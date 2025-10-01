1 dag geleden Behouden door gevaren …

“David verbleef in de woestijn in de bergvestingen; hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand” (1 Sam. 23:14).

Saul en David hadden op zijn zachtst gezegd een tumultueuze relatie. Saul werd jaloers en leefde in constante angst en onzekerheid. David leed onder Sauls hand vanwege deze jaloezie. Er zijn minstens negen psalmen geschreven in deze tijd, waarin we Davids hart horen uitstorten voor zijn God. Psalm 59 vers 1 komt overeen met 1 Samuël 19 vers 11; Psalmen 56 en 34 met 1 Samuël 21 vers 10-15; Psalm 142 met 1 Samuël 22:1-3; Psalm 63 met 1 Samuël 22:5; Psalm 52 met 1 Samuël 22:9-19; Psalm 54 met 1 Samuël 23:19-29; Psalm 57 met 1 Samuël 24 vers 1-22; en Psalm 7 met 1 Samuël 24 vers 9-12.

Saul is een levendig voorbeeld van hoe een mens er in het vlees uitziet: zelfzuchtig en egocentrisch. David daarentegen was een man naar Gods hart. We lezen in Handelingen 13 vers 22 dat God Saul wegnam en “verwekte Hij hun David tot koning, van wie Hij ook aldus getuigenis gaf: ‘Ik heb David gevonden, de [zoon] van Isaï, een man naar Mijn hart, die Mijn hele wil zal doen.’” Hoewel Saul meedogenloos David achtervolgde, zegt ons vers: “maar God gaf hem niet over in zijn hand.” God zou niet toestaan ​​dat Saul Zijn plannen voor David zou dwarsbomen.

Saul zette David herhaaldelijk onder druk, maar Gods oog was op David gericht en Zijn hand rustte op de thermostaat! De Heer liet David vurige beproevingen doorstaan, die hem uiteindelijk vormden tot de man Gods die hij werd. Petrus zegt ons: “Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:6-7). Jakobus instrueert ons: Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, Die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden” (Jak. 1:2-5).

Vergeet niet, dat onze God altijd over ons leven waakt en het in Zijn macht heeft. Hij wil gewoon, dat we op Hem vertrouwen en niet op ons eigen inzicht steunen!

