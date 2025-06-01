2 dagen geleden Daniël 2 vers 28

Er is een God in de hemel!

“Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: …” (Dan. 2:28).

Daniël 2 is een prachtig hoofdstuk; het is eigenlijk het begin van de profetie die het hele boek Daniël ontvouwt. Er valt veel te leren vanuit profetisch oogpunt, maar we willen ons concentreren op een aantal andere lessen die de nadruk leggen op de zinsnede “Maar God.”

Terwijl ik dit hoofdstuk lees, verbaast het me, dat God ervoor koos Zijn gedachten te openbaren via een goddeloze heidense koning. Hoewel dat waar is, kon alleen iemand die deel uitmaakte van het getrouwe overblijfsel Nebukadnezars droom uitleggen. Alle magiërs, astrologen, tovenaars en Chaldeeën van de koning konden de droom niet uitleggen. Dit herinnert ons eraan, dat de wijsheid van mensen niet te vergelijken is met de wijsheid van God.

Wij zien dit volmaakt weergegeven aan het kruis:

“Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. Want er staat geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het inzicht van de verstandigen te niet doen.’ Waar is [de] wijze? Waar is [de] schriftgeleerde? Waar is [de] redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking 1 te behouden hen die geloven. Immers Joden begeren tekenen en Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken Christus, [de] Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, [de] kracht van God en [de] wijsheid van God; want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen” (1 Kor. 1:18-25).

Gods wijsheid zet de wijsheid van de mens volledig opzij. Wat de wijsheid van de mens niet kan bereiken, kan Gods wijsheid oneindig meer in staat te bereiken – vaak met behulp van nederige instrumenten, zoals een gevangene genaamd Daniël. Wanneer Daniël de droom onthult, vertelt hij de koning waar hij was toen hij die ontving, wanneer die gebeurde, wat de droom was, van wie hij kwam en waarom hij hem kreeg (vs. 29-30).

Voor de koning en zijn dienaren was de toekomst onbekend en onzeker. Maar wie op de God van de hemel vertrouwt, kan met zekerheid zeggen: “Maar er is een God in de hemel.” Hij heeft een doel, en Hij heeft een plan!

Anker voor vandaag

Net als Daniël kunnen we rusten in de God die in de hemel is. Hij is soeverein over alles.

NOOT:

1. Niet de manier van prediken, maar dat wat gepredikt wordt; zo ook in 2:4.

