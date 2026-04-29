2 dagen geleden De machtige arm van God

God is een geest. Hij is onzichtbaar. Hij heeft geen lichaam en ook geen lichaamsdelen. De Bijbel spreekt echter figuurlijk over de machtige arm van God en Zijn sterke hand, zodat we ons de macht kunnen voorstellen die Hij bezit en de kracht waarmee Hij werkt.

In het boek van de profeet Jeremia zegt de HEER: “Ík heb de aarde gemaakt, de mens en het vee die op het aardoppervlak zijn, door Mijn grote kracht en door Mijn uitgestrekte arm, en Ik geef haar aan wie het in Mijn ogen goed is” (Jer. 27:5).

Met wat een onmetelijke kracht riep God de schepping tot stand! Wat een enorme kracht werd geopenbaard toen ”Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er” (Ps. 33:9)!

Wanneer we de schepping aanschouwen en ons realiseren de eeuwige macht van de Schepper er achter, heeft dat invloed op ons geloofsleven en op onze gebeden. Jeremia bad: “Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk” (Jer. 32:17).

Kracht is Zijn hand en arm, alwetendheid Zijn oog, barmhartigheid Zijn innerlijk, eeuwigheid Zijn duur, Zijn heiligheid is Zijn schoonheid.

(Stephen Charnock)

Voor God is niets onmogelijk! Hij kan alles doen volgens Zijn heilige wil. De schepping, die we elke dag met onze ogen kunnen zien, is daar het bewijs van.

Hoe goed om te weten: “Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft” (Ps. 124:8).

De schepping is slechts een aanwijzing voor hoe groot onze God, onze Bron van hulp, is – en dat Hij de macht heeft om in al onze behoeften te voorzien.

En we mogen nooit vergeten, dat deze grote en wonderbaarlijke God onze Vader is, met wie ieder van ons een heel persoonlijke relatie heeft. Hij is er voor ons!

Wanneer de gelovigen uit het Oude Testament nadachten over de macht of kracht van God, gingen hun gedachten vaak terug naar de Rode Zee. Daar bevrijdde de HEER de Israëlieten immers van hun vijanden met grote macht, met een sterke hand en met een uitgestrekte arm (zie 2 Kon. 17:36; Deut. 5:15; 26:8, enz.).

Hij greep hen, figuurlijk gesproken, met Zijn machtige hand en leidde hen naar buiten. En met Zijn uitgestrekte arm keerde Hij zich tegen de Egyptenaren, van wie gezegd wordt: “Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen …” (Ex. 15:16).

De scène bij de Rode Zee illustreert onze eigen verlossing. We zijn bevrijd van Satans macht omdat we gestorven zijn en met Christus zijn opgewekt. En dit was een machtige daad van God!

Daarom spreekt Paulus in deze context over wat de “uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit [de] doden op te wekken …” (Ef. 1:19-20). Deze kracht is al actief in u werkzaam sinds u christen bent geworden!

Gods arm is echter niet alleen een illustratie van Zijn macht, maar ook van Zijn zachte werk in ons leven. Toen God Efraïm leerde lopen, nam Hij hen ook op in Zijn machtige armen (zie Hosea 11:3). Zoals een man zijn zoon draagt, zo droeg de HEER Zijn volk door de woestijn (zie Deut. 1:31).

Jesaja zegt: “Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden” (Jes. 40:11). Hij neemt de zwakken in zijn armen en draagt ​​ze op Zijn schoot. In het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus Christus ook precies dat deed. Hij nam kleine kinderen in Zijn armen en zegende ze (zie Mark. 10:16). Wat wonderbaarlijk!

Het is ook interessant om op te merken, dat Jezus Christus in het boek Jesaja vaak wordt aangeduid als de “Arm van de HEERE.” In Hem heeft God als het ware Zijn arm uitgestrekt om Zijn aardse volk Israël te bereiken (zie Jes. 53:1; 40:10).

“Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen

en onze oorlogen te voeren.”

(2 Kron. 32:8)

In Christus wordt de almacht van God op vele manieren zichtbaar. Jesaja noemt Hem “Sterke God” (Jes. 9:6). Het Nieuwe Testament laat ons zien, dat alle dingen door en tot Hem geschapen zijn (zie Kol. 1:16-17). Bovendien is Hij het die alle dingen te allen tijde in stand houdt door het Woord van Zijn kracht (zie Hebr. 1:3).

Met grote macht gaf Hij bevelen op aarde aan de natuurkrachten. De wind en de golven moesten Hem gehoorzamen en Hij kon over het water lopen! Hij veranderde water in wijn. Hij voedde 5000 mannen met vijf broden en twee vissen.

Met Goddelijke autoriteit dreef Hij boze geesten uit en vernietigde zo de macht van de vijand. Waar Hij ook was, de kracht van God was aanwezig (zie Luk. 5:17). Hij had de macht om elke ziekte die er bestaat te genezen.

Zelfs de dood moest wijken voor Zijn aanwezigheid. De Zoon van God bezat de macht om mensen uit de dood op te wekken. Maar er is meer. Hij is ook Zelf uit de dood opgestaan ​​door Zijn eigen macht (zie Joh. 10:17-18)!

In het boek Openbaring verwijst Hij als volgt naar Zichzelf: “Ik ben de alfa en de oméga, zegt [de] HEER, God, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige” (Openb. 1:8).

Gods machtige arm was, is en zal altijd voor ons actief zijn. En wat u ook in uw leven tegenkomt, weet altijd, dat “de eeuwige God is voor u een woning is, en onder u Zijn eeuwige armen” (Deut. 33:27).

Philip Svetlik; © The Christian Explorer

Geplaatst in: Christendom

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