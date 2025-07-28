2 uur geleden Alle dingen werken mee ten goede

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [Zijn] voornemen zijn geroepen” (Rom. 8:28)

28 juli 2025

De reden dat ik in God geloof en Hem aanbid, is omdat Hij vóór alle dingen is, Hij heeft alle dingen geschapen, Hij houdt alle dingen in stand, Hij staat boven alle dingen, Hij weet alle dingen, Hij volbrengt alle dingen, Hij heerst over alle dingen en Hij heeft de controle over alle dingen.

Met andere woorden, mijn God is soeverein. Daarom heb ik mijn hele leven aan Hem gegeven en vertrouw ik erop dat Hij superieur is aan alle andere waarheidsaanspraken ter wereld. Hij is niet zomaar een “-isme” om over na te denken. Hij is oneindig en eeuwig – boven alles en boven alles waardig.

Wanneer we zeggen dat God soeverein is, verklaren we dat Hij – dankzij Zijn Schepperschap over al het leven en de werkelijkheid, en Zijn alwetende, almachtige en welwillende heerschappij – in feite de Heer der heren, de Koning der koningen is, en absolute controle heeft over tijd en eeuwigheid. De soevereiniteit van God is wat de God van de Bijbel onderscheidt van alle andere religies, waarheidsaanspraken of filosofieën.

Maar wat betekent dit voor u en mij? Als ik denk aan Gods soevereiniteit, is dit de zin die ik het mooist vind: God heeft de controle. Wanneer je geliefde in een ziekenhuisbed ligt, heeft God de controle. Wanneer de economie – nationaal of persoonlijk – achteruitgaat, heeft God de controle. Die waarheid is zo’n troost.

Als heerser over alles komt er niets in ons leven dat God niet verordend of toegestaan ​​heeft. En er zal niets in ons leven komen dat Hij – als we bereid zijn op Hem te vertrouwen – niet ten goede voor ons kan bewerkstelligen. Dat is Gods belofte aan ons!

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar Zijn voornemen zijn geroepen” (Rom. 8:28).

Alleen God heeft de macht om alle gebeurtenissen, situaties, mensen, gebeden – alles wat betrokken is bij welke moeilijke omstandigheden we ook tegenkomen – te bundelen en te laten meewerken ten goede van hen die op Hem vertrouwen. Hij zou deze belofte nooit kunnen nakomen als Hij niet alles wist en geen onbeperkte macht had. Daarom is het, omdat Hij de soevereine Koning van het universum is, dat Hij deze belofte kan doen én nakomen!

Dus als u in de problemen zit en u bidt en God om hulp vraagt, bedenk dan tot Wie u bidt. Hij is de God die macht heeft over het hele universum – en Hij is ook de God die u oneindig liefheeft en voor u zorgt. Dat is Degene tot Wie we bidden, en daarom aanbidden we Hem.

