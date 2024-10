14 minuten geleden De vlieger aan het touw

“En Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont” (2 Kor. 12:9).

Paulus had een doorn in het vlees gekregen, die hem veel last bezorgde en hem vooral leek te hinderen in zijn dienst aan de Heer. Drie maal smeekte hij de Heer, dat deze beproeving zou ophouden. Maar zijn gebeden werden niet verhoord. Hij moest tevreden zijn met de genade van zijn Meester, die hem sterk zou maken in zijn zwakheid.

Misschien zijn er bepaalde problemen in ons leven waarvan we het gevoel hebben, dat ze ons belemmeren in onze dienst aan Christus. Dan moeten we de volgende illustratie overwegen die F.B. Hole ooit voor zo’n situatie gebruikte:

<<Een jongetje laat zijn vlieger op in de herfstwind. De vlieger wordt langzaam door de wind omhoog gestuwd. Zodra het touwtje wordt afgerold, stabiliseert zijn hoogte zich op een bepaald niveau. Als we de vlieger op dit punt zouden kunnen toespreken, zouden we het volgende kunnen horen: “Waar ik de vleugels voor heb, weet ik; maar ik kan me niet voorstellen waar het touwtje voor is. Als deze jongen niet aan het andere uiteinde van het touwtje hing – dan zou ik mijn vlucht zeker naar de wolken kunnen verheffen!>>

Maar wat zou er gebeuren als de jongen het touwtje echt losliet? De vlieger zou natuurlijk heel snel naar de grond vallen. Juist datgene wat hem zogenaamd verhinderde om hoger te vliegen, was datgene wat hem overeind hield! Zou het niet hetzelfde kunnen zijn in uw leven?

© www.bibelstudium.de; Gerrid Setzer

Online in het Duits sinds 31.05.2006

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW