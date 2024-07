5 uur geleden De Heer vraagt u en mij (11)

Vraag 11: “Stelt men een lamp onder de korenmaat of onder het bed?“

Markus 4 vers 21:

“komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden, [en] niet om op de kandelaar gezet te worden?”

Een eenvoudige vraag van de heer hier: Zet je een lamp in het zicht op de lampenstandaard – of verstop je hem onder een schoof of bed? Het eerste natuurlijk, nietwaar? Een lamp is alleen nuttig als hij licht geeft.

De Heer Jezus richt zich tot jou en mij – Hij vraagt ons of we getuigen voor Hem zijn. Paulus schrijft dat we “moeten schijnen als lichten in de wereld” temidden van de mensen om ons heen (Fil. 2:15). De Heer Jezus vergelijkt onze identiteit als getuigen met een heldere stad op een hoge berg die ’s nachts niet over het hoofd gezien kan worden. Daarmee zegt Hij: “Lieve discipelen, het zou zo moeten zijn, dat de mensen niet anders kunnen dan jullie zien stralen als lichten!” Helaas zijn er nog twee gevaren die dit stralen in de weg kunnen staan. Men koopt natuurlijk geen lamp om hem onder een korenmaat of onder een bed te leggen, want dat zou volkomen absurd en irrationeel zijn. De les is duidelijk: we zijn heel vaak deze lamp die ergens volkomen onzinnig wordt neergezet waar hij geen licht verspreidt:

… onder een korenmaat, wat spreekt van drukte. Vooral in onze snelle tijd met drukke agenda’s hebben we vaak gewoon niet genoeg tijd, toch? Fout! We hebben vaak gewoon niet genoeg tijd voor de dingen van de Heer. Ons tijdsprobleem is vaak meer een motivatieprobleem. Als we geen tijd hebben om voor de Heer te stralen in deze wereld vanwege voetbal, winkelen, onze baan, allerlei evenementen, onze traditionele zaterdaguitstapjes, enzovoort, dan staat ons licht onder de korenmaat. Paulus roept ons op: “Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft” (2 Tim. 2:4).

(2 Tim. 2:4). … onder het bed, wat een indruk geeft van comfort. Boekentafel morgen? Oef, ik wilde eigenlijk uitslapen deze zaterdag. Buiten traktaten uitdelen? Het is eigenlijk best koud, thuis is het veel gezelliger. Het barbecueweekend om bij te komen en de verlengde jaarlijkse vakantie zijn daarentegen een must geworden. Maar met je voeten omhoog liggen past niet bij de “arbeid” in het werk van de Heer waar Paulus het over heeft (1 Kor. 15:58). God roept ons toe: “U dan, wees sterk en verlies de moed niet [1], want er is loon overeenkomstig uw werk” (2 Kron. 15:7).

Zoals gezegd, is het onmogelijk om een grote heldere stad verborgen te houden. Als christenen slagen we er echter vaak in om ons licht heel goed te verbergen. Sleutelwoord “onderzeese christenen” – we duiken onder. De lijst van lichtdimmers in ons leven is schijnbaar eindeloos.

Laat de Heer ons opnieuw inspireren om voor Hem te stralen volgens onze roeping. Je hebt een prachtig licht, dat de Heer Jezus helder wil zien schijnen in deze wereld. Hij geeft je de kracht om dat te doen.

NOOT:

1. Verlies de moed niet – Letterlijk: Laat uw handen niet slap worden.

© www.bibelstudium.de; Alexander Schneider;

Online in het Duits sinds 24.06.2024

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW