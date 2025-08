2 dagen geleden Hoe, wat en wie zoekt U?

“Zoekt echter eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid … .” (Matth. 6:33).

17 juli 2025

Drie keer vertelt de Heer ons in de Bergrede wat we eerst moeten doen.

“Verzoen u eerst met uw broeder” (Matth. 5:24). Het christelijk leven kent zowel horizontale als verticale verantwoordelijkheden, zowel jegens God als jegens mensen. We kunnen de één niet van de ander scheiden. Als iemand zegt, dat hij God liefheeft, zal hij dat bewijzen door zijn broeder lief te hebben. De Heer Jezus maakt duidelijk, dat de gave bij het altaar geen waarde heeft tenzij onze harten in orde zijn met elkaar. Onze religieuze activiteiten kunnen mensen misleiden, maar God nooit. Hij ziet ons hart.

“Zoekt echter eerst het Koninkrijk van God” (Matth. 6:33). Dit hele gedeelte gaat over je zorgen maken over dingen. Maar de Heer Jezus leert, dat dingen niet centraal kunnen staan in ons leven, God moet dat zijn! “.. en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” De dingen in het leven die we zo belangrijk vinden, zijn eigenlijk slechts extraatjes, extraatjes die we krijgen als we Christus op de eerste plaats zetten.

“… doe eerst de balk uit uw eigen oog weg” (Matth. 7:5). Haal eerst de balk uit uw eigen oog voordat u probeert het stofje uit het oog van uw broeder te verwijderen. U moet eerst over uzelf een oordeel vellen. Wees niet strenger voor anderen dan u voor uzelf bent. Het is helemaal niet zondig om je broeder te willen helpen om beter te zien, mits ik zelf helder kan zien.

