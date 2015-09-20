11 uur geleden Wonderen (7) – Het boek Richteren

Bijbelgedeelten: Richteren 6-7; 14-16

Leestijd: 1 minuut

48. Het offer van Gideon (Richt. 6)

Gideon bracht een offer aan de Engel van de Heer. Hij legde ongezuurde broden en vlees op de rots, en er kwam vuur uit, dat het offer verteerde.

49. Het wollen vacht van Gideon

Gideon, de dappere held, dorste tarwe om het te beschermen tegen Midian. De engel des Heren had deze vreesachtige man aangesteld als leider in de strijd tegen de Midianieten. Gideon vroeg de Engel des Heren om een ​​teken. Hij spreidde een wollen vlies uit, opdat dauw op de vacht zou zijn. Dat was op zich niets bijzonders. Maar wat wél bijzonder was, was dat alles eromheen droog bleef. En vervolgens gebeurde het omgekeerde ook nog (dus alleen droogte op de vacht en vocht op heel het land eromheen zie Richt. 6:37 – FW).

50. De overwinning van Gideon (Richt. 7)

Gideon besiegte mit 300 Mann eine riesige Übermacht. Seine Waffen waren zerbrochene Krüge, Fackeln und Posaunen. Der Sieg war Gottes, und darum gehörte ihm auch die Ehre.

51. De kracht van Simson (Richt. 14–16)

Simson, wiens geboorte door God was voorspeld, was een krachtige en sterke man. Maar zijn bovennatuurlijke kracht kwam ongetwijfeld rechtstreeks van God. En met deze kracht verrichtte hij verschillende wonderen. Hij doodde een jonge leeuw zonder wapen; hij was in staat een groot aantal vossen te vangen en hun staarten vast te binden; hij doodde eigenhandig talloze Filistijnen; hij rukte een stadspoort volledig van zijn fundamenten; en hij liet een gebouw instorten dat duizenden mensen kon herbergen.

Gerrit Setzer; www.bibelstudium.de;

Online in het Duits sinds 20.09.2015

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW