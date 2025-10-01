24 uur geleden Angst en gebed

“Wie van u echter kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” (Matth. 6:27).

“Weest in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7).

“… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7).

Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan.

Welk een voorrecht dat ik door Hem,

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen,

in ’t gebed tot onze Heer. Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft.

Gaan wij dan met al ons strijden,

tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen,

dan Hij die ons lijden draagt.

Jezus biedt ons aan genezing,

Hij alleen is ’t, die ons schraagt. Zijn wij zwak belast beladen,

en terneêr gedrukt door zorg.

Dier’bre Heiland onze Toevlucht,

Gij zijt onze Hulp en Borg

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer.

In Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

“Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord

verblijdt het” (Spr. 12:25).

Maken we ons zorgen over dingen? In mijn werk met mensen met psychische problemen zie ik veel mensen die lijden aan wat nu de diagnose ‘algemene angststoornis’ wordt genoemd, of zoals iemand zei: “Je maakt je vandaag zorgen over waar je je volgende week misschien zorgen over maakt.” Als we angstig zijn, kan dat ons somber maken en, zoals de liedschrijver het zegt, verspelen we onze vrede en lijden we onnodig pijn als we die niet aan de Heer voorleggen.

Een broeder zei ooit: als we tot de Heer gaan, worden onze gebeden beantwoord met ‘ja,’ ‘nee’ of ‘wacht.’ Soms vinden we het antwoord ‘nee’ niet prettig. Paulus vroeg drie keer om de doorn in zijn vlees weg te nemen, maar toen hij eenmaal het antwoord had, accepteerde hij het.

Hoe volhardend zijn we in gebed, vooral wanneer het antwoord ‘wachten’ is? We krijgen misschien nooit antwoord op sommige dingen terwijl we nog hier op aarde zijn – bijvoorbeeld de redding van familie en vrienden – maar weten: “… als we iets bidden naar Zijn wil, Hij ons hoort” (1 Joh. 5:14).

Laten we het aan de Heer over als we naar Hem toe gaan, of blijven we angstig en bezorgd? We willen vaak niet alleen antwoorden, maar ook meteen alle details! Paulus vroeg in Handelingen 9 vers 6: “Wie bent U, Heer?” Het antwoord was: “… sta op en ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen.” Paulus wist niet wat de Heer van plan was, maar hij vertrouwde erop en gehoorzaamde, en het werd hem op de tijd van de Heer geopenbaard.

Er bestaat een gezegde: “Gedeelde smart is halve smart,” maar als het erop aankomt om dingen aan de Heer voor te leggen, moeten we weten, dat het geen “halve smart” is, maar iets dat we volledig aan de Heer moeten overlaten. In Jesaja 37 vers 14 ontvangt Hizkia een dreigbrief van de koning van Assyrië. Nadat hij de brief gelezen heeft, legt hij hem voor de Heer neer en in zijn gebed in de verzen 16-20 zegt hij in feite: “Deze brief is aan mij gestuurd, maar hij is eigenlijk aan U gericht, Heer.” In de verzen 23-36 ontvangt hij het antwoord van de Heer aan de koning. We lezen in vers 29: “Omdat u tegen Mij tekeer bent gegaan, en uw hoogmoed is opgeklommen tot in Mijn oren – zal Ik Mijn haak in uw neus slaan en Mijn bit tussen uw lippen en Ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen.” Hizkia ging met het probleem naar de Heer en liet het volledig aan Hem over om het af te handelen.

Hoe goed zijn we in het voorleggen van onze problemen, moeilijkheden en angsten aan de Heer en ze volledig bij Hem achterlaten? Als we het advies van dit lied opvolgen, zal Hij op Zijn juiste moment in al onze behoeften voorzien.

Paul Gardner; © Tidings

