47 minuten geleden Lukas 6 vers 12

“Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar de berg om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.”

16 mei 2025

In de stilte van de nacht, bovenop een eenzame berg, wijdde onze Heer Jezus Zich aan een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dit moment, dat voorafging aan de keus van de twaalf apostelen, onderstreept het diepe belang, dat Jezus hechtte aan gebed, vooral wanneer Hij voor cruciale beslissingen stond.

Door de hele nacht in gebed door te brengen, toonde Jezus Zijn volledige afhankelijkheid van de leiding van de Vader en benadrukte Hij, dat belangrijke beslissingen in de bediening in gebed moeten worden genomen.

Dit voorbeeld is een belangrijke herinnering voor ons. In ons snelle leven is het gemakkelijk om beslissingen te nemen op basis van logica, emotie of druk van buitenaf. Maar Jezus leert ons hoe belangrijk het is om je terug te trekken, de eenzaamheid op te zoeken en ernstig te bidden voordat je keuzes maakt die ons leven en dat van anderen beïnvloeden.

Laten we er daarom een gewoonte van maken om bewust te bidden, vooral op kritieke momenten. Door dit te doen, stemmen we onze wil af op die van de Vader en zorgen we ervoor, dat onze stappen worden geordend door Zijn wijsheid en doel.

Vraag ter overdenking:

Op welke gebieden in jouw leven moet je nu een pauze inlassen, je terugtrekken en de Heer in gebed zoeken voordat je verder gaat?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW