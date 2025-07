13 uur geleden Wie is onze Meester?

“Niemand kan twee heren dienen1, want hij zal òf de één haten en de ander liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en de mammon” (Matth. 6:24).

Elke dag maken we keuzes over wie of wat ons leven beheerst. Soms denken we, dat we twee meesters kunnen dienen – proberen we God te volgen terwijl we vasthouden aan zonde of wereldse waarden. Maar deze verdeelde loyaliteit werkt nooit. Het is alsof je probeert in twee richtingen tegelijk te lopen – onmogelijk en uitputtend.

1. Er zijn maar twee meesters

Het menselijke ras is verdeeld onder twee banieren: die van Christus of die van satan. We dienen ofwel Hem die “de Kapitein van onze verlossing” is, of we dienen “de god van deze wereld” (2 Kor. 4:4). God dienen is niet optioneel – het is ingebouwd in onze geestelijke identiteit. Als u gered bent, bent u al van Hem – de vraag is nu, wilt u er ook naar leven?

2. Ware vrijheid wordt gevonden in doelbewuste dienstbaarheid

Door God gegeven vrijheid ontstaat niet door het negeren van regels, maar door het van ganser harte dienen van één Meester. Ware vrijheid ontstaat wanneer we ons volledig overgeven aan de wil van de Heer, niet wanneer we onze verlangens najagen. Deze toewijding van één hart bevordert vrede, geen beperking. Hoe nauwer we ons op Christus richten, hoe ruimer onze vrijheid wordt.

3. Overgave bevrijdt ons van andere jukken

“Het evangelie heeft ons vrijgemaakt van het juk van de zonde en satan, zodat we ons aan God kunnen overgeven.” Dit is het geheim van echte vrijheid – een leven geleid door Zijn genade. Als we onder Zijn verlichtend juk blijven, worden we bevrijd van lasten van angst, schuld en verwachting. Christus dienen wordt onze vreugde, niet onze plicht.

4. Onze dienst weerspiegelt de meester die we dienen

Dienen onder twee meesters leidt tot spanning, maar de Heer alleen dienen geeft ons duidelijkheid en een doel. Gelovigen zijn niet alleen bevrijd van zonde – ze zijn ook bekwaam om heilig te dienen. Alleen de Heer dienen is vreugdevol omdat we Zijn wil uitvoeren en niet onze eigen wil. Als we volgens Zijn aanwijzingen dienen, vinden we niet alleen voldoening – we tonen Zijn leven aan een oplettende wereld.

Anker voor vandaag:

Sta vandaag met heel je hart in dienst van de Heer. Laat Zijn wil je weg bepalen en je zult ware vrijheid en vreugde vinden.

NOOT:

1. Dit is ‘als slaaf dienen.’

