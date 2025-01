12 uur geleden De waarde van gelovige vrouwen in Gods Woord (2): Eva (a)

31 juli 2024

We vinden niet veel over Eva in Gods Woord. Haar naam wordt precies vier keer genoemd – twee keer in het Oude Testament en twee keer in het Nieuwe Testament. Helaas voornamelijk op een negatieve manier. En toch laat God ons zien welke waarde Hij in Eva zag en dat Hij waardevolle dingen met haar verbindt.

Laten we eerst eens naar Eva kijken. Haar naam zegt alles. Eva heet eigenlijk Chara in het Hebreeuws en dat betekent leven. Een prachtige naam die deze vrouw heeft gekregen. Ik moet toegeven dat toen ik me in het onderwerp verdiepte, het verbazingwekkend is, dat we niet veel, tussen aanhalingstekens, goede dingen over Eva te lezen krijgen. De positieve dingen die we over haar lezen zijn uiteindelijk alles wat God haar heeft geschonken. Dat was verrassend voor mij, omdat ik had gedacht, dat we Eva vaker zouden tegenkomen in Gods Woord, maar ze wordt helemaal niet bij naam genoemd, twee keer in het Oude Testament en twee keer in het Nieuwe Testament. Maar dit is waarschijnlijk een goede inleiding op het onderwerp, want net als bij gelovige vrouwen is het ook bij ons gelovige mannen zo, dat alles wat we bezitten uiteindelijk niets anders is dan Gods genade en een geschenk van God. Zo lezen we in Genesis 1 vers 27: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Dit maakt duidelijk, dat man en vrouw naar het beeld van God werden geschapen en daarom vertegenwoordigers van God op aarde waren. Als gelovige vrouw bent ook u een vertegenwoordiger van God hier op aarde. U kunt iets van God laten zien, wie God is. Dit is niet de gelijkenis van God, maar het beeld van God. En als beeld zijn wij degenen, die God hier op aarde voorstellen, die Hem vertegenwoordigen. Mensen kunnen en moeten iets van God kunnen zien in ons leven. Ze zouden moeten zien, dat er mensen op deze aarde zijn die een band met God hebben en daarom in staat zijn om iets van God zichtbaar te maken.

Laat ik dit in het algemeen zeggen: God is licht en liefde en wij kunnen daar iets van zichtbaar maken op deze aarde. Ook u, als gelovige vrouw, vooral u kunt dit doen op het terrein waar God u heeft geplaatst, misschien met kinderen, misschien in de buurt, misschien op het werk, u kunt iets laten zien van Wie God is. Dan is het waardevol om te zien, dat God de vrouw niet als man heeft geschapen en de man niet als vrouw, maar man en vrouw. Als gelovige vrouw hoeft u niet te proberen mannen te imiteren, te zijn zoals mannen, te leven zoals mannen, te werken zoals mannen, hetzelfde te doen als mannen, dezelfde positie in deze wereld in te nemen die God aan mannen heeft gegeven. Nee, God heeft u als vrouw geschapen, vrouwelijk, en dat is prachtig, dat is wat God eert, als u uw leven op deze wijze leidt.

Dan vinden we de schepping van de vrouw in Genesis 2 voorgesteld en daar staat in vers 22: “En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.” Hier leren we, dat jullie als gelovige vrouwen, als vrouwen in het algemeen, precies zo het resultaat bent van Gods volmaakte werk en schepping als mannen. Er is geen verschil. Ja, wat timing betreft zijn jullie als vrouwen ná de man geschapen, Eva is ná Adam geschapen, maar wat volmaaktheid betreft zijn beiden volmaakt. En dit vers laat zien hoe God jullie als vrouwen heeft geschapen, eigenlijk wordt dit niet zo zeer in detail genoemd bij de man. Dit laat zien welke waarde God ook hecht aan deze beschrijving van Zijn schepping. En natuurlijk laat dit vers ons zien, dat jullie als vrouwen een voorbeeld kunnen zijn voor de gemeente van God, net zoals de gemeente van God is ontstaan uit Christus door Zijn dood. Zo zijn jullie als vrouwen uit Adam geschapen, toen hij in een diepe slaap, als het ware dood, was gelegd.

Jullie kunnen een prachtig voorbeeld zijn door jullie gedrag, zoals de apostel Paulus ook duidelijk maakt in Efeze 5, met betrekking tot de gemeente van God. Dan lezen we in Genesis 2 vers 25: “En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.” We weten, dat deze volmaakte staat van het begin werd vernietigd door de zondeval van de mens. En toch laat dit iets zien van deze prachtige relatie en ook van het bewustzijn van vrijheid voor God, dat God heeft geplaatst in het leven van zowel de vrouw als de man. Ook van deze wonderbaarlijke relatie die tussen man en vrouw mag bestaan. En als u een getrouwde vrouw bent, dan laat God hier zien, dat deze intieme relatie met de man tot op de dag van vandaag mag blijven bestaan, en dat zonder schaamte. Het is een teken van onze maatschappij, van onze tijd, dat mensen schaamteloos leven. Als vrouw hoort u dat juist niet te doen.

Dit gebied, dat toen mogelijk was, deze prachtige relatie zonder schaamte, is natuurlijk vernietigd door de zondeval van de mens, maar we hoeven ons niet te schamen voor God. Als we onze zonden hebben beleden, als we leven op een wijze die Hem eert, dan behoeft er geen schaamte, geen verlegenheid te zijn, maar kunnen we vrij omgang hebben met God, onze Vader. En ook in het huwelijk, als God u een echtgenoot heeft gegeven, kan dit nog steeds het geval zijn. Dan vinden we in Genesis 3 vers 20, dat de man zijn vrouw de naam Eva gaf, omdat zij de moeder van alle levenden is. Ik zei al aan het begin, dat deze naam het programma is, wat verbazingwekkend is. God had juist gesproken over het feit dat de mens moest sterven, dat hij onder het oordeel van God was gekomen, dat de vloek over deze aarde was gekomen. En Adam geeft zijn vrouw de naam Eva, Chava, leven. En dat is het zaad van hoop, dat God in de mens heeft gelegd na de zondeval en nu in het bijzonder in de vrouw. En dat mogen jullie ook belichamen, dat ondanks falen, ondanks zonde, het leven aanwezig is. Welnu, dat is precies Gods geschenk, dat Hij ons als mensen door de zondeval niet meteen veroordeelde en vernietigde en in de hel geworpen heeft. En juist aan jullie als vrouwen maakt het Woord van God dat daar ook duidelijk, want het zaad van Eva, het zaad van de vrouw, is Christus en uit Hem zou dan het eeuwige leven, het nieuwe leven, zelfs het opstandingsleven zichtbaar worden. En dat is verbonden met de vrouw, dat is verbonden met Eva. En zo mogen jullie, als gelovige vrouwen, nu ook iets van dit leven openbaren.

En dan lezen we in Genesis 3 vers 21, dat de Heere God voor Adam en zijn vrouw klederen van huid maakte en hen bekleedde. Hier zien we, dat ze zich schaamden en God hen bekleedde. Doe hetzelfde in jullie leven. Kleed uzelf en ga niet ongekleed in het openbaar rond. Ook als gelovige vrouw kunt u proberen aantrekkelijk te lijken voor de buitenwereld en uw vrouwelijke charmes gebruiken om de ogen van anderen, vooral mannen, op uw vrouwelijkheid te vestigen. En dat moet u niet doen. U moet ook deze bekleding, die God u uiterlijk heeft gegeven, bewaren en u zo kleden, dat mannen en vrouwen uw godsvrucht zien, zoals in het Nieuwe Testament, 1 Timotheüs 2, wordt voorgesteld, en niet naar uw lichaam kijken of zelfs staren.

Maar we kunnen hier ook iets anders zien. We zien, dat God niet alleen Adam bekleedde, maar ook Eva. En dat spreekt van het nieuwe leven, dat Hij wil schenken. Dat iemand moest sterven voor deze kleding, in dit geval een dier, dat daarvoor Christus moest sterven, opdat wij bekleed voor God kunnen staan, opdat wij in Christus kunnen zijn. En dat is een zegen die in gelijke mate geldt voor mannen en vrouwen. Dit besef, dat u bent bekleed, is ook wonderbaarlijk voor u. U hebt een nieuw leven gekregen. Jullie hebben een nieuw leven gekregen. Jullie zijn geen zondaars meer voor God als jullie de Heer Jezus als Heiland hebben aangenomen, maar Hij is voor jullie gestorven en als kinderen van God, als navolgers, discipelen van de Heer Jezus, mogen jullie je leven leiden. Ik wens, dat jullie dit vastberaden en met het nodige getuigenis doen, met geduld, tot verheerlijking van onze God en Vader.

Manuel Seibel

