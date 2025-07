15 uur geleden Romeinen 5 vers 1

“Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus.”

26 juni 2025 Een van de mooiste vruchten van verlossing is vrede. Niet de tijdelijke rust die de wereld biedt, maar een diepe en blijvende vrede die voortvloeit uit het feit, dat we in het reine zijn met God. Voordat hij Christus ontmoette, kende de door demonen bezeten man in het gebied van de Gadarenen alleen maar kwelling. De Schrift vertelt ons, dat hij dag en nacht schreeuwde, gedreven door krachten die hij niet onder controle had. Maar toen Jezus aan land stapte, veranderde alles. Hij werd zittend, gekleed en bij zijn volle verstand aangetroffen – in vrede, in rust, aan de voeten van zijn Verlosser. Dit is de verandering die het evangelie brengt. Het is niet alleen de verwijdering van uiterlijke chaos, maar het herstel van de ziel. Vrede komt niet door te werken aan aanvaarding, maar door te ontvangen wat Christus al heeft gedaan. We zijn niet geroepen om onszelf te verbeteren en dan naar Christus te komen – we zijn geroepen om te komen zoals we zijn en te vertrouwen op Zijn volbrachte werk. Vrede begint wanneer het streven ophoudt.

Dit soort vrede is “gevestigd,” Dat wil zeggen, hij hangt niet af van onze gevoelens. Hij rust op de vaste grond van het kruis. Het bloed is vergoten. Het werk is volbracht. Het graf is leeg. Christus zit aan de rechterhand van God. En daardoor zijn wij die geloven niet langer vijanden – we zijn verzoend. In vrede.

Maar deze vrede is niet alleen positioneel – het is ook praktisch. Hoe meer we mediteren over de genade die we hebben ontvangen, hoe meer het ons kalmeert in de stormen van het leven. Net als de man in Markus 5 werden we misschien ooit geregeerd door angst, schaamte of verwarring. Maar nu, met onze ogen op Jezus gericht, zitten we rustig aan Zijn voeten, leren van Hem en rusten in Zijn zorg.

Anker voor vandaag:

Waarin is jouw vrede vandaag geworteld? Is het in je omstandigheden, je prestaties of je gevoelens? Of is het in Christus? Neem vandaag een moment om je te herinneren: de vrede waar je naar verlangt is al in Hem aanwezig. Kijk niet naar binnen, maar naar boven. Rust in de waarheid dat Christus vrede heeft gemaakt door het bloed van Zijn kruis. En ga net als de eens gekwelde man in vrede aan Zijn voeten zitten.

