1 dag geleden Wonderen (6) – het boek Jozua

Bijbelgedeelte: Jozua 6; Jozua 10

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45. De muren van Jericho (Joz. 6)

De aanvoerder van het leger van de Heer had weliswaar een getrokken zwaard, maar zijn gevechtsmethode was heel anders. De Israëlitische soldaten moesten in stilte rond de versterkte stad marcheren, met de ark van het verbond en zeven priesters voorop. Dit duurde zes dagen, als bewijs van Gods geduld. Op de zevende dag werd het nog zeven keer herhaald. Ten slotte klonken de bazuinen en ramshoorns, begeleid door het gejuich van de Israëlieten. De muur stortte in en de Israëlieten trokken de stad binnen. Na de verovering werd de stad vervloekt – een vloek die Elisa blijkbaar ophief, terwijl die in de tijd van Elia nog van kracht was (2 Kon. 2; 1 Kon. 16).

Sommigen dachten, dat het geluid de muren had doen instorten. Maar zelfs de ‘kerkvader’ Chrysostomus zei: “Zelfs als de bazuinen tienduizend jaar hadden geklonken, zou de muur niet zijn gevallen, maar voor de gelovige is alles mogelijk.”

46. ​​De hagelstenen uit de hemel (Joz. 10:1-11)

Jozua vocht tegen vijf Amorietische koningen en kwam de Gibeonieten te hulp. God streed voor Israël. Hij bracht de vijand in verwarring en zond een enorme hagelstorm over deze koningen. Er stierven meer mensen door de hagelstorm dan door het zwaard.

47. Onbeweeglijke zon en onbeweeglijke maan (Joz. 10:12-15)

Tijdens zijn strijd tegen vijf Amorietische koningen bad Jozua, dat de zon en de maan stil zouden staan. Omdat hij dit gebed uitsprak terwijl de zon scheen, betekent het niets anders dan dat de zon niet zou ondergaan en de maan niet zou verschijnen. En zo werd de middag blijkbaar met twaalf uur verlengd. Zoiets is nooit eerder of sindsdien gebeurd. Natuurlijk heeft God nog steeds de macht om de aarde stil te zetten (want daar gaat het hier om), maar Hij heeft het slechts één keer gedaan. Laat iedereen die gelooft, dat grote wonderen moeten blijven gebeuren dit in gedachten houden.

Gerrit Setzer; www.bibelstudium.de;

Online in het Duits sinds 16.09.2015

Geplaatst in: Christendom

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