1 uur geleden De waarde van gelovige vrouwen in Gods Woord – de vrouw bij de bron van Jakob (19)

Het was een heel bijzondere ontmoeting toen de Heer na een lange reis een vrouw ontmoette bij de bron van Jakob in Samaria. Dit verandert haar hele leven radicaal.

10 januari 2025

Een heel bijzonder hoofdstuk is Johannes 4, dat we in het Nieuwe Testament vinden. Daar zien we hoe de Heer Jezus naar een ongelovige vrouw gaat, de zogenaamde vrouw bij de bron van Jakob, en met haar in gesprek gaat. Dat is heel bijzonder, zeker voor die tijd. En deze vrouw zegt dat ook uitdrukkelijk. Ze verwijst naar het feit, dat de Heer Jezus als Jood naar haar als Samaritaanse vrouw toekomt. Maar het was zeker ook ongebruikelijk, dat een man naar een vrouw toe kwam. In Johannes 4 vers 9 zegt de Samaritaanse vrouw tegen Hem: “Hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? <Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.” Maar Jezus antwoordt haar en laat zien, dat een evangelische bediening van een man, van een broeder, ook gedaan kan worden aan een ongelovige vrouw, waarbij wij als mannen natuurlijk altijd moeten oppassen, dat het een evangelische bediening blijft en dat er geen andere dingen in komen en een rol gaan spelen.

We zien hier de wijze waarop Jezus tot deze vrouw komt als een smekeling om haar hart en geweten te bereiken, om haar ertoe te brengen Hem werkelijk aan te nemen als Redder, als Verlosser. We zien dat Hij haar iets vertelt over het water dat gedronken kan worden en dat Hij zal geven. “Een ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in [het] eeuwige leven” (vs. 14). En deze vrouw is bereid om te reageren. Wonderbaarlijk als er vandaag de dag nog steeds vrouwen in deze wereld zijn, ongelovige vrouwen, die erkennen dat Jezus Christus iets kan geven, dat niemand anders in deze wereld kan geven, dat geen enkele andere religieuze stichter, of dat nu in het boeddhisme is of in het hindoeïsme of in de islam of waar dan ook, iets kan geven dan alleen Christus Jezus, de enige ware Heiland, Redder van de wereld, de enige Die echt God is, God de Zoon, Die hier naar deze aarde is gekomen. Natuurlijk, de Vader en de Heilige Geest zijn ook God, maar ik bedoel dat – in termen van geloof, in tegenstelling tot alle andere religies die vandaag de dag worden gepresenteerd – Hij werkelijk Degene is Die God is. En Hij kan geven en Hij wil geven. En als deze vrouw nu zegt: “Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten.” En ze toont daarmee aan, dat ze niet begrepen heeft dat Jezus het niet over materieel water heeft.

Maar hoe kan een ongelovige begrijpen wat alleen geestelijk begrepen kan worden? Jezus maakt duidelijk, dat er iets mis is in hun leven dat veranderd kan worden. Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Maar hier is het een vrouw met wie Jezus spreekt. “Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei <tot Hem>: Ik heb geen man. Jezus zei tot haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man; want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt is uw man niet ; dit hebt u naar waarheid gezegd.” Dat wil zeggen, op dit ene punt was het geen onwaarheid, het was de waarheid. Hoewel het een indruk wekte die onwaar was en dus uiteindelijk een leugen uitte. Maar op dit punt liet de Heer Jezus zien, dat Hij meer is dan alleen maar een man die bij deze put zat. Dat Hij werkelijk de hartenkenner is, Die de eeuwige Zoon van God is, Die in harten kan kijken, Die in iemands leven kan kijken. En het mooie is, dat de vrouw zich laat veranderen. Martha was een trouwe dienares van de Heer. Als ze geleerd had om meer naar de Heer te luisteren dan haar eigen dienstbaarheid centraal te stellen in haar leven, zou ze nog meer zegen hebben ervaren. Een open oor voor Zijn stem – dat brengt een gelovige zuster (en ook broeders…) verder.

Dit is een boodschap die niet alleen naar ongelovige vrouwen gaat. Ook vandaag de dag zijn er, net als bij mannen, gelovige mannen, gelovige vrouwen, ongelovige mannen, ongelovige vrouwen die iets in hun leven hebben, wat niet in orde is. En bedenk, dit gaat nu over vrouwen, bedenk dat de Heer dit ziet. Misschien kunt u het voor uw echtgenoot verbergen, misschien kunt u het voor uw kinderen verbergen. Misschien kunt u het voor uw ouders verbergen. Maar er is er Eén Die niet alleen in uw hart, maar ook in uw leven kijkt. Vergeet dat niet. Dat is op zich al geweldig, dat we Iemand hebben Die aan onze zijde staat, Die ons liefheeft. Iemand Die werkelijk het goede met ons voorheeft, Die het goede bewerkt en wil bewerken.

Maar vergeet niet, dat Hij ook in de schuilhoeken van uw leven kijkt waar misschien niemand anders toegang toe heeft. En dit is niet alleen belangrijk voor getrouwde vrouwen en getrouwde mannen, maar ook voor ongehuwden. De Heer ziet wat er in uw leven gebeurt. Denk niet, dat u het voor Hem kunt verbergen. We leven alsof we voor de ogen van de mensen leven. Doe dat niet. Natuurlijk leeft u voor de ogen van mensen, want zij zien uw leven. Maar vergeet niet, dat de Heer uw leven ziet en alles op uw geweten legt wat u voor anderen verbergt. En vooral als het gaat om ontucht, overspel, hebzucht, kwade leegte, onreinheid, onthoud dan, dat de Heer er is en dat Hij wil dat dingen rechtgezet worden.

Welnu, de vrouw erkent, dat Jezus een profeet is. Een profeet spreekt in het leven. Hij openbaart dingen die een normaal mens niet in zichzelf kan zien. En dat wil in deze tijd nog niet eens zeggen, dat iemand die een profetische bediening doet, weet wat er aan de hand is. In het Oude Testament vertelde God de profeet natuurlijk vaak wat de werkelijke toestand van de hoorders was. Maar in het Nieuwe Testament wordt dit helemaal niet gezegd. Maar natuurlijk weet de Heer het. Hij is de ware Profeet. En nu krijgt men bijna de indruk, dat deze vrouw een zijspoor inslaat, namelijk dat het over aanbidding gaat, in onderscheid met de Joden en de Samaritanen. Maar de Heer Jezus laat dit toe en spreekt dan daadwerkelijk over aanbidding.

En dat is nog iets, dat heel waardevol is, dat de Heer Jezus niet over dit bijzonder unieke onderwerp sprak met een Nicodémus, met een man, maar met een vrouw die op dat moment door Hem werd opgewekt en tot bekering werd gebracht. Hij spreekt tot haar over aanbidding. Hij zegt: “Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke [personen] die Hem aanbidden” (vs. 23). Jezus heeft het nu dus over dat een tijd begint, die door Zijn aanwezigheid op aarde begonnen is, waarin er iets totaal zou veranderen. Geen materiële aanbidding meer, zoals het geval was in Israël, waar offers werden gebracht, dierenoffers werden gebracht, maar dat er nu een tijd zou komen waarin men ten eerste een band zou hebben met God, Die een Vader in eigen persoon is, en ten tweede dat men zou aanbidden in geest en waarheid en niet materieel en niet door Joods gebed. En dat is wat Hij tegen deze zuster zegt.

Dit maakt ook duidelijk, dat ook voor jullie als vrouwen in de samenkomsten als gemeente niet op de een of andere wijze alleen een plaats is waar jullie aanwezig zijn, waar jullie bij zitten, waar jullie naar toe gaan omdat misschien jullie mannen of jullie vaders er naar toe gaan, of dat jullie dat doen omdat de Heer Jezus in het midden is, dat is natuurlijk een prachtige motivatie, maar omdat jullie ook aanbidders zijn in deze samenkomsten. Volgens de eerste reden van 1 Korinthe 14 vers 34 zijn jullie daar stil, dat is waar, maar jullie harten moeten niet stil zijn, jullie harten moeten daar ook werkzaam zijn en mogen dat ook zijn. En dat wordt juist duidelijk omdat de Heer Jezus er hier over spreekt. Natuurlijk is aanbidding niet beperkt tot de gezamenlijke tijd waarin we samenkomen als gemeente, maar ten eerste is dat de hoogste uitdrukking; en ten tweede, als we kijken naar het Oude Testament, waar het gaat over de offers, dan werden die altijd naar het altaar gebracht, namelijk naar Jeruzalem. En dat laat zien, dat de centrale plaats, de centrale gedachte van de Heer inderdaad gemeenschappelijke aanbidding is.

We zien hier dat de Vader aanbidders zoekt. Dat betekent, dat als u als aanbidder voor de Heer, voor de Vader staat, dan is dat iets wat de Vader zoekt. Ik geloof niet, dat we iets anders in deze richting kunnen vinden waar de Vader in deze tijd naar op zoek is, maar Hij zoekt aanbidders. Hij wil, dat ook u voor Hem staat als zuster, als zo’n aanbidder, ook al kunt u dat niet hardop zeggen in de samenkomst, al mag u wel meezingen met de liederen en moet u dat doen vanuit uw hart. Maar natuurlijk kunt u dat wel doen in uw persoonlijke leven, als u Gods woord leest, als u zich bezighoudt met de Heer Jezus, als u zich bezighoudt met de schoonheid van de Heer Jezus, met Zijn overgave, met Zijn toewijding, met Zijn lijden, dan kunt u dat ook uitdrukken in een persoonlijk gebed, dat u ook kunt uitspreken, wat u niet alleen maar stil kunt zeggen tegen de Vader, tegen de Heer Jezus.

En u hebt, net als elke broeder, een band met God als Vader. Hij is uw Vader in Christus. Hij is Degene Die u liefheeft, Die de Heer Jezus voor u gegeven heeft en Die u in Christus aanvaard heeft. Aangenaam gemaakt in Christus, staat u nu voor Hem. De Vader zoekt u ook als Zijn aanbidder. Hij zoekt u als iemand die in aanbidding voor Hem staat. Ja, voegt de Heer Jezus er dan aan toe, “God is een Geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Joh. 4:24). Er is geen andere manier. Dit betekent, dat wanneer wij als aanbidders naderen, wanneer u nadert als aanbidder, het in geest is, dat wil zeggen op een geestelijke wijze, niet op een materiële wijze, en in waarheid, dat wil zeggen in overeenstemming met de waarheid van het Nieuwe Testament. Net als in het Oude Testament, als iemand een vrijwillig offer wilde brengen, brandoffer, graanoffer, vredesoffer, dan was God op zoek naar vrijwillige harten. Maar wie toen kwam, moest dat doen volgens de gedachten, volgens de voorschriften van het Oude Testament. En ik wil u gewoon aanmoedigen om dat ook werkelijk te doen.

Deze vrouw gaat dan terug naar haar stad, vertelt erover en dan staat er in vers 39: “Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan.” Prachtig, deze vrouw werd meteen een getuige van de Heer Jezus. Dat mag u ook zijn. U kunt een getuige zijn van wat u hebt ervaren met de Heer Jezus. U heeft geen openbare bediening. Dit wordt duidelijk gemaakt in 1 Timotheüs 2. Maar je hebt wel een dienst waarin u iedereen met wie u in contact komt, iets mag vertellen over wat de Heer Jezus voor u heeft gedaan. Natuurlijk kan alleen iemand die zich bekeerd heeft, dit doen. En deze vrouw was op dat moment duidelijk bekeerd. Ze had zich laten veranderen door de Heer Jezus. En ze stemde in met wat de vrouwen daar in die stad zeiden, wat de mensen in die stad zeiden. “… wijzelf hebben [Hem] gehoord en weten dat deze waarlijk de Heiland van de wereld is ” (vs.42). Wat een prachtig getuigenis, wat een geloofwaardig getuigenis, wanneer er een verandering in het leven van een mens, hier een vrouw, plaatsvindt.

En als zo’n gelovige zuster mag u, moet u ook een getuige zijn van de Heer Jezus. Natuurlijk bent u in de zin van Efeziërs 4 geen evangelist, dat zijn taken die de Heer aan broeders heeft gegeven. Maar wij zijn allemaal getuigen, u ook. U mag getuigen van deze wonderbaarlijke verandering in uw leven. Dat blijkt uit 1 Petrus 3, als u in een huwelijk tot geloof bent gekomen en dan nog een ongelovige echtgenoot hebt, dan moet dat ook door werken, door zwijgen, de vrouw moet niet groot spreken, want dat heeft vaak een averechts effect. Maar door haar leven, door haar daden, moet ze een getuige zijn. Maar u kunt dit ook doen in persoonlijke gesprekken met mensen met wie u omgaat. Misschien als moeder op een ouderavond waar u in contact komt met anderen, met buren. U kunt iets zeggen over wat u hebt meegemaakt en dat kan ook een prachtig getuigenis zijn voor anderen. En ik hoop dat u deze moed en vreugde hebt om te vertellen, zoals deze vrouw overstroomd lijkt te zijn door de verandering die ze in haar leven heeft ervaren. En men kan alleen maar dankbaar zijn om te zien hoe God haar heeft gebruikt, hier voor het welzijn van een hele stad, zoals het lijkt, waarin velen geloofden omwille van het woord van de vrouw die zojuist heeft getuigd. Het is een prachtige dienst die ook jullie juist als zusters kunnen doen, vooral natuurlijk met betrekking tot zusters, maar ook met betrekking tot vrouwen.

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW