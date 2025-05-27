1 dag geleden De waarde van gelovige vrouwen in Gods Woord (24)

Hanna (3: bidden en geestelijk)

1 Samuel 1

Dinsdag 27 mei 2025

Hanna was verdrietig en huilde – en voor zulke tranen hoefde zij zich niet te schamen. Maar ze wist tot Wie ze zich in gebed kon wenden, ook als ze verkeerd begrepen werd door Gods hoogste vertegenwoordiger – Eli.

Hanna was begenadigd, en toch was ze eenzaam. Hanna had een man, en toch werd ze verkeerd begrepen. Hanna was geliefd, en toch was ze gekwetst. We zagen dit in eerdere podcasts. Nu, nadat ze in de tent van samenkomst naar Eli was gegaan en daar haar hart had uitgestort, ook al was haar ziel bitter, lezen we in vers 11: “Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.” Hier zien we, dat Hanna, in overeenstemming met de tijd van het Oude Testament, denkt en handelt volgens de wet. Je zou bijna kunnen zeggen, dat ze een verbond met God sluit. We vinden iets soortgelijks bij Jakob in Genesis 28 vers 22, nadat hij een droom heeft gehad en God hem dingen heeft beloofd, zeggende: “Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.”

Hier zien we Hanna vanuit haar hart spreken, begrijpelijkerwijs, over haar oprechte worsteling in gebed, een strijd met God om haar een kind te schenken. Maar ze doet dit op een legale manier – wanneer … dan … Nogmaals, we kunnen Hanna’s perspectief begrijpen; ze leefde in een tijd van de wet, en toch is dit een slecht voorbeeld voor ons. We kunnen met alles tot God komen, maar we mogen verwachten, dat Hij ons zegent. We mogen verwachten, dat Hij niet alleen Zijn hart, maar ook Zijn handen opent. Niet dat we om geld moeten vragen. Maar wat Hanna hier doet, is tot op zekere hoogte iets van God afdwingen. En daar moeten we van leren.

Ik wil u dit ook als gelovige vrouw, als gelovige zuster vertellen. Probeer niets van God af te dwingen. Als Hij u iets onthoudt, als Hij bepaalde beperkingen oplegt, dan heeft het geen zin om te proberen Hem iets af te dwingen. Bid nog meer, samen met anderen, met zoveel mogelijk mensen. Bid nog langer, nog intenser. Op zich is dat allemaal juist; we mogen persoonlijk bidden, we mogen lang bidden, we mogen intensief bidden, we mogen samen met anderen bidden, we mogen ook anderen over onze noden vertellen. Maar als ik dit doe in de veronderstelling, dat Hij ons dan toch zal verhoren, dat mijn verzoek zal worden ingewilligd, dan zitten we op het verkeerde spoor. Ja, God laat zich soms van iets afbrengen, en als dat het geval is, dan is dat in ons nadeel. Maar dat zou nooit onze houding moeten zijn, dat zou nooit ons verlangen moeten zijn. Laten we geen ‘deal’ sluiten met God. Laten we zo niet bidden – en ik geloof dat we dat allemaal wel eens hebben gedaan. Ik kan me zeker momenten herinneren waarop ik dat ook deed. Als je dat doet, dan … En in de regel doen we het misschien één keer, en daarna vergeten we het weer.

Nee, we moeten geen ‘deal’ met God sluiten. We kunnen ervan uitgaan, we weten uit Gods Woord, dat Hij Iemand is die vanuit Zijn hart geeft, die graag geeft, die veel geeft, die overvloedig geeft, en die geeft vanuit een hart vol genade, barmhartigheid en liefde. Laten we zo met Hem omgaan, en niet zoals Hanna dat hier doet. We zullen later zien, dat ze deze belofte daadwerkelijk nakwam. Dat is werkelijk indrukwekkend. Maar deze gelofte, deze manier van denken, dat we iets van God kunnen afdwingen, dat we een contract met God kunnen sluiten, doet geen recht aan onze verhouding met Hem. Hij is de grote God, Hij is de grote Heer. We mogen tot Hem komen in dankbaarheid, we mogen ook tot Hem komen met een bedroefd hart, maar niet op deze manier.

Vers 12 vervolgt: “En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de HEERE, dat Eli op haar mond lette.” Ja, Hanna stortte werkelijk haar hart uit. En we zien hier, dat ze bad in ware afhankelijkheid van God. Ze toont ermee, dat ze zich ervan bewust is, dat ze dit niet zelf kan bewerkstelligen, dat ze zelf de macht niet heeft. Maar er is Degene die deze macht bezit, die deze kracht heeft, die alles kan geven als Hij dat wil. En zo bidt ze in bewuste afhankelijkheid. Dit is werkelijk een voorbeeld voor ons. Deze vrouw is een vrouw van gebed. Ze vroeg om iets, en God heeft het haar gegeven, Samuel. Maar ze is iemand die echt in gebed is gegaan om met God over deze kwestie te spreken. U kunt alles met God delen. Als u zich ervan bewust bent: “Ik ben van Hem afhankelijk,” dan zult u op de juiste manier tot Hem bidden.

Dan lezen we in vers 13 en 14: “Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoelang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn.” Dat is werkelijk verschrikkelijk. Vooral als we bedenken wat er later aan het licht komt over Eli’s familie, wat er duidelijk wordt over wat er in zijn huis gaande was, met welke hardheid, met welke veroordeling hij hier sprak. Dat is werkelijk triest. Hij herkende haar niet. En het feit, dat de hogepriester, degene die daadwerkelijk voor God stond, die geacht werd in gemeenschap met God te leven, die offers bracht, degene die Gods vertegenwoordiger was, ook te midden van het volk, degene die de vertegenwoordiger van het volk was voor God en Gods vertegenwoordiger voor het volk, en die, om zo te zeggen, de eerste toegang tot God had, de enige die het heilige der heiligen mocht betreden, de enige die door God op deze intense manier werd gebruikt en met God kon spreken – hij heeft geen idee wat deze vrouw werkelijk voor hem doet. Dat is triest.

En we zagen dit al in een podcast, toen we naar Hanna keken, dat haar man haar niet begreep, en natuurlijk begreep haar medegelovige Peninna haar ook niet, dat is duidelijk. Misschien herkent u dit ook. Misschien ervaart u het zelfs met een geestelijke echtgenoot. Misschien ervaart u het met geestelijke medegelovigen, dat ze niet herkennen wat uw ware verlangen is, wat u in uw hart draagt, en dat u een bidster bent. Hoe komt Eli ertoe haar een dronkaard te noemen, haar op één lijn stellen met degenen die buitengesloten zouden moeten worden? Dat gebeurt ook. Het gebeurt ook onder Gods volk, dat mensen worden buitengesloten, ook al verdienen ze het niet. Dat mensen worden buitengesloten, ook al zijn ze geestelijke leiders. En dat is wat Hanna hier ervoer, om het zo maar te zeggen, misbegrepen zelfs door de hoogste vertegenwoordiger, degene tot wie God, om het zo maar te zeggen, het dichtste bij was.

In vers 15 lezen we: “Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE.” Hier zien we werkelijk, dat er een geestelijke vrouw voor de priester stond. Een vrouw die meer in gemeenschap met God leefde dan de priester zelf. Ik zeg het nogmaals: als we denken aan het gezin waar Eli de leiding over had, en nu aan het gezin waar Elkana de leiding over had via Hanna, of waar ze samen met Hanna de leiding over hadden – wat een enorm verschil! Daar zien we hoe geestelijk zij was. En we ervaren dit zelfs vandaag de dag nog als we denken aan Priscilla en Aquila. Daar was zij duidelijk de meest geestelijke van de twee.

Soms, tijdens een plaatselijke bijeenkomst, is er een zuster die werkelijk geestelijk is. Iemand met wie men kan praten, maar die toch haar plaats als zuster behoudt. En men beseft, dat ze de dingen van de Heer veel sterker in haar hart draagt ​​dan alle broeders samen. Ze beschikt over een inzicht, dat de broeders missen. Dat ze bedroefd is over de zwakke geestelijke toestand, over de zwakte die ook wordt doorgegeven in de bediening van het Woord. En ze is iemand die het Woord van God werkelijk heeft begrepen. Zo zien we hier, dat ze werkelijk geestelijk is. En toch, en dit is op de een of andere manier indrukwekkend, aanvaardt ze het gezag van de priester. Hoewel ze geestelijk is, zien we als verder kenmerk, dat dit haar er niet toe brengt zichzelf boven het gezag te plaatsen, maar dat ze zich onderwerpt aan dit gezag, die God heeft gegeven, hoe ongeestelijk het ook mag lijken.

Wij als ouders hebben immers geen gezag omdat we geestelijker zijn dan onze kinderen, maar omdat we ouders zijn. En helaas moeten we soms, vooral als kinderen opgroeien, toegeven, dat we als ouders minder geestelijk kunnen zijn. Niet dat dit de regel is, maar het kan voorkomen. God heeft geestelijke gezag in de gemeente van God gegeven. In een plaatselijke gemeente zijn er bijvoorbeeld oudsten. En het kan heel goed voorkomen, dat degenen die onder deze bediening vallen – laten we zeggen zusters, die geen oudste kunnen zijn, omdat het broeders zijn volgens 1 Timotheüs 3 – geestelijker zijn dan deze autoriteiten. Maar hoe belangrijk is het juist dan men zich aan deze autoriteiten onderwerpt, om in zo’n situatie juist te laten zien en te openbaren, dat je deze autoriteiten van God erkent, niet omdat ze geestelijk zijn, maar omdat ze van God komen, omdat God autoriteiten heeft aangesteld. Hetzelfde geldt voor overheden. Gezag is over het algemeen niet geestelijk of geestelijker, omdat het in de meeste gevallen wordt uitgeoefend door niet-gelovigen. Maar we moeten ons nog steeds aan dit gezag onderwerpen.

Is dat niet wat de Heer Jezus deed? Hoewel Hij natuurlijk veel inzichtsvoller, volmaakt van inzicht, veel wijzer, volmaakt wijzer was dan Zijn ouders, onderwierp Hij zich aan hen. En vooral als u een zuster bent die werkelijk met de Heer leeft, die een leven leidt aan de hand van de Heer Jezus, die Gods Woord bestudeert, die Gods Woord leest en geestelijk is, als u dan op uw plaats blijft, als u uw plaats niet verlaat om op de een of andere manier invloed of gezag uit te oefenen, maar het eenvoudigweg aan de Heer toevertrouwt, als u het aan de Heer voorlegt, als u in stilte de dienst verricht die de Heer u heeft toevertrouwd in een geest van onderwerping, dan is dat waardevol, zoals we hier bij Hanna zien. Dan is dat iets wat God zal belonen, waar Hij een rijke beloning voor zal geven.

Wat is er eigenlijk van Maria van Bethanië geworden? We weten het niet. Ze was toch zo’n geestelijke vrouw. Ze was de vrouw die de Heer het beste begreep. We lezen niets meer over haar in de brieven van het Nieuwe Testament, noch in de Handelingen van de Apostelen. Ze heeft blijkbaar eenvoudig op haar plaats dat gedaan, wat ze begrepen heeft en de Heer daardoor geëerd. En daardoor verwierf ze een grote beloning, net zoals we hier bij Hanna zien. Geestelijk, maar toch erkennend het gezag, die God over haar gesteld heeft. Ik wil u, als zuster, dit als voorbeeld geven – maar dit geldt voor ons allemaal. Als u geestelijk bent, en we zouden willen dat we alleen maar geestelijke zusters hadden, plaats uzelf dan niet boven uw echtgenoten, niet boven uw broeders, maar dien eenvoudig in stilheid en in het verborgene. Oefen natuurlijk een goede, gezegende invloed uit waar mogelijk, maar niet door te zeggen, dat er in deze zuster een broeder verloren is gegaan. Dat niet nodig is om te zeggen: “Deze zuster gedraagt ​​zich als een broeder, hoewel ze een zuster is, en daarmee verlaat ze de plaats die God haar heeft gegeven.” Nee, neem Hanna als voorbeeld. Dat is pas echt een zegen.

