Het Johannes-evangelie (13c)

Bijbelgedeelte: Johannes 4 vers 23-24

“Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, de Vader zoekt ook zulke [personen] die Hem aanbidden. God is een geest1, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (vs. 23+24).

Nu leidt de Heer de vrouw naar een tijd waarin beide opzij gezet zullen worden, zowel de menselijke godsdienst van de Samaritanen als de door God ingestelde godsdienst van de Joden. Er zou iets totaal nieuws komen. Dit uur waarover Hij hier spreekt is geen uur van 60 minuten, maar een tijdperk. Ten tijde van dit gesprek was het nog niet gekomen. Als de Heer Jezus hier zegt, dat dit uur nu is, was het op dat moment nog niet direct begonnen, maar het had zijn fundament gekregen door het feit, dat Degene die het inleidde al aanwezig was.

Aanbidding in geest en waarheid kan alleen bestaan na het voltooide verlossingswerk en het neerdalen van de Heilige Geest. De aanbidding van God als Vader is de enige activiteit die wij als gelovigen hier op aarde beginnen en die tot in alle eeuwigheid zal doorgaan. Al het andere zal ophouden: Onderricht, vermaning, conferenties, evangelisatie – al het andere zal dan ophouden te bestaan. Maar de aanbidding zal dan pas tot volle ontplooiing komen.ac

Ware aanbidders zijn ware, echte aanbidders. Dit veronderstelt, dat een aanbidder nieuw leven heeft, dat hij zeker is van de vergeving van zijn zonden. Vandaag de dag kennen we christelijke bijeenkomsten waar ware gelovigen God samen met ongelovigen willen aanbidden. Maar waar zo’n vermenging plaatsvindt, kan niet onze plaats zijn, omdat God dit soort aanbidding nooit kan erkennen.

Het wordt niet vaak van God gezegd dat Hij iets zoekt. “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was” (Luk. 19:10). En onder degenen die gered zijn, zoekt de Vader naar die Hem aanbidden. Hoe ziet dit er in werkelijkheid uit? Satan heeft maar één doel: ongelovigen bij God vandaan houden en gelovigen bij de Vader vandaan. Het besef van de intieme nabijheid van het kind van God tot de Vader vindt zijn hoogste uitdrukking in de aanbidding van de Vader in geest en waarheid – en dit is precies wat de duivel voortdurend probeert te verhinderen en tegen te houden.

Christelijke aanbidding

Christelijke aanbidding is iets verhevens! Wat betekent aanbidding? Aanbidding is de reactie van ons hart op een openbaring van God. Als we iets herkennen van de grootheid en heerlijkheid van de Heer Jezus, is de reactie van ons hart aanbidding. En in het middelpunt van onze aanbidding staat een Persoon. God openbaart Zichzelf met het doel om aanbidding te ontvangen. Aanbidding is wat we tegen God zeggen over wat Hij in zichzelf is en wat we over Hem hebben ontdekt. We aanbidden Hem om wat Hij in Zichzelf is in Zijn diepste wezen. Wanneer men wil aanbidden, moet men God kennen. En daarom, zolang de Vader niet geopenbaard was, kon er geen aanbidding van de Vader in geest en waarheid zijn. Aanbidding is ook wat we tegen God zeggen over de Persoon van Zijn Zoon, wat we in Hem gevonden hebben. Want alleen door Hem hebben we werkelijke kennis van God als Vader; alles wat we van God weten is te zien in de Heer Jezus.

Aanbidding in geest en waarheid kon niet plaatsvinden in het Oude Testament omdat God nog niet volledig was geopenbaard. God werd in het Oude Testament nooit aangesproken in de zin waarin de Heer Jezus hier over aanbidding spreekt. Niemand in het Oude Testament wist wat God in Zijn diepste wezen als Vader betekende. Ook engelen aanbidden God nooit als Vader in deze betekenis. God zal ook weer aanbeden worden op deze aarde in de tijd na de Opname, maar niet in de zin van deze verzen hier. Alleen door de Zoon op aarde werd God als Vader geopenbaard (Matth. 11:27); als de eeuwige Zoon, die in de schoot van de Vader is (Joh. 1:18), was Hij de enige die dit kon doen. Hij was in staat om tegen Filippus te zeggen: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9). Op deze aarde wordt God als Vader alleen nu aanbeden in deze wonderbaarlijke tijd van christelijk bedeling waarin we leven. Pas toen de Heer het verlossingswerk had volbracht en na Zijn opstanding Maria Magdalena de opdracht gaf aan haar medegelovigen: “Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en mijn God en uw God”, werd het openbaar, dat de kinderen van God een Vader hebben.

Vader is het diepste wezen van God! Toen God de wereld schiep, verscheen Hij als Schepper; toen Hij met Abraham omging, stelde Hij Zich aan hem voor als de Almachtige. Toen Hij met Israël omging, openbaarde Hij Zichzelf als de HEER [Jehovah, de Eeuwige]. Al deze verschillende karaktertrekken drukken alleen de verschillende relaties van God met Zijn schepselen uit. Wat Hij was, kwam daarin niet tot uitdrukking. Maar God als Vader is gerelateerd aan het feit, dat er een drie-eenheid is binnen de Godheid met haar verhoudingen. En de verhouding tussen de Vader en de Zoon is een eeuwige verhouding in tegenstelling tot het karakter van God als Schepper of Heer. God is eeuwig Vader en de Heer Jezus was eeuwig Zoon vóór Zijn menswording. En tussen deze twee Personen van de Godheid ontvouwde zich in de eeuwigheid de liefde van God op een volmaakte en ongestoorde wijze (Joh. 17:24). Ware liefde is ook van nature een van de hoogste verhoudingen die er bestaan; en binnen de volledig gelijkwaardige Personen van de Godheid bestond deze eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon. En toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, toonde God deze liefde die Hij voor Zijn Zoon heeft aan schepselen, die deze liefde totaal onwaardig waren (Joh. 15:9)!

Voor het eerst heeft God Zich in de schepping in Zijn heerlijkheid als Schepper geopenbaard; en Hij verwacht van de mens, als Zijn schepsel, dat hij Hem daarvoor aanbidt. Helaas deed de mens dit bijna zonder uitzondering niet, maar maakte hij beelden van hout en steen en boog hij zich voor hen neer (Rom. 1:19-23). Maar God is hierdoor niet opgehouden om Zichzelf verder te openbaren. Hij heeft Zich altijd vollediger aan mensen geopenbaard. Wij hebben de hoogste openbaring van God in de gave van Zijn Zoon. God kon niet meer van Zichzelf laten zien. En het hoogtepunt van deze openbaring van God in de Zoon is Golgotha. Daarom is samenkomen om brood te breken de meest geschikte gelegenheid om Hem samen te aanbidden. Het eigenlijke doel van onze samenkomst op zondag is weliswaar niet aanbidding, maar het breken van het brood. Maar als we ons bezighouden met het offer van de Heer Jezus in het breken van het brood, kan het niet anders dan aanbidding in onze harten oproepen – maar het is niet beperkt tot dit uur. In feite zou het elke dag in ons persoonlijke leven gevonden moeten worden.

Daarom willen we dit uur op geen enkele wijze veranderen of moderniseren door te proberen vernieuwingen te introduceren. Alles wat de aanbidding van de Vader in geest en waarheid niet ondersteunt en verheft, hoort daar niet thuis! Het was doodstil in het Allerheiligste, men kon hooguit de voetstappen van de priesters in het heiligdom horen, maar er werd geen woord gesproken. Als we samenkomen om het brood te breken, bevinden we ons in een sfeer die al iets hemels heeft, en dat zou ons moeten kenmerken in alles wat we daar doen. We kunnen niet zomaar beginnen te praten of te zingen. Overigens hoeft dit samenkomen niet altijd met de Vader of met God te beginnen; de Zoon wordt ook aanbeden. “Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet” (Joh. 5:23). We kunnen de Vader geen grotere vreugde schenken dan door aanbiddende gedachten over Zijn Zoon te uiten. Maar er is geen rivaliteit binnen de Personen van de Godheid. Alleen de Heilige Geest is niet het voorwerp van onze aanbidding; er is geen enkele passage in het hele Woord van God die dit zou rechtvaardigen.

Kennen wij, die kinderen van God zijn, God als Vader? Weten wij wat Zijn hart beweegt, wat Zijn vreugde is? Miljoenen gelovige christenen durven niet tot God te naderen als Vader omdat ze Hem niet als zodanig kennen. Hoeveel verliezen ze daardoor! De list van de duivel is om gelovigen te weerhouden van dit geweldige christelijke voorrecht door God aan hen voor te stellen als de wrekende en straffende God, voor wie de Heer Jezus beschermend zou staan als de Middelaar tussen mens en God. Hij deed dit aan het kruis, maar dat betekent niet dat de Zoon altijd als Verzoener optreedt en God altijd als de boze Rechter. Maar we hebben de Heilige Geest ontvangen, Die ons bewust wil maken van dit hoge christelijke voorrecht en ons ervan wil laten genieten (Rom. 8:14-16).

Aanbidding moet ook onderscheiden worden van dankzegging en ook van lofprijzing. We danken voor een geschenk, dat ons is gegeven – maar dat is geen aanbidding. Wij loven bijzonder voor goede dingen die anderen hebben gedaan, waar ik persoonlijk misschien niets mee te maken heb – dat is ook geen aanbidding. We kunnen God voortdurend danken voor alles wat Hij ons geeft, we kunnen Hem prijzen voor al het goede dat Hij doet – maar dat is nog geen aanbidding. Volgens het woord uitleg in de herziene vertaling van de Elberfelder Bijbel [2] betekent aanbidden hier zich buigen, hulde brengen; We vinden dezelfde uitdrukking bij de blind geboren man in Johannes 9 vers 38, die de Heer aanbad als de Zoon van God. Dit was echter nog geen christelijke aanbidding, omdat hij de openbaring van de Vader nog niet kende, het werk aan het kruis nog niet voltooid was en de Heilige Geest nog niet was gekomen.

Deze verzen laten vier onderscheidende kenmerken van de christelijke aanbidding zien:

De christelijke eredienst is niet gebonden aan een heilige plaats, maar is gericht op een Persoon; in het Oude Testament was het anders, er was een bepaalde geografische plaats, door God ingesteld, waar de mensen naartoe moesten gaan om God te aanbidden (Deut. 12:5 enz.); veel christenen hebben dit niet begrepen en hebben gebedshuizen gebouwd en pelgrimstochten gemaakt naar bepaalde geografische locaties om een ​​ontmoeting met God te hebben – maar dit is niet typisch christelijk, maar eerder ontleend aan het Oude Testament.

Als christenen vandaag de dag samenkomen om samen te aanbidden, hebben ze uiteraard ook een geografische locatie nodig, maar dit is geen heilige plaats zoals in het Oude Testament, maar een geestelijke plaats (Hebr. 13:13; 10:19-22), namelijk waar twee of drie mensen samenkomen in de Naam van de Heer Jezus (Matth. 18:20). Op christelijk gebied is er tegenwoordig een trend richting digitale kerken, waarbij men niet langer op één plek hoeft samen te komen, maar vanuit huis op een PC kan deelnemen aan het kerkelijk leven. Dat is niet wat hier wordt gepresenteerd, aanbidding kan niet virtueel worden gedaan, samenkomsten kunnen niet worden georganiseerd via een videoconferentie (zie 1 Kor. 14:23). Als het om gezamenlijke aanbidding gaat, moeten ook wij op een specifieke plaats samenkomen. Deze geografische locatie kan door bepaalde omstandigheden wekelijks veranderen, maar de geestelijke locatie is altijd dezelfde: twee of drie komen samen in de Naam van de Heer Jezus. Christelijke aanbidding is vrijwillige aanbidding; de Vader zoekt gewillige harten om Hem te aanbidden; in het christelijke tijdperk gebiedt God geen aanbidding; in die zin heeft God ons niet tot kant-en-klare aanbidders gemaakt, maar heeft Hij de voorwaarden geschapen, waarin wij kunnen aanbidden. Hij heeft ons in staat gesteld om te aanbidden, maar Hij gebiedt het ons niet, maar zoekt de vrije wil van ons hart. Men kan immers aan het werk van onze Verlosser niet eens op een koude, zakelijk wijze denken. Christelijke aanbidding vindt plaats in de geest; in de eerste plaats betekent het, dat het op geestelijke wijze plaatsvindt, het vlees heeft daar geen plaats (verg. Fil. 3:3); dit staat in contrast met de materiële en zichtbare aanbidding van het Oude Testament met offers en wierook en priesterlijke gewaden en prachtige tempels en muziekinstrumenten; de christelijke aanbidding komt ook tot stand door de Heilige Geest. Hij is Degene die ons leidt in de aanbidding, maar dat is niet de eerste gedachte daarbij.

God is een geest, dat wil zeggen, dat Hij geen stoffelijk wezen is; en in overeenstemming met deze aard van God moet aanbidding plaatsvinden. Het gaat om het karakter van aanbidding, niet om de wijze waarop aanbidding wordt uitgeoefend. Christelijke aanbidding gebeurt in waarheid; het moet wel waarheidsgetrouw zijn, dat wil zeggen oprecht, maar dat betekent in de eerste plaats, dat het in overeenstemming moet zijn met de waarheid, met de tegenwoordige openbaring van God, die Hij van Zichzelf heeft gegeven; en de volmaakte openbaring van God in Zijn wezen in de christelijke bedeling is, dat Hij Zichzelf als Vader heeft geopenbaard; onze aanbidding moet hierdoor gekenmerkt worden.

Een muziekinstrument in onze aanbidding is geest noch waarheid; het gaat om geestelijke offers die alleen voor God aangenaam zijn door Jezus Christus (1 Petr. 2:5). Wij kunnen niets anders brengen dan de Heer Jezus, en Hem als geofferd. Als we op zondagochtend het hele uur alleen maar zouden besteden aan het volmaakte leven van de Heer Jezus, en Hem alleen maar zouden zien als een spijsoffer, dan zou er iets heel belangrijks ontbreken; het spijsoffer werd nooit alleen gebracht, het was altijd onderdeel van een brandoffer (Ex. 29:38-42; Num. 15:8-14).

Hoe dankbaar kunnen we zijn, dat we in deze tijd leven, die de Heer Jezus hier het uur noemt, dat in Zijn Persoon begon! De Heer staat ons toe de dood van de Heer op de eerste dag van de week te verkondigen en gebruik te maken van dit voorrecht van gezamenlijke aanbidding in een geestelijke sfeer.

Zijn we eigenlijk altijd innerlijk gefocust op dit moment, waarop we in de aanwezigheid van de Heer komen? Kunnen we ons innerlijk nog echt onder de indruk laten komen in onze persoonlijke activiteiten en voorbereiding thuis op deze samenkomst? We hebben deze stilte en bezinning voor de Heer de hele week nodig, omdat we moeten beseffen, dat er iemand is die precies dat wil voorkomen: de duivel. Wie wil hij hiermee schade berokkenen? In ieder geval voor ons gelovigen. Maar uiteindelijk wil hij God de gepaste eer en aanbidding ontnemen door ons te verleiden tot onverschilligheid, oppervlakkigheid en formalisme. Het eerste grote gebrek in de geschiedenis van de christelijke kerk op aarde was het verlies van de eerste liefde (Openb. 2:4). Waar de vlam van de eerste liefde niet langer brandt, wordt aanbidding routine. Dan gaan we alleen naar de samenkomst omdat het zondag is. Daarom hebben we de hele week dringender dan ooit behoefte aan innerlijke voorbereiding voor de momenten van gezamenlijke aanbidding! Laten we in ons leven hier meer tijd voor reserveren.

Wie de plaats van samenkomst als gemeente kent en deze bewust opgeeft, loopt het gevaar ook de christelijke aanbidding te verliezen. Iedereen die de waarheid van de tafel van de Heer kent, zal geen brood willen breken zonder deze geestelijke plaats in te nemen. Wij zijn het eenvoudigweg aan onze Heer verschuldigd.

Aanbidding kan zowel persoonlijk als alleen plaatsvinden, maar ook samen met andere gelovigen. Moeten we niet toegeven dat, we weinig weten over persoonlijke aanbidding? Dat we, nadat we persoonlijk met de Persoon van onze Heiland of zelfs met God Zelf ons bezig hielden, zelden op onze knieën gaan om die Persoon te aanbidden? Dit zou het resultaat moeten zijn van persoonlijke betrokkenheid met de Heer en Zijn Woord. Een ander resultaat zou zijn, dat we op zondag, als we samen met de rest van de gelovigen rondom Hem samenkomen, niet leeg voor Hem verschijnen. Hier in deze verzen staat het gemeenschappelijke aspect van aanbidding meer op de voorgrond (verg. Hebr. 13:13; Openb. 5:8-10+14). In vers 23 wordt niet gezegd dat God op zoek is naar aanbidding, maar Hij zoekt naar aanbidders, Hij zoekt naar mensen die gekenmerkt worden door aanbidding.

Deze twee verzen spreken één keer over de Vader en één keer over God. Vader stelt ons altijd onze relatie voor als kinderen en zonen die Zijn liefde kennen; het laat ons de kant van het voorrecht zien, dat wij aanbidders zijn. God spreekt meer over Zijn wezen, het laat ons de zijde van de verantwoordelijkheid zien, dat onze aanbidding voor Hem passend moet zijn. Wanneer we de Vader aanbidden, wordt er de nadruk op gelegd, dat we ons bewust zijn van deze relatie en in vrede Hem kunnen aanbidden. Als we God aanbidden, komen we voor Hem als priesters met geestelijke offers; deze kant van aanbidding wordt ons in het bijzonder voorgesteld door de brief aan de Hebreeën. Wij maken onderscheid tussen deze zijden, maar scheiden ze niet van elkaar, omdat de priesterdienst ook verband houdt met de Vader (Openb. 1:6). Er zijn verschillende aspecten van een en dezelfde zaak die we kunnen herkennen.

Vraag: Zijn er, naast gezamenlijke aanbidding als plaatselijke gemeente, nog andere gelegenheden voor gezamenlijke aanbidding? Het antwoord is ja. We hebben allemaal opbeurende beschouwingen op conferenties meegemaakt die ons tot gezamenlijke aanbidding hebben geleid. Het kan ook zijn, dat we als gelovigen buiten de samenkomsten om als gemeente elkaar ontmoeten en zo in beslag worden genomen door de Persoon van de Heer, dat het ons tot aanbidding leidt. Maar we moeten dit zorgvuldig onderscheiden van de vraag of we ook als gemeente buiten de reguliere samenkomsten als gemeente brood kunnen breken. We kunnen alleen brood breken in een samenkomst als plaatselijke gemeente. Dit maakt ook duidelijk, dat we niet buiten de plaatselijke samenkomsten het brood kunnen breken tijdens vakantiereizen of soortgelijke gelegenheden met enkele broeders en zusters die ook in dit gebied reizen en daarmee de eenheid van het lichaam tot uitdrukking kunnen brengen. Dat zou niets anders zijn dan een samenkomst spelen op een plek, waar deze helemaal niet vertegenwoordigd is en blijk geeft van onwetendheid of onzorgvuldigheid. Of het nu een groep gelovigen is, hoe ernstig ze ook zijn, ze kunnen het brood niet breken op een plek waar geen andere gelovigen zijn en zeggen, dat zij hier nu de plaatselijke gemeente zijn. Samenkomen om het brood te breken is verbonden met samenkomen tot de naam van de Heer in een plaatselijke gemeente.

