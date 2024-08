1 dag geleden Het huis van God 8 – Vandaag nog mogelijk?

Bijbelgedeelte: Handelingen 2

Hier hebben we dus zeven kenmerken van het huis van God:

Het is de plaats waar de Heilige Geest woont en waar Zijn aanwezigheid bekend is.

en is. Het is de plaats vanwaar het evangelie uitgaat . Het is het huis van God, dat laat zien hoe God Zich buigt over deze arme wereld.

. Het is het huis van God, dat laat zien hoe God Zich buigt over deze arme wereld. Het is echter niet alleen de plaats waar de Heilige Geest woont en van waaruit het evangelie wordt verkondigd, maar het spreekt ook van afzondering van de wereld .

. Het is de plaats waar we Goddelijk licht ontvangen .

. Het is de plaats van christelijke gemeenschap .

. Het is de plaats waar de gemeenschap wordt uitgedrukt door het breken van het brood .

wordt uitgedrukt door het . Het is de plaats waar gemeenschap in de gebeden wordt gevonden.

Maar ik heb het niet over dingen die vandaag de dag niet meer mogelijk zijn. We leven midden in een ruïne, alles is beschadigd, maar we hebben nog steeds het model van het huis van God, en als ik dit model eenmaal heb leren kennen, moeten er twee dingen gebeuren: ten eerste moet ik alles verwerpen wat niet in overeenstemming is met het model, en ten tweede ben ik verantwoordelijk om in overeenstemming met het model te leven.

Voordat ik afsluit, wil ik nog één opmerking maken. Omdat we terug zijn gegaan naar Pinksteren, moet ik een waarschuwing geven, want vandaag de dag spreken veel mensen over teruggaan naar Pinksteren, maar wat mensen daarmee bedoelen is, dat ze iets van zichzelf willen maken door terug te gaan naar de uiterlijke kracht van Pinksteren; ze willen teruggaan naar het spreken in tongen, naar genezingen en wonderen. Ik heb zulke gedachten niet. Maar ook al denk ik er niet aan om terug te keren naar de uiterlijke kracht van Pinksteren, toch zal ik proberen om terug te keren naar de Goddelijke principes van Pinksteren, en u zult zien dat alles wat ik u vandaag heb voorgesteld vandaag nog steeds mogelijk is. De Heilige Geest is er nog steeds. Het evangelie kan nog steeds gepredikt worden. Het is nog steeds mogelijk om apart gezet te worden van de wereld. We hebben nog steeds het onderwijs van de apostelen. Het is nog steeds mogelijk om gemeenschap te hebben, brood te breken en te bidden. Er is geen enkel kenmerk van het huis van God, dat ik jullie heb voorgesteld en in Wiens kracht en zegen het vandaag de dag niet nog steeds mogelijk is om te leven. We kunnen dus terugkeren naar de Goddelijke principes van Pinksteren, maar ik keer niet terug naar de uiterlijke kracht.

We willen ons niet aanmatigen om iets te herbouwen of opnieuw te bouwen als een model van het huis. We zullen struikelen als we dat doen. Het enige wat we moeten doen is in alle eenvoud leven volgens de principes van dit huis, en, broeders en zusters, ik zeg het nogmaals, ik keer niet terug naar de Pinksterdag vanwege de uiterlijke kracht.

Als ik kracht wil hebben – en ik wil kracht hebben – dan moet ik niet teruggaan naar de Pinksterdag, maar moet ik vooruitkijken naar de heerlijkheid. En, lieve broeders en zusters, het is mijn vreugde om vooruit te kijken en de macht te zien die komen zal. Er komt een dag van het ontvouwen van macht. Dan zal er kracht, en dan zal er ontvouwing van macht zijn, maar u moet vooruit kijken. Ik weet, dat we altijd de neiging hebben om terug te kijken en te zeggen dat de voorbije tijden de beste waren. Soms wordt gezegd, dat de begindagen van de broeders de beste waren. En ik twijfel er niet aan, dat zij zouden hebben gezegd hoe geweldig de dagen van Wesley en Whitefield waren. En ik weet zeker, dat ze zouden hebben gesproken over de dagen van Samuel Rutherford en de “Covenanters.” En als u in Aberdeen had gewoond en in contact was gekomen met Samuel Rutherford, had hij misschien gezegd: “O, had je maar honderd jaar eerder geleefd, in de tijd van Luther!” En Luther zou terugkijken naar de tijd van Sint Augustinus, en hij zou op zijn beurt terugkijken naar de tijd van de apostelen. En zo zou iedereen terugkijken en dus allemaal in de verkeerde richting kijken.

Het kan zijn, dat we in dagen van groot verval leven en dat we een zwak volk zijn. Maar de beste dagen moeten nog komen, ze liggen niet achter ons maar voor ons. Kijk vooruit! De heerlijkheid van het laatste Huis zal groter zijn dan die van het eerste. Ondanks alle verval en neergang en zwakheid moeten de beste dagen nog komen, en in die heerlijke stad – de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem – zie ik de heerlijkheid en kracht en machtsvertoon, en de zwakheid en mislukking zullen voor altijd voorbij zijn, want het eerste is voorbijgegaan, en ik zie de vervulling van de raadsbesluiten van God en niet het falen van de mens, zodat ik alleen maar kan herhalen: als we kracht willen hebben, moeten we vooruit kijken, en als we de Goddelijke principes willen zien die ons vandaag de dag moeten leiden, moeten we achterom kijken.

Moge de Heer ons een dieper bewustzijn geven van de vorm van het huis volgens Zijn gedachten, en moge deze vorm vanuit de Schrift overgebracht worden naar onze harten en gedachten, zodat we ernaar streven om te leven in overeenstemming met de principes en de vorm van het huis van God!

Hamilton Smith © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 22.01.2012

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW