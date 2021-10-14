8 uur geleden Geleid door de Heilige Geest (4)

4. Hoe de Heilige Geest allereerst spreekt door het Woord van God en het geweten verlicht

Geleid worden door de Geest van God is een van de kostbaarste voorrechten en een kenmerkend teken van Gods kinderen (Gal. 5:18). “Maar [de] natuurlijke1 mens (dat wil zeggen, de mens in zijn natuurlijke, onbekeerde staat) neemt niet aan wat van de Geest <van God> is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen omdat het geestelijk beoordeeld wordt” (1 Kor. 2:14). Hoe beter we de Heilige Geest begrijpen en volgen, hoe blijvender en duidelijker Hij ons leidt. Een kind van God moet allereerst leren de stem van de Heilige Geest te herkennen. Wie die dit werkelijk verlangt, moet zich veel met het Woord van God bezighouden, want daardoor spreekt God tot ons. De leiding van de Heilige Geest spreekt het geschreven Woord van God nooit tegen.

Als je echter de stem van de Heilige Geest wilt kennen door het Woord van God te lezen, lees dan altijd het Woord om het te doen, om het uit te leven, om het te vertegenwoordigen. Gehoorzaamheid is de grote grondwet van het christelijke leven.

De Bijbel kan het boek van God genoemd worden, dat spreekt over de vloek van ongehoorzaamheid en de zegen van gehoorzaamheid. Waar u hem ook openslaat, de vraag naar gehoorzaamheid vormt de basis voor een beslissing voor tijd en eeuwigheid, voor uw eigen leven en voor het leven van hen die van u afhankelijk zijn. Het is wonderbaarlijk en opmerkelijk, dat de Bijbel ook zegt: “… en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen” (Hand. 5:32).

God spreekt door Zijn Woord. Dit Woord wordt gegeven door de Heilige Geest; het komt in alle opzichten overeen met de waardigheid en het wezen van God. We hebben een te beperkt begrip van de heerlijkheid en majesteit van Gods Woord. “De Geest is het die leven maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u heb gesproken, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven (dat wil zeggen, die zich niet onderwerpen aan het Woord)” (Joh. 6:63-64).

God schiep het licht, de werelden, ja, alles wat bestaat, door Zijn Woord. Elk Goddelijk Woord wordt ondersteund door de koninklijke waardigheid van Degene die het sprak; daarom is elk verzet tegen het Woord van God ook opstand. We beseffen dit slechts in beperkte mate, omdat we geboren en opgegroeid zijn in een atmosfeer van opstand tegen God. Maar zodra we deze ernstige waarheid begrijpen – dat God bij Zijn Woord staat, dat Hij spreekt en handelt door Zijn Woord, en zo licht en leven schept – dragen we de verantwoordelijkheid om het Woord van God onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Wilt u dit? Dan zal de Heilige Geest u steeds meer leiden. U zult leren de stem van God te verstaan, zelfs als u het Woord zelf niet voor u hebt. Lees het Woord biddend, zodat de Heilige Geest het voor u kan uitleggen!

Gehoorzaam de Bijbel zoals de Geest hem uitlegt, en de Geest zoals Hij tot u spreekt door de Bijbel! Het is volkomen terecht om onderscheid te maken tussen de Geest van God, het Boek van God en de Stem van God. Er is nooit enige onenigheid tussen deze drie. Als u door de Heilige Geest geleid wilt worden, neem dan elke dag de tijd om alleen met uw Bijbel te zijn.

“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen” (Joz. 1:8). Wanneer uw hart zich in diepe eerbied en volledige gehoorzaamheid in de nabijheid van de Heer buigt, zullen ook uw knieën zich vaak voor Hem buigen. U zult elke beslissing en elk verlangen, elke relatie met alle mensen en elke plicht voor Hem neerleggen, zodat Zijn heilige wil uw leven kan leiden.

Op deze manier worden gelovigen gehoorzame en afhankelijke kinderen – alleen zulke kinderen kan de Heilige Geest leiden. De eigen wil, die Gods weg altijd blokkeert, wordt gebroken; er ontstaat ruimte voor de Goddelijke wil. U leeft dan zo dicht bij God, dat de zachte adem van de Geest uw hart raakt, en u leert de stem van de Heilige Geest te onderscheiden van de stem van de wereld en uw eigen gedachten.

Vader en moeder kunnen gehoorzame kinderen alleen met woord en blik begeleiden; de ongehoorzamen worden door tuchtiging tot gehoorzaamheid en onderwerping gedwongen, maar daar is van “leiden” geen sprake. Tegen de gehoorzamen en nederigen zegt de Heer: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Ps. 32:8). Tegen de ongehoorzamen zegt Hij: “Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom; dan kan hij u niet te na komen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen” (Ps. 32:9-10). Wie wil spreken van leiding door de Heilige Geest, moet dit feit erkennen: alleen gehoorzame kinderen, die zich onderwerpen aan het Woord van God, kunnen door de Heilige Geest geleid worden.

Maar er is nog een andere voorwaarde, die ook een gevolg is van het Woord van God: het geweten moet gevormd en verlicht worden door het Woord van God. Het geweten van de natuurlijke mens overtuigt hem weliswaar van wat zonde is met betrekking tot bepaalde immorele zaken, maar zelfs daar is de taal van het geweten meestal zwak totdat het licht van God zijn hart en leven verlicht. Maar het geweten van de natuurlijke mens spreekt bijna nooit over wat iemand God verschuldigd is in liefde, dankbaarheid en vertrouwen, wat het betekent om Gods naam te misbruiken of het Woord van God te verachten, en evenmin over de hele wereld van zondige, onzuivere gedachten en verlangens. Dit begint pas wanneer het licht van het Woord van God in het hart begint te schijnen.

Maar ook bij wedergeborenen is dit werk van de Heilige Geest, dat Hij door het Woord van God bewerkt – het vormen van het geweten in overeenstemming met God – geenszins voltooid op de dag van de bekering. Het is een groeiend werk, dat toeneemt met het toenemende licht, met de groeiende kennis van Gods heiligheid, genade en aanwezigheid. Hoe weerzinwekkend hoogmoed en vertrouwen op eigen kracht zijn voor God, wat een schandelijke afgoderij het vertrouwen op en de liefde voor geld is – al deze vragen worden pas duidelijk in persoonlijke omgang met de Heer en door de verlichting van het Woord.

“… het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat. Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon” (Ps. 19:9b-12).

Alleen in het Woord van God vinden we het beeld van onze volmaakte Heer, zoals Hij door deze boze wereld wandelde tot verheerlijking van God. Hoe beter we Hem leren kennen, hoe meer we overtuigd raken van het leven waartoe we geroepen zijn. Er staat geschreven: “Wie zegt dat hij in Hem blijft2, behoort ook zelf zó te wandelen als Hij gewandeld heeft” (1 Joh. 2:6). Wat een afstand tussen de wandel in gedachten, woorden en werken, waartoe we geroepen en bekrachtigd zijn door de Heilige Geest en wie we werkelijk zijn in de ogen van onze geliefde Heer! Het Woord van God toont ons de oplossing: “Wij allen nu, die met onbedekte gezicht de heerlijkheid van [de] Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd3 van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door [de] Heer, [de] Geest” (2 Kor. 3:18).

Iemand die jarenlang aan het hof in het gevolg van de vorst heeft vertoefd, raakt zo gewend aan de heersende gebruiken, dat hij zich er onbewust, zonder dwang of zorgen, en zonder overtreding, in beweegt. Hoe meer hij zich daar thuis voelt, hoe meer elke overtreding van een ander in de aanwezigheid van de vorst, in woord of daad, opvalt. Het besef van wat gepast is, ontstaat vanzelf door zich daar thuis te voelen. Zo is het ook met het geweten van een kind van God, dat de staat van genade heeft leren kennen om in de voortdurende aanwezigheid van de Koning der Koningen te wandelen. Hun geweten, verlicht door het Woord, herkent onmiddellijk alles wat als niet passend, wat zich aan onheilige dingen in zijn gedachten, woorden en zijn wezen binnengedrongen is.

In het Engelse parlement is de voorzitter verplicht, zodra hij zich bewust wordt van de aanwezigheid van een vreemdeling die geen gekozen parlementslid is, in de zaal, luid en duidelijk aan het huis van het parlement te verkondigen: “Er is een vreemdeling in het Huis!” Zo spreekt ook het geweten van een gelovige die de Heer nabij is, onmiddellijk op deze manier: “Er is iets in je leven en wezen gekomen wat ongoddelijk is.” Op deze manier ontstaat er een zuivere atmosfeer in het hart van een geheiligd kind van God, waarin de taal van de Heilige Geest geen belemmeringen opwerpt.

Hieruit kunnen we opmaken hoe nauw het verband tussen de verlichting van het geweten en de daarmee gepaard gaande heiliging van iemands gedrag enerzijds, en het geleid worden door de Heilige Geest, anderzijds is. Toen de wolk van de tegenwoordigheid van de HEERE de tempel vulde, moesten de menselijke priesters terugtreden; anders zouden ze die alleen maar kunnen belemmeren (2 Kron. 5:13-14 en 7:1-2).

Zo kan de Heilige Geest in de harten van de kinderen van God pas Zijn heerlijkheid en aanwezigheid openbaren, wanneer het menselijke ‘ik’ is verdwenen.

NOOT:

1. Letterlijk de mens beheerst door zijn ziel.

2. Het woord ‘blijven’ heeft hier, zoals vaker in 1 Johannes, de betekenis van ‘verblijven’, ‘wonen’.

3. Hetzelfde als in Rom. 12:2 en als ‘van gedaante veranderen’ in Matth. 17:2 en Mark. 9:2 en als onze uitdrukking ‘een metamorfose ondergaan,’ waarin morfè voorkomt, dat alleen in Mark. 16:12 (‘gedaante’) en Fil. 2:6v. (‘gestalte’) voorkomt.

Georg von Viebahn; © www.bibelpraxis.de

Laatste verandering: 14.10.2021 11:09

Geplaatst in: Christendom

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