Behouden om te aanbidden …

“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden” (Luk. 19:10).

“… de Vader zoekt zulke [personen] die Hem aanbidden” (Joh. 4:23).

In het eerste vers zien we, dat de Heer Jezus kwam om te zoeken en te behouden wat verloren was. In het tweede vers zien we, dat de Vader Zijn Zoon zond om te zoeken en te behouden – met het specifieke doel een volk voort te brengen dat Hem aanbidt. We denken vaak dat de belangrijkste reden waarom we behouden zijn, is om aan de hel te ontsnappen. Dat is zeker een wonderbaar voordeel, maar het is niet het hoofddoel. Hoewel we kunnen en moeten genieten van de zegeningen die we in Christus hebben, mogen ze niet onze belangrijkste focus worden. We moeten nooit zó bezig zijn met de zegeningen, dat we de Zegenaar uit het oog verliezen.

Het zal ons misschien verbazen, dat het belangrijkste motief voor onze behoudenis niet is, dat wij ontvangen, maar dat God ontvangt. We zijn verlost zodat God door ons leven aanbeden en verheerlijkt kan worden. De apostel Paulus drukte het zo uit: “Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid! Amen” (Ef. 3:21).

In Romeinen 1 vers 5 lezen we, dat het doel van evangelisatie is: “voor Zijn Naam, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken.” De apostel Johannes herhaalt dit in 3 Johannes 7, waar hij schrijft, dat zendelingen uitgingen “voor de Naam”. Onze behoudenis is allereerst tot eer van God, niet slechts tot ons eigen voordeel.

Natuurlijk genieten we van talloze zegeningen in de verlossing! Maar dit zijn extra voordelen, niet het uiteindelijke doel. We zijn geroepen om God te verheerlijken voordat we iets van Hem proberen te verkrijgen.

Dit is wat de Heer Jezus benadrukte toen Hij zei: “Zoekt echter eerst het Koninkrijk <van God> en Zijn gerechtigheid,1 en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Matth. 6:33). Door de hele Schrift heen zien we, dat Gods primaire activiteit altijd het zoeken naar ware aanbidders is geweest. In Openbaring 19 vers 1-5 verklaart de gemeente in de hemel: “Halleluja! De behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God! Want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen … Halleluja! … Amen! Halleluja! … Prijst onze God, al Zijn slaven, <en> u die Hem vreest, kleinen en groten!”

Het uiteindelijke doel van de hemel is, dat wij God op de juiste manier en voor altijd kunnen aanbidden.

Anker voor vandaag:

Mogen wij nu al beseffen, dat wij gered zijn om God te aanbidden als onze Vader, en laten wij het doel waarvoor Hij ons heeft verlost, gaan naleven.

Noot:

1. ‘Zijn’ heeft betrekking op God.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW