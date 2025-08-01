1 uur geleden Bent u ook bang?

“Maar Hij zei tot hen: ‘Ik ben het, weest niet bang.”

Het is interessant dat de ervaring van Jezus die de storm tot bedaren brengt, zich afspeelt tussen het voeden van de vijfduizend – met vijf kleine gerstebroden en twee kleine vissen – en de verklaring van de Heer: “Ik ben het brood van het leven.” Deze plaatsing is zeer betekenisvol. Het legt de basis voor de zeven “Ik Ben”-uitspraken die in het evangelie van Johannes te vinden zijn.

Volgens het verslag van Mattheüs dwong, verplichtte of drong de Heer er bij Zijn discipelen er op aan om in het schip te stappen en voor Hem uit naar de overkant te varen (Matth.14:22). Toen de storm opstak en de wind en golven hun boot deden slingeren, verscheen de Heer. Terwijl ze midden in de storm zaten, was de Heer Jezus op de berg aan het bidden. Dit is een beeld van Hem als onze grote Hogepriester, die eeuwig leeft om voor ons te pleiten.

Het was op dat moment – tijdens hun donkerste moment – dat de Heer Zichzelf openbaarde. Hij verscheen aan hen in de storm en zei: “Ik ben het, weest niet bang.” Dit is een krachtige uitspraak! De zin “Ik ben het” is in het Grieks ego eimi, wat vertaald kan worden als “Ik ben.”

De grote Ik Ben verscheen aan hen te midden van hun storm, en toen ze Hem gewillig in de boot ontvingen, hield de storm op. De Heer wilde niet dat ze onwetend zouden blijven over wie Hij was, noch wilde Hij dat ze in angst zouden blijven.

In Johannes 18 vers 6, toen de soldaten de Heer Jezus kwamen arresteren, vroeg Hij: “Wie zoekt u?” Ze antwoordden: “Jezus de Nazoreeër.” Hij antwoordde: “Ik ben het.” Die verklaring deed degenen die niet in Hem geloofden, terugdeinzen van angst. Daarentegen namen in Lukas 24 vers 39 dezelfde woorden – “Ziet … dat Ik het Zelf ben” – de angst weg uit de verontruste harten van Zijn volgelingen. Op dezelfde manier werd de bejaarde apostel Johannes weer tot leven gewekt door de verklaring van de Heer in Openbaring 1 vers 17: “Ik ben de Eerste en de Laatste.”

Wanneer u door de stormen van het leven gaat en angst u begint te overspoelen, bedenk dan dat het in zulke momenten is dat de Heer Jezus, de grote Ik Ben, Zichzelf krachtig openbaart en zegt: “Hebt goede moed, weest niet bang.”

