Ik ben het. Wees niet bang

“Maar Hij zei tot hen: Ik ben het; weest niet bang” (Joh. 6:20).

Het is interessant, dat het verhaal over Jezus die de storm tot bedaren brengt, zich bevindt tussen de spijziging van de vijfduizend met vijf kleine gerstebroden en twee vissen, en de verklaring van de Heer: “Ik ben het brood van het leven” (Joh. 6:35). Dit is zeer betekenisvol, omdat het de basis vormt voor de zeven “Ik ben” – uitspraken.

Uit het evangelie van Mattheüs leren we, dat de Heer Zijn discipelen dwong – of sterk aanspoorde – om in de boot te stappen en Hem voor te gaan naar de overkant (Matth. 14:22). Toen de storm opstak en de boot door de wind en de golven heen en weer werd geslingerd, verscheen de Heer. Terwijl zij midden in de storm waren, was de Heer Jezus op de berg aan het bidden. Dit is een beeld van Hem als onze grote Hogepriester, die eeuwig leeft om voor ons te pleiten.

Het was op dit moment, midden in de storm, dat de Heer Zich openbaarde. Hij verscheen aan hen in hun donkerste tijd en zei: “Ik ben het; weest niet bang.” Dit is een krachtige uitspraak. De uitdrukking “Ik ben het,” in het Grieks ego eimi, kan vertaald worden als “Ik ben.”

De Grote IK BEN verscheen aan hen midden in de storm die ze doormaakten, en toen ze Hem gewillig in hun boot ontvingen, bedaarde de storm. De Heer wilde niet, dat ze onwetend bleven over wie Hij was, noch wilde Hij dat ze in angst zouden leven.

In Johannes 18, toen de soldaten Jezus kwamen arresteren en Hij vroeg: “Wie zoekt u?,” antwoordden ze: “Jezus de Nazoreeër,” waarop Hij verklaarde: “Ik ben het.” (Joh. 18:5-6). Deze uitspraak deed degenen die niet in Hem geloofden terugdeinzen en op de grond vallen. Maar in Lukas 24 vers 39 namen diezelfde woorden – “dat Ik het zelf ben” – de angst weg uit de verontruste harten van Zijn volgelingen. Hetzelfde gold voor de bejaarde apostel Johannes, die herleefde door de verklaring: “Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste” (Openb. 1:17).

Anker voor vandaag

Wanneer u de stormen van dit leven doormaakt en angst u dreigt te overmeesteren, bedenk dan, dat de Heer Jezus, de grote IK BEN, Zich juist dan op een krachtige manier openbaart en zegt: “Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang.” (Matth. 14:27).

