40 minuten geleden Markus 2 vers 5

“En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: ‘Kind, uw zonden worden vergeven.’”

29 april 2025

Toen de verlamde man door het dak naar beneden werd gelaten, deed Jezus iets onverwachts. Voordat Hij inging op de duidelijke lichamelijke behoeften van de man, keek Hij dieper en richtte Hij zich eerst op de geestelijke nood: “Kind, uw zonden worden vergeven.” De Heer Jezus kijkt verder dan onze worstelingen aan de oppervlakte en kijkt naar de diepere behoeften van ons hart. Hij ziet niet alleen onze geestelijke behoeften. Hij biedt genade die voldoende is om in die behoeften te voorzien. De Heer zegt: “Mijn genade is u genoeg” (2 Kor. 12:9). En we worden als volgt bemoedigd: “Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.” (Hebr. 4:16) Net zoals Hij precies wist wat de verlamde man het meest nodig had, weet Hij precies wat wij vandaag nodig hebben en is Hij trouw om genade te geven om in onze geestelijke behoeften te voorzien.

Vraag tot overdenking

Welke diepere behoeften ziet Jezus misschien in jouw leven, buiten de voor de hand liggende fysieke of materiële uitdagingen waarmee je te maken hebt?

