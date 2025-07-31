12 uur geleden Psalm 34 vers 9-11

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed” (Ps. 34:9-11)

Psalm 34 vers 9 nodigt ons uit om te ‘proeven en te zien dat de Heer goed is.’ De volgorde benadrukt proeven als de handeling en zien als het resultaat. De Heer wil, dat we al onze zintuigen gebruiken om Zijn goedheid te ontdekken.

Let ook op de drie verdere aansporingen:

Om onze toevlucht tot Hem te nemen en gezegend te worden; om de Heer te vrezen en niets tekort te komen; om de Heer te zoeken en niets goeds te missen.

Onze toevlucht nemen, de Heer vrezen en Hem zoeken zijn drie manieren om Zijn goedheid te proeven. Hoe dichter we bij Hem staan, hoe beter we Zijn goedheid leren kennen. Hij spoort ons aan om Zijn goedheid te proeven: Hij is de bron van al het goede, en Zijn goedheid is de basis voor al onze gedachten over Hem.

We zouden bemoedigd moeten worden door de goedheid van onze God in Psalm 34 vers 9. Ik ben altijd verwonderd geweest over het boek Nahum, dat de duisternis van Ninevé beschrijft. Hoewel Nahum een ​​boek van oordeel is, vinden we te midden van die duisternis en dat oordeel deze opmerkelijke uitspraak in Nahum 1 vers 7: “De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.” Omdat Hij goed is, is Hij onze veilige haven, ook in moeilijke tijden – de sleutel is om op Hem te vertrouwen. Psalm 84 vers 12 bemoedigt ons op een soortgelijke manier: “Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.”

