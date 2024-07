1 uur geleden Het huis van God 4 – de tegenwoordigheid van de Heilige Geest

Bijbelgedeelten: Handelingen 2 vers 4; 4 vers 8; 6 vers 3; 7 vers 55; 8 vers 29

Nu wil ik je op een eenvoudige wijze zeven feiten uit dit hoofdstuk presenteren die ons volgens mij inzicht geven in het model van het huis van God. Als we het model van het huis van God op ons hart laten inwerken, zullen we kunnen zien of we ervan zijn afgeweken of niet. Het eerste grote kenmerk van het huis van God is natuurlijk, dat het de plaats is waar God woont. Daarom is het eerste wat in dit hoofdstuk aan de orde komt de tegenwoordigheid, kracht en leiding van de Heilige Geest. Je zult merken dat zodra de Heilige Geest komt, alles wat de discipelen doen in de kracht en onder de leiding van de Geest gebeurt. Ze verkondigden het evangelie, maar ze deden het “zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” In hoofdstuk 4 vers 8 lezen we: “Toen zei Petrus, vervuld met [de] Heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk …,” dat wil zeggen, als er tegenstand kwam, werd die beantwoord in de kracht van de Geest. Als we verder gaan, vinden we in hoofdstuk 6 dat er vragen rezen over de dagelijkse zorg voor de gelovigen, en onmiddellijk werden er mannen gekozen die “vol van [de] Geest” waren om deze moeilijkheid het hoofd te bieden. Aan het einde van het hoofdstuk ontmoet Stéfanus de tegenstanders ook in de kracht van de Geest. Aan het einde van hoofdstuk 7 doorstaat Stéfanus de vervolging, maar hij doet dat in de kracht van de Geest: “Hij echter, vol van [de] Heilige Geest, staarde naar de hemel en zag [de] heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods rechterhand.” In de machtige kracht van de Heilige Geest was Hij in staat om de marteldood in de ogen te kijken. Als we verder gaan naar hoofdstuk 8 vers 29, dan zien we dat Filippus, de evangelist, zijn aanwijzingen ontvangt van de Heilige Geest. En zo kunnen we hoofdstuk voor hoofdstuk verdergaan en zien, dat de Heilige Geest aanwezig is in het huis van God om de volledige leiding op Zich te nemen.

Geliefde broeders en zusters, we moeten even stilstaan en ons afvragen: zijn we niet grotendeels het besef kwijtgeraakt, dat de Heilige Geest daadwerkelijk aanwezig is? Wat was de oorsprong van de ruïne in het christendom? Niet het verlies van elk bewustzijn van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest? De meest opvallende zonde van het christendom bestaat daarin, dat het de Heilige Geest zo terzijde heeft geschoven en genegeerd. Door zijn religieuze organisaties en machinerie heeft het grotendeels de Heilige Geest buitengesloten. De tegenwoordigheid en leiding van de Heilige Geest is daarom het eerste grote kenmerk van het huis van God, en als we dit begrepen hebben, zullen we in staat zijn te begrijpen hoe groot de afwijking is van het model van het huis van God.

Voordat we verder gaan, wil ik het volgende zeggen: als de tegenwoordigheid van de Heilige Geest het eerste belangrijke kenmerk is van het huis van God, dan is daar waar de Heilige is, geen plaats meer voor het vlees. Daarom vinden we in deze eerste hoofdstukken van Handelingen, dat het vlees dat binnen wil komen, steeds weer wordt verhinderd. In het geval van Ananias en Saffira zien we, dat het vlees religieus aanzien probeert te verwerven door huichelarij, waarop de Heilige Geest onmiddellijk ingrijpt. In hoofdstuk 6 vinden we het gemopper van het vlees, dat ook door de Heilige Geest wordt beantwoord. Waar de Heilige Geest is, moet het vlees buitengesloten worden. O broeders en zusters, als we om ons heen kijken, zien we dat met het verlies van elk bewustzijn van de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest, het vlees in bijna elke vorm zijn intrede doet. We zeggen praktisch, dat de Heilige Geest niet in staat is, dat Hij niet in staat is om zielen te raken en in plaats daarvan nemen we onze toevlucht tot allerlei vleselijke methoden om mensen te bereiken en te bewegen. Daarbij vergeten we, dat alleen de Heilige Geest zielen kan bereiken en dat alleen Hij in staat is om in elke mogelijke behoefte te voorzien die in het huis van God kan ontstaan.

Sta me daarom toe te herhalen, dat het eerste grote kenmerk van het huis van God de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest is. God geve, dat we zien hoe ver we zijn afgedwaald van het model van het huis van God, en dat Hij ons daar weer naar terug zal brengen.

Hamilton Smith © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.01.2012.,

