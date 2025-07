17 uur geleden Wandel met God …

“Henoch wandelde met God … ” (Gen. 5:24)

7 juli 2025

Wat betekent het om met God te wandelen? Hier is een man – omringd door goddeloosheid – die toch met God wandelt. Wat betekent dat? Henoch wandelde niet letterlijk met God; dit is zonder twijfel een figuurlijke uitdrukking. Maar een figuurlijke wandel houdt vandaag de dag dezelfde elementen in als toen.

Ten eerste betekent het om gemeenschap met God te hebben. Wandelen met God is een voortdurende relatie met Hem ontwikkelen door te bidden en Zijn Woord te lezen – om die relatie de overhand te geven in ons leven. Als we gered zijn, is God aanwezig in ons leven. In sommige van onze levens is Hij prominent aanwezig. Maar de Heer wil niet alleen aanwezig zijn of zelfs prominent aanwezig zijn – Hij wil ook prominent aanwezig zijn (Kol. 1:18)! Het betekent dat we Hem op de eerste plaats zetten in al onze beslissingen. Mattheüs 6 vers 33 komt bij me op: “Zoekt echter eerst het Koninkrijk van God.” De apostel Paulus zei na 30 jaar de Heer te hebben gediend: “om Hem te kennen” (Fil. 3:10). Hij zocht er voortdurend naar om de Heer dieper te leren kennen. Dat is de eerste stap in een wandel met God.

Ten tweede betekent het, dat ik vooruitgang boek in mijn wandel door met Hem in de pas te blijven lopen. Je kunt niet met iemand wandelen als je niet in de pas blijft lopen. Een wandeling is niet zoals glijden over een bewegend voetpad op het vliegveld – het is niet glad. Het is een herhaling van bijna-vallen. Heb je ooit je wandeling geanalyseerd? Elke stap is een moment van onbalans – je laat je lichaam uit balans raken en vangt jezelf op met je andere been. Je verschuift weer en valt bijna, maar vangt jezelf weer op. De man of vrouw die wandelt met God is iemand die leeft op de rand van een val. Dat betekent wanneer God er niet is om je te steunen en te sterken, je naar beneden gaat. Je rekent op Hem om er doorheen te komen en je staande te houden. Dat is wat een wandel met God inhoudt. Het is altijd een wandel van erop uit trekken – nooit tevreden zijn met de status quo, nooit tevreden zijn om stil te blijven staan en niets te doen. Het is altijd bewegen in het tempo waarin God beweegt. Het betekent een stap zetten wanneer God zegt: “Beweeg”.

Ten derde moeten we vrij zijn van belemmeringen in onze wandel met God. Er was geen onenigheid tussen God en Henoch. Je kunt niet vreugdevol met iemand wandelen als je het niet met hem eens bent. Ze waren het met elkaar eens. “Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben?” (Amos 3:3). Er waren geen hindernissen tussen Henoch en zijn God. Dit is essentieel voor jou als je verder gaat in je leven – niets mag tussen jou en de Heer komen.

