Hebreeën 12 vers 1 en 2

1. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,

2. terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

19 juni 2025

Het christelijke leven is geen sprint, maar een geloofsmarathon die uithoudingsvermogen, discipline en genade vereist. Het is gemakkelijk om sterk te beginnen. In het begin van onze wandel met de Heer zijn we vaak vervuld van ijver en frisse toewijding. Maar naarmate de tijd verstrijkt, wordt de weg langer. Er komen uitdagingen. Afleidingen vermenigvuldigen zich. Beproevingen dringen zich op. En de wedloop begint moeilijk te voelen.

De race die we lopen is er niet een van competitie, maar van toewijding. We lopen niet om Gods liefde te verdienen, maar omdat we die hebben ontvangen. We streven niet naar aardse kronen, maar naar eeuwige beloning.

De weg van de gelovige is niet de weg van spanning, maar de weg van volharding met Christus.

In deze wedloop zijn we geroepen om onze ogen op Jezus te richten. Niet op onze omgeving. Niet op anderen. Zelfs niet op onszelf. Christus is zowel de start- als de finishlijn – de Leidsman en de Voleinder van ons geloof. Als we naar Hem kijken, verandert ons perspectief. We worden eraan herinnerd waarom we de wedloop lopen en voor Wie.

Er zullen momenten zijn waarop onze schreden haperen. Er kunnen seizoenen zijn waarin ons hart vermoeid raakt. Maar elke kleine daad van gehoorzaamheid, elk stil moment van vertrouwen, elk offer dat we brengen omwille van Zijn Naam wordt door de Heer gezien en gewaardeerd. Hij vraagt ons niet om met grote snelheid of behendigheid te rennen, maar met trouwe volharding.

Uithoudingsvermogen is geen product van menselijke kracht – het is de vrucht van het blijven in Christus. Als we met Hem wandelen, worden we versterkt. Als we van Hem afhankelijk zijn, worden we vernieuwd.

Anker voor vandaag:

Blijf doorgaan met lopen. Blijf groeien in genade. Blijf dienen in Zijn kracht. Wat je vandaag doet, weerklinkt in de eeuwigheid. De weg is misschien lang, maar de finish is zeker – en de Heiland Die aan het einde wacht, loopt ook nu met je mee. Eindig goed – tot Zijn heerlijkheid.

