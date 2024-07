5 uur geleden De Heer vraagt aan u en mij (9)

Vraag 9: “Wie van u echter kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte 1 toevoegen?” (Matth. 6:27).

Bijbelgedeelten: Mattheüs 6 vers 27; Filippi 4 vers 19

In Mattheüs 6 heeft de Heer Jezus het over zorgen. Concreet: zorgen over de toekomst. Hij maakt duidelijk dat deze eigenlijk niet zouden moeten bestaan in het leven van een christen om één simpele reden: God zorgt voor ons! De redenering hierachter: Omdat God voor ons zorgt, hoeven we ons geen zorgen te maken! Als de almachtige God al voor ons zorgt, waarom zouden we ons dan nog zorgen maken? Als de grote God al op een volmaakte wijze voor onze problemen en behoeften zorgt, wat voor goeds kunnen onze zorgen dan nog uitrichten (Matth. 6:27)? Als we ons zorgen maken, onteert dat in principe onze Heer, omdat we Hem en Zijn zorg en voorziening wantrouwen.

Een klein voorbeeld maakt dit duidelijk: stel dat mijn kleine kinderen stiekem koekjes onder hun bed verstoppen. Als ik erachter kom, vraag ik ze waarom, waarop ze antwoorden: “Papa, we weten niet zeker of je straks genoeg eten voor ons kunt kopen. Daarom maken we zelf voorraden voor vandaag!” Zou ik hier als vader niet diep bedroefd over zijn?

De Heer moedigt ons vandaag aan, dat we niet bang hoeven te zijn (voor de toekomst) omdat Hij voor ons zal zorgen! Twee Bijbelverzen die dit duidelijk bevestigen:

“Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd voor uw leven … Weest dan niet bezorgd, door te zeggen:wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden?” (Matth. 6:25,31).

(Matth. 6:25,31). “Ik zal u daar onderhouden” (Gen. 45:11) – God zei dit tegen Jakob, die bang was voor hoe het zou zijn in Egypte, waar hij nu naar toe zou gaan.

Deze beloften zijn een bescherming tegen angst voor de toekomst! Laten we eens kijken naar de prachtige uitspraak uit Filippi 4 vers 19: “Maar mijn God zal in al uw behoefte voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.” We zouden het ook “de cheque van de geloofsbank” kunnen noemen.

“Mijn God“ – naam van de Bankier;

– naam van de Bankier; “zal voorzien” – de betalingsovereenkomst;

– de betalingsovereenkomst; “in al uw behoefte” – de waarde van de cheque;

– de waarde van de cheque; “naar zijn rijkdom” – het kapitaal van de bank;

– het kapitaal van de bank; “in heerlijkheid” – de zetel van de bank;

– de zetel van de bank; “in Christus Jezus” – de handtekening onder de cheque, zonder welke de cheque ongeldig zou zijn.

Met het oog hierop laat de vraag uit Mattheüs 6 vers 27 zien hoe zinloos het is om je zorgen te maken over de toekomst. De Heer Jezus vraagt als het ware: Veranderen uw zorgen iets aan de werkelijkheid? Geven uw zorgen u voedsel, kleding of geld? Nee, zoals we allemaal maar al te goed weten, veranderen (toekomstige) zorgen helemaal niets aan de werkelijkheid. Het enige wat ze veranderen is ons hart: ze vergroten onze angst en verminderen ons vertrouwen in God. Zorgen beroven ons vandaag van Zijn kracht.

In moeilijke tijden – oorlog, inflatie, negatieve toekomstperspectieven – kunnen we vertrouwen op onze goede God. Hij zal voor ons zorgen. Deze kennis neemt onze zorgen weg!

NOOT:

1. Dit is lichaamslengte óf levensduur (verg. Ps. 39:6).

