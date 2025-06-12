De Psalm van het zondoffer (1)

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?” (Ps. 22:2).

Vier psalmen die profetisch spreken over de dood van de Heer Jezus Christus, zien Zijn dood elk op een andere manier. Psalm 40 is de brandofferpsalm, die zich richt op Gods bedoelingen; Psalm 69 is de schuldofferpsalm, die de straf benadrukt; en Psalm 22 beschrijft het lijden van de Heer als het zondoffer. Hoewel er misschien niet één specifieke psalm is die parallel loopt met het vredesoffer, zijn er verschillende die de betekenis ervan weergeven, zoals Psalm 85 of Psalm 118.

Psalm 22 is de eerste van drie psalmen die samen de Heer Jezus openbaren als de Herder. In Psalm 22 zien we Hem als de Goede Herder, die Zijn leven geeft voor de schapen (Joh. 10). Psalm 23 openbaart Hem als de Grote Herder, die voor Zijn schapen zorgt (Hebr. 13:20-21). Psalm 24 presenteert Hem als de Opperherder, die in heerlijkheid terugkeert (1 Petr. 5:4). Anderen noemen deze psalmen de psalmen van “het Kruis, de Herdersstaf en de Kroon.”

Deze psalm is verdeeld in twee hoofdgedeelten: de lijdende Verlosser (vs. 2-22a) en de zegeningen die voortvloeien uit Zijn lijden (vs. 22b-31); of, zoals Petrus zou zeggen: “het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna” (1 Petrus 1:11).