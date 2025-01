24 uur geleden Contrasten in verbinding met het kruis (4)

Bijbelgedeelten: Exodus 34 vers 6; Deuteronomium 14 vers 18; Nehemia 9 vers 17; Psalm 86 vers 15; 88 vers 17; 103 vers 8; 145 vers 8; Joël 2 vers 13; Jona 4 vers 2; Nahum 1 vers 3; Mattheüs 27 vers 41,42; 2 Korinthe 13 vers 4.

“… terwijl wij zien op Jezus, … Die … [het] kruis heeft verdragen …” (Hebr. 12:2).

Negen keer lezen we in de Schrift dat God traag is tot toorn, geduldig, en rijk aan goedertierenheid (Ex. 34:6; Num. 14:18; Neh. 9:17; Ps. 86:15; 103:8; 145:8; Joël 2:13; Jona 4:2; Nah. 1:3). Het feit dat God traag is tot toorn is herkenbaar in Zijn handelen naar ons mensen toe. Ik wil drie voorbeelden geven: God bracht de zondvloed pas op aarde nadat Noach 120 jaar had “gepredikt” (Gen. 6:3; 2 Petr. 2:5). God was ook traag tot toorn over de inwoners van Kanaän: Hij bracht het oordeel pas over hen, nadat zij hun zonden zozeer hadden opgestapeld dat God niet anders kon dan hen oordelen. God was ook traag tot toorn jegens de inwoners van Ninevé: nadat zij berouw hadden getoond, had Hij berouw over het kwaad waarover Hij had gesproken en keerde Hij Zich af van de vurigheid van Zijn toorn (Jona 3:9,10). Maar wat zien we in de drie uren van duisternis toen Zijn Eigen Zoon beladen met onze zonden aan het kruis hing? Daar herkennen we geen aarzeling of talmen van de kant van God. Zijn toorngloed werd ongeremd en onverminderd over Hem uitgestort (Ps. 88:17). Wie kan zich voorstellen hoe dat voor Hem moet zijn geweest!

De Heer Jezus is God en Mens in één Persoon. Hij is de Almachtige (Openb. 1:8). Hij heeft de hemelen en de aarde gemaakt door Zijn grote kracht en door Zijn uitgestrekte arm; niets is voor Hem onmogelijk (Jer. 32:17). Hem is alle macht in de hemel en op de aarde gegeven (Matth. 28:18). Toen Hij aan het kruis hing en door de mensen bespot en gehoond werd, had Hij in een oogwenk naar beneden kunnen komen en al Zijn vijanden kunnen vernietigen met de adem van Zijn mond, maar in plaats daarvan werd Hij gekruisigd in zwakheid (2 Kor. 13:4). Hij liet alles met Zich gebeuren en verdroeg stil de walgelijke boosaardigheid en ontelbare haatgevoelens van de mensen. Aan het kruis gaf Hij zo een beeld van de grootste zwakheid. De overpriesters, schriftgeleerden en oudsten bespotten Hem en zeiden: “ Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen” (Matth. 27:41,42). En wat hadden ze gelijk met hun uitspraak: Hij kon Zichzelf niet redden omdat Hij anderen wilde redden – u, jou en mij. Maar juist daar, waar Hij het beeld van de grootste zwakheid vertoonde en waar alles op een grote nederlaag leek, behaalde Hij in werkelijkheid de grootste en machtigste overwinning. Wat een wonder van de wijsheid van God!

