld de grappige moppen, de belachelijke toespelingen – maar het is al genoeg als de gesprekken doordrongen zijn van de geest die van beneden komt.

Meestal begint het onschuldig genoeg, maar het duurt niet lang voordat de tong door de hel wordt aangewakkerd, wat leidt tot geestige kleinerende opmerkingen over afwezigen, lasterlijke roddels en onzedelijke grappen. Een gelovige die zich laat meeslepen in wereldse praatjes, kent weliswaar het begin van mooie woorden, maar het einde en het effect zijn het werk van Satan. Het bedroeven van de Heilige Geest op dit gebied is talloos, en de schade aan het innerlijke leven is onberekenbaar. Wanneer de geest van de wereld de lippen en tongen van gelovigen in bezit heeft genomen, duurt het niet lang voordat deze tongen en lippen bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lastering voortbrengen (hier wordt niet bedoeld lastering van de Geest, maar lastering van afwezige personen, gezagsdragers, enz.).

Deze dingen worden weliswaar door elke gelovige als zonden erkend, maar weinigen staan erbij stil, dat al deze dingen de Heilige Geest bedroeven en daardoor de heiliging en de groei van het innerlijke leven belemmeren. Als men zo in de spiegel van Gods Woord naar zijn eigen leven en de toestand van gelovigen kijkt, is het niet moeilijk te begrijpen waarom zo veel kinderen van God hun voorrecht om door de Geest van God geleid te worden niet ervaren.

NOOT:

1. Mark, een voormalige Duitse munteenheid (Deutsche Mark).

Georg von Viebahn; © www.bibelpraxis.de

Laatste verandering: 14.10.2021.11:09

Geplaatst in: Christendom

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