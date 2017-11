2 dagen geleden God laat je niet vallen!

“Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken …” (Deut. 32:11);

“U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb” (Ex. 19:4).

Als een adelaar zijn jonge kuikens wil leren vliegen, doet hij dat op een speciale manier. Aangezien zijn jongen veel te bang zijn om te vliegen, stoot de adelaar hen uit het nest. Zo zijn ze gedwongen hun eerste vluchtpogingen te ondernemen. Als alles goed gaat, leren de jongen zo het vliegen – een zaak dat van vitaal belang is voor roofvogels. Maar de adelaar zou het nooit toelaten, dat een van zijn jongen valt en sterft. Van tevoren vliegt hij onder de tuimelende jongen en vangt ze met zijn sterke vleugels op.

Zo het is ook met ons als gelovigen. God wil zijn kinderen opvoeden, opdat zij in het geloof kunnen groeien en versterkt worden. Hiertoe werpt Hij ons wel eens uit het ‘nest van aangename omstandigheden’, opdat we leren de ‘vleugels van het geloof’ te gebruiken. Maar hoewel in de grote drukte van het leven dat gevaarlijk lijkt, zijn we nooit alleen (Jes. 43:2); en Hij zal nooit toelaten dat we boven vermogen verzocht worden (1 Kor. 10:13). Hij weet dat we zwakke schepselen zijn, en zal niet toestaan dat we ‘op de grond neerstorten’ en schade ondervinden.

Houd daaraan in geloof vast!

Online in het Duits sinds 09.06.2009.

Friedeman Werkshage, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, R. Mol