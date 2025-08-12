11 uur geleden Welke woorden zaaien wij vandaag?

“Zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote dingen. Zie hoe zo’n klein vuur zo’n groot bos aansteekt! Ook de tong is een vuur …” (Jak. 3:5–6).

12 augustus 2025

Net zoals vuur alles op zijn pad kan vernietigen, kunnen onzorgvuldige woorden vernietigen wat we het meest waarderen. Wanneer de tong de controle verliest, kan het een van de meest destructieve krachten in het leven zijn.

Hoeveel huwelijken zijn er niet geruïneerd door harde, kritische woorden? Hoeveel kinderen zijn er niet getekend door kwetsende, sarcastische opmerkingen? Hoeveel gemeenten zijn er niet verdeeld door roddels en achterklap?

De vernietigende kracht van woorden

Efeze 4 vers 29 gebiedt:

“Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer één dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen.”

Spreuken 12 vers 18 herinnert ons eraan:

“Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.”

Onze woorden hebben de kracht om relaties, reputaties en vrede te vernietigen. Maar ze hebben ook de kracht om genezing, hoop en leven te brengen.

Het kiezen van levengevende woorden

Wie kunt u vandaag zegenen? Begin met uw partner. Spreek over leven in uw kinderen. Bouw uw broeders en zusters op in Christus.

Spreuken 15 vers 4 zegt:

“Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.”

Wat kiest u: leven brengen of verpletteren?

Spreuken 16 vers 24 zegt:

“Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.”

Geroepen om te zegenen

1 Petrus 3 vers 8-9 roept ons op te zegenen:

“En tenslotte, weest allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde, welgezind, nederig, en vergeldt niet kwaad met kwaad, of schelden met schelden, maar zegent integendeel … .”

Ook met degenen met wie we moeite hebben om mee om te gaan, wil de Heer dat we zegenen, niet vervloeken. Onze woorden zijn als zaad: wat we zaaien, zal groeien.

Een gebed voor onze woorden

Psalm 141 vers 3 zou ons dagelijks gebed moeten zijn:

“HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.”

En Psalm 19 vers 15 geeft ons het doel van ons hart:

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!”

Anker voor vandaag:



Wat voor soort zaad zaait u vandaag met uw woorden? Zaden die verbranden en vernietigen, of zaden die genezen en leven geven?

