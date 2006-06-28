13 uur geleden De droom van Jakob – zijn Nieuwtestamentische vervulling

Hoofdlijn: Genesis 28; Hebreeën 13 vers 5b

Hebreeën 13 vers 5b:

“Hijzelf heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten’.”

De schrijver van de brief aan de Hebreeën verwijst naar de prachtige gebeurtenis die in Genesis 28 wordt beschreven. In Hebreeën 13 vers 5 lezen we: “Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten.” Zo wordt de belofte aan Jakob toegepast op de christen, en we mogen met recht concluderen, dat alle goede dingen die komen gaan in dat verhaal worden aangekondigd. In Genesis 28 spreekt God tot een van de vaderen in een droom; in de brief aan de Hebreeën hebben we echter niet langer de gedeeltelijke openbaring van een droom, maar de volledige openbaring van de Persoon van de Zoon.

In Genesis 28 wordt Jakob afgebeeld als een pelgrim op een reis door de woestijn, die buitengewoon grote en kostbare beloften ontvangt om hem te ondersteunen op zijn terugreis. In de brief aan de Hebreeën vinden we de toepassing van Jakobs droom in al zijn rijke betekenis voor de christen. Ook daar wordt de gelovige gezien als een vreemdeling in deze wereld en een pelgrim die zich haast om een ​​ander te ontmoeten (Hebr. 11:13; 13:14), en een heerlijke Persoon wordt voor hem gepresenteerd, samen met kostbare waarheden om hem te helpen op zijn reis naar de heerlijkheid.

Jakob ziet in een droom de Heer der heerlijkheid boven op een ladder staan, op aarde en reikend tot in de hemel. De brief aan de Hebreeën begint ook met de grote waarheid dat de Heer der heerlijkheid in de hoogte is. De Zoon “die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen” (Hebr. 8:1), nadat Hij Zijn werk op aarde had voltooid. Dit magnifieke feit neemt een prominente plaats in de hele brief in.

In Hebreeën 1 vers 3 lezen we hoe Hij aan de rechterhand van God is gaan zitten vanwege de heerlijkheid van Zijn persoon; in Hebreeën 8 vers 1 is Hij daar als onze grote Hogepriester; in Hebreeën 10 vers 12 als bewijs van Zijn volbrachte werk; en in Hebreeën 12 vers 2 als Degene die het pad van het geloof heeft bewandeld en het doel heeft bereikt.

Terwijl de Heer bovenaan de ladder staat, bevindt zich aan het andere uiteinde een arm, zwak, vaak falend mens, gebukt onder zwakheden en omringd door verleidingen. Ook in Hebreeën 2 vinden we mensen die op weg naar de heerlijkheid zijn geleid, want ze worden aangesproken als “vele zonen,” die echter nog steeds vlees en bloed hebben. Daarom zijn ze nog steeds onderhevig aan verleidingen, omringd door zwakheden, worden ze geconfronteerd met allerlei moeilijkheden, blootgesteld aan vervolging en tegenstand van zondaren, en lijden ze verdrukking (Hebr. 2:10, 14-18; 4:14,16; 10:33; 12:3; 13:3).

In de droom waren er engelen die op en neer stegen tussen de Heer bovenaan de ladder en Jakob onderaan. Zo ook zijn er in de brief aan de Hebreeën engelen tussen de Heer in de hoogte, zoals Hij in hoofdstuk 2 aan ons wordt voorgesteld. We lezen, dat het dienende geesten zijn, uitgezonden om te dienen ten behoeve van hen die de behoudenis zullen beërven (Hebr. 1:13-14). Aan het begin van de brief zien we dus een opmerkelijke overeenkomst met Jakobs droom.

Bovendien worden ons in deze brief de twee belangrijkste lessen voorgesteld, die Jakob in Luz (Gen. 28:19) moest leren:

Wij worden door Gods alles overtreffende liefde aangenomen en tot erfgenamen van de heerlijkheid gemaakt, en daardoor worden wij in de woestijn geleid en naar die plaats gebracht. De alles overtreffende genade van God, die ons tot heerlijkheid heeft geroepen, heft Gods heerschappij niet op. Vanwege zijn heerschappij worden we op de weg naar heerlijkheid getuchtigd (Hebr. 2:10; 12:6).

Bovendien zien we in deze brief hoe rijk de voorzieningen zijn die God voor onze reis door de woestijn heeft getroffen. We ontdekken hoe God voor ons is en ons elke zegening schenkt die Zijn genade ooit aan Jakob heeft beloofd. De eerste grote waarheid die Jakob te horen kreeg nog voordat hij een stap vooruit zette, was dat hij zeker de bestemming van zijn reis zou bereiken. Het Beloofde Land was hem en zijn nakomelingen verzekerd. In de brief aan de Hebreeën wordt herhaaldelijk vermeld, dat de hemel voor ons verzekerd is. In Hebreeën 2 vers 10 gaan we op weg naar de heerlijkheid; in Hebreeën 3 vers 1 vinden we deelgenoten van de hemelse roeping; in Hebreeën 4 vers 9 wordt gesproken over een rust die ons te wachten staat; in Hebreeën 6 vers 20 is de Heer Jezus, als onze Voorloper, achter het voorhangsel binnengegaan; in Hebreeën 9 vers 24 is Christus Zelf de hemel binnengegaan om nu namens ons voor God te verschijnen. Op zoveel verschillende manieren wordt de grote waarheid ons duidelijk gemaakt: net zoals de Heer Jakob altijd steunde, helpt Hij ook christenen de hemel te bereiken. Hoe groot de moeilijkheden ook mogen zijn en hoe groot de verleidingen ook mogen zijn op onze reis, de heerlijkheid schijnt door ondanks donkere dalen, ruige paden en hevige stormen. God laat ons onze pelgrimstocht voortzetten in het licht van die heerlijkheid waartoe Hij ons leidt.

Jakob had niet alleen de belofte, dat hij het land in bezit zou krijgen, maar Degene die het hem had gegeven, was ook met hem. Ook wij christenen hebben niet alleen de hemel als ons uiteindelijke doel, maar de tegenwoordigheid van de Heer is met ons op de reis ernaartoe. Zowel aan het begin als aan het einde van de brief aan de Hebreeën citeert de schrijver passages uit het Oude Testament, die de tegenwoordigheid van de Heer bij Zijn volk aantonen. In Hebreeën 2 vers 12-13 vinden we een passage uit Psalm 22 vers 23: “In [het] midden van [de] gemeente zal Ik U lofzingen,” en uit Jesaja 8 vers 18: “Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft.” En tegen het einde van de brief worden de woorden van de Heer, die Hij ooit tot Jakob sprak, aangehaald om te laten zien, dat de Heer met ons is gedurende de hele reis, zoals Hij gezegd heeft: “Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten” (Hebr. 13:5). De citaten aan het begin van de brief laten zien dat de Heer gemeenschap heeft met Zijn volk, en de passage aan het einde spreekt over zijn aanwezigheid bij ieder individu. We zijn ons hier vaak niet van bewust, maar toch verlangt Hij ernaar, dat we voelen dat Hij met ons is.

Jakob wordt dus verzekerd van de steun van de Heer met de woorden: “Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan” (Gen. 28:15). Op dezelfde manier ontvouwt de brief aan de Hebreeën de priesterlijke genade van de Heer die ons staande houdt tijdens onze reis door deze wereld. De Heer, die boven aan de ladder staat, beschermt Zijn zwakke, vaak falende heiligen die nog steeds aan de voet ervan staan. Uit Hebreeën 7 leren we, dat Hij “hoger dan de hemelen … altijd leeft” (vs. 25-26) om voor hen tussenbeide te treden, die op weg daarheen zijn. Het is waar, dat de mens aan de voet van de ladder zou moeten leven voor Hem, die boven aan de top staat. Hij zou met Paulus moeten kunnen zeggen: “Want te leven is voor mij Christus!” (Fil. 1:21). Maar terwijl wij er zo vaak niet in slagen voor Hem te leven, houdt Hij niet op, dat voor ons te doen.

Bovendien onthult de brief aan de Hebreeën de werkzaamheid van de Heer in de hemel ten goede van de mensen op aarde. Ten eerste leren we uit Hebreeën 2, dat Hij ons kan helpen in onze beproevingen, en dat Hij dat doet als Iemand die Zelf geleden heeft toen Hij beproefd werd, want het weerstaan ​​van beproevingen brengt lijden met zich mee. De Heer verkoos dit te verdragen boven toe te geven aan de beproeving. En nu, in het uur van onze beproevingen, is Hij in staat ons te helpen, zodat we liever lijden dan zondigen door toe te geven aan de beproeving. Hebreeën 4 vers 15 leert ons verder, dat Hij mee kan lijden met onze zwakheden. Hij blijft niet onbewogen door wat Zijn volk lijdt in de zwakheid van het lichaam, want Hij heeft niet alleen beproevingen doorstaan, maar ook vermoeidheid, honger en dorst ervaren. Ten slotte bemiddelt Hij voor ons overeenkomstig Zijn volmaakte kennis van onze behoeften. Op deze manier hebben we de steun van Hem, Die voor eeuwig voor ons leeft en die ons ook volledig kan behouden, totdat onze aardse reis eindigt in de heerlijkheid van de hemel en de tijd plaatsmaakt voor de eeuwigheid.

In die tijd vertelde de Heer aan Jakob, dat Hij hem naar het land zou brengen dat Hij hem had beloofd, en in de brief aan de Hebreeën lezen we, dat de Heer niet alleen heerlijkheid voor Zijn volk heeft zeker gesteld, maar dat Hij hen ook in de heerlijkheid brengt. We lezen “… dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te leiden” (Hebr. 2:10) en dat het niet lang meer zal duren voordat wij hen bereiken: “Want nog een zeer korte tijd [en] ‘Hij die komt, zal komen en niet uitblijven …’” (Hebr. 10:37).

Net zoals Jakob uiteindelijk de zekerheid ontving, dat de Heer zijn belofte getrouw zou vervullen, zo worden ook wij herhaaldelijk verzekerd van de onveranderlijkheid van Gods woord. Hebreeën 1 vertelt ons, dat God sprak door de Zoon; Hebreeën 2 zegt, dat als het woord dat door engelen gesproken werd vaststond, hoeveel te meer het woord dat door de Zoon gesproken werd vaststond! In Hebreeën 6 lezen we, dat God niet alleen sprak, maar Zijn Woord ook bevestigde met een eed, en het woord en de eed worden twee onveranderlijke dingen genoemd (Hebr. 6:16-18). Vervolgens krijgen we in Hebreeën 12 vers 25 de ernstige waarschuwing om ons niet af te wenden van Hem die vanuit de hemel spreekt, want God zal ook Zijn Woord vervullen. De koninkrijken van de mensen zullen wankelen en voorbijgaan om plaats te maken voor een eeuwig koninkrijk dat onwankelbaar is. En ten slotte worden we eraan herinnerd, dat wanneer God spreekt, we Hem volledig kunnen vertrouwen, want Hij zal Zich zeker houden aan wat Hij beloofd heeft (Hebr. 13:5-6).

In de brief aan de Hebreeën vinden we een christelijke verklaring van Jakobs droom. De brief begint met Christus in heerlijkheid, waarna ons wordt verteld wie deze glorieuze Persoon is over wie geschreven staat: “Maar U blijft” en “U bent Dezelfde.” Met het verstrijken van de tijd vervaagt alles, en met de jaren verandert alles; maar in Christus in de heerlijkheid hebben we Iemand die blijft, die niet verandert. Vervolgens, naarmate de brief zich ontvouwt, wordt ons het genadewerk getoond, dat Hij verricht. Hij brengt vele zonen tot heerlijkheid, Hij leidt hen op hun weg, Hij steunt hen in beproevingen, Hij voelt met hen mee in hun zwakheden, Hij bemiddelt voor hen in hun nood. Hij bemiddelt voor ons in de hemel voor het aangezicht van God, en over korte tijd zal Hij terugkomen om ons in heerlijkheid op te nemen. Zo leren we wie Christus is, wat Hij doet en wat Hij spoedig zal doen. Hoe gezegend is dan de positie van de mens aan de voet van de ladder, wanneer hij wandelt in het licht van de heerlijkheid van de Mens die bovenaan de top is.

Hamilton Smith; © SoundWords, online in het Duits sinds: 28.06.2006; geactualiseerd: 23.05.2022

Uittreksel uit “Jakobs droom. Genesis 18” in Edification, deel 6, 1932, blz. 263,285.

Geplaatst in: Christendom

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