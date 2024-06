4 uur geleden Gemeenschap die blijdschap en tevredenheid voortbrengt …

Onlangs las ik Psalm 23, terwijl ik me voorbereidde op een begrafenis, en ik realiseerde me dat deze Psalm veel meer is dan een psalm van troost! Het is een psalm van blijdschap! David stelt zichzelf in de plaats van een schaap en kan uitroepen: “De Heer is MIJN herder.” Later beschrijft hij zichzelf als zittend aan een tafel die de Heer speciaal voor hem heeft bereid. Op die tafel zouden alle voorzieningen liggen die de Heer voor hem zou hebben. Die tafel was niet alleen een plaats van voedsel voor David, maar het was ook een plaats van bescherming tegen de vijand van David! Maar David was niet alleen maar bezig met de verzorging door de Heer of zelfs met de veiligheid van de Heer. Terwijl we deze Psalm lezen, was David bezig met de Persoon van de Heer zelf! Hij was zo bezig met wat de Heer voor hem deed of kon doen. Het waren niet de zegeningen waar David mee bezig was. Het was de Zegenaar! Dat is waar echte voldoening vandaan komt!

Dingen kunnen ons nooit tevreden stellen! David wist dit en liet ons zien, dat ware tevredenheid verder gaat dan het tijdelijke. David was gericht op een Persoon, “de Heer is MIJN Herder!” David had een verhouding met de Heer. In Johannes 10 zei de Heer Jezus: “Ik ben de goede herder; de goede herder legt zijn leven af voor de schapen … Ik ben de goede herder; en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij” (vs. 11,14). Laten we om te beginnen bedenken, dat deze verhouding met de goede Herder begint als ik aanneem dat Hij, de Goede Herder, de Heer Jezus, Zichzelf voor mij heeft gegeven, zoals in Psalm 22 wordt uitgebeeld. Luister naar wat de Heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 17-18: “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven afleg, opdat Ik het weer neem. Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen en Ik heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.” Mijn verhouding met de goede Herder begon toen ik besefte, dat ik een zondaar ben en dat Hij in de wereld kwam om zondaars te redden. Ik was een verloren schaap, dat van God was afgedwaald en Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was! Als ik aanneem wat Hij voor God aan het kruis heeft volbracht door de prijs voor mijn zonde te betalen, en ik aan een heilig God belijd, dat ik een zondaar ben, dan begint op dat moment mijn persoonlijke verhouding met de goede Herder! Op dat moment kan ik met vertrouwen verklaren dat “de Heer MIJN Herder is!”

Als deze verhouding eenmaal is begonnen, moet ik naar Zijn stem luisteren. De Heer Jezus zegt verder in Johannes 10 vers 27-29: “Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die [ze] Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan [ze] rukken uit de hand van mijn Vader.” In de hand van de herder zijn is een plaats van redding en veiligheid, maar voor ons moet het ook een plaats van ‘één enkele aandacht’ zijn! We moeten bezig zijn met de Herder Zelf, luisteren naar Zijn stem en Hem dagelijks beter leren kennen door in het Woord bezig te zijn. De Herder is de bron van echte tevredenheid, niet wat Hij geeft, hoe goed dat ook allemaal is! Christus herkennen als de Bron is het geheim van tevreden zijn in alle omstandigheden. Luister naar wat Paulus zegt in Filippi 4 vers 11-13: “Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; want ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft.”

Merk in Psalm 23 op hoe David bezig was met de Herder, niet alleen met de zegeningen die Hij gaf.

1. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Echte tevredenheid is één van de resultaten van bezig zijn met de Herder. Maar wat zijn enkele resultaten van voldoening? Laten we er een paar bekijken:

Spreuken 17 vers 22 vertelt ons: “Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren”. Spreuken 15 vers 15 voegt hieraan toe: “Alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd.” In beide verzen zien we, dat een gelukkig hart tevreden is en vol vreugde.

Onze dienst aan de Heer wordt beïnvloed door ons niveau van tevredenheid. In 1 Timotheüs 6 vers 6 en 8 zegt Paulus: “Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst; … Hebben wij echter voedsel en kleding [1], dan zullen we daarmee tevreden zijn.” Hebreeën 13 vers 5 herinnert ons eraan: “Laat uw wandel zonder geldzucht zijn en weest tevreden met wat u hebt; want Hijzelf heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten.’” Job 36 vers 11 voegt hieraan toe: “Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.”

Psalm 37 vers 7-8 voegt nog een dimensie toe aan tevredenheid: “Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.” Zorgen komen voort uit het niet bezig en tevreden zijn met de Heer. “Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet jaloers op de goddelozen …” (Spr. 24:19). Maar een hart, dat afgestemd is op de Heer kan zeggen: “Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen” (Ps. 90:14). “Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld” (Ps. 107:9).

Luister naar de volgende verzen over wat er gebeurt als je tevreden bent en bezig bent met de Heer.

“De vreze des HEEREN is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht” (Spr. 19:23).

“Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed” (Jes. 55:2).

“Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld” (Ps. 17:15).

“De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven” (Ps. 22:27).

“Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien” (Ps. 91:16).

“Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend” (Ps. 103:5).

“Begerig is de ziel van de luiaard, maar tevergeefs, de ziel van de vlijtigen wordt echter verzadigd” (Spr. 13:4).

”Hij zal geen enkel losgeld aannemen, en er niet in bewilligen, al vergroot men het geschenk” (Spr. 6:35).

“En ook soldaten vroegen hem aldus: En wij, wat moeten wij doen? En hij zei tot hen: Plundert niemand uit, en beschuldigt niemand vals, en weest tevreden met uw soldij” (Luk. 3:14).

“Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden voor Christus; want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk” (2 Kor. 12:10).

Tevredenheid zegt: “De HEERE is mijn herder. Mij ontbreekt niets.” Tevredenheid zegt: “Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.” Tevredenheid zegt: “Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.” Tevredenheid kondigt aan: “Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld” (Ps. 23:1; 36:8,9; 63:4-6; 107:9).

Het echte geheim van tevredenheid is gemeenschap met de Heer Jezus Christus. De hele dag met Hem bezig zijn. Om te zeggen: “Want te leven is voor mij Christus …” (Fil. 1:21). O, dat ik met heel mijn hart zou kunnen zeggen: “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.”

NOOT:

1. Letterlijk ‘bedekking’; dit kan ook ‘onderdak’ betekenen.

