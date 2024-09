17 uur geleden Mannen die bij David kwamen (2) – Naar hem

Bijbelgedeelten: 1 Samuël 13 vers 14; 26 vers 20; 27 vers 1; Mattheüs 11 vers 28

“Dezen zijn het die naar David in Ziklag kwamen, toen hij nog uitgesloten was van de nabijheid van Saul, de zoon van Kis. Zij waren onder de helden, die in die strijd hielpen …” (1 Kron. 12:1).

Ziklag

David verbleef in die tijd in Ziklag in het land van de Filistijnen. Hij was daarheen gegaan om een tijdje te ontsnappen aan de achtervolgers van Saul, de eerste koning van Israël (1 Sam. 27:1).

Zoals David destijds door zijn eigen volk werd verworpen en zich verborg in het land van de Filistijnen, zo is ook de Heer Jezus vandaag de Verworpene. Nadat Hij het verlossingswerk aan het kruis van Golgotha had volbracht, is Hij teruggekeerd naar de hemel en verblijft daar om zo te zeggen in het verborgene. Maar spoedig zal de tijd van Zijn verwerping voorbij zijn. Dan zal Hij in macht en grote heerlijkheid op aarde verschijnen en Zijn koninkrijk vestigen (Luk. 21:27). Zul ú daar bij zijn?

Naar hem

David had de mensen die hem vergezelden geen prettig leven te bieden. Hij werd jarenlang door Saul achtervolgd als een patrijs op de bergen en door zijn eigen volk verstoten (1 Sam. 26:20). Uiteindelijk werd hij ook afgewezen door de Filistijnen, bij wie hij verbleef, omdat zij hem wantrouwden (1 Kron. 12:20). Toch kwamen er in die tijd veel mensen naar hem toe en sloten zich bij hem aan. Dit maakt duidelijk, dat ze niet geïnteresseerd waren in een aantrekkelijke en comfortabele levensstijl of in uiterlijke voordelen, maar in de aanwezigheid van David. Zijn persoon trok hen aan. De woorden “naar David” zijn kenmerkend voor het hele hoofdstuk (verg. 1 Kron. 12:1,8,17,20,21,22,23).

De Heer Jezus roept ook vandaag nog: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28). Bent u al tot Hem gekomen met uw zondeschuld en hebt u Hem al aangenomen als Heer en Heiland? Hij zal u misschien geen aangenaam leven geven, maar Hij zal u vrede in het hart en geweten geven. En als u al Zijn discipel bent, komt u dan elke dag tot Hem in gebed?

Daniel Melui; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.05.2024

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW