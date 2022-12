2 uur geleden Verschil tussen kopen en (ver)lossen

Bijbelverzen: 2 Petrus 2 vers 1; Romeinen 3 vers 24

Verlost worden is algemeen; verlossing, als het over personen gaat, is individueel. Het verwijst naar een speciale klasse – zij die Christus in geloof als hun Verlosser hebben aanvaard.

Een of twee illustraties kunnen ons helpen het verschil tussen deze twee dingen te begrijpen. Stel je voor dat je een hond in een kooi ziet, gevangen gehouden door een brutale baas. Vaak ga je aan dit treurige gezicht voorbij en zie, hoe je de brute man zijn hond slaat en mishandelt. Je hebt medelijden met deze hond en denkt: “Misschien kan ik deze hond kopen, dan is hij vrij van deze wrede baas.” Dus op een dag ga je met de auto naar het huis van de man en vraagt hem of hij je zijn hond wil verkopen. De man gaat akkoord, noemt een prijs en u betaalt. Je koopt de hond en de kooi. Dan zet je de kooi met de hond in je auto en rijdt weg.

Wat is er nu met de hond gebeurd? Hij is gekocht, hij heeft een nieuwe baas. De eigenaar is veranderd, maar niet de toestand – hij zit nog steeds gevangen in de kooi. Maar wanneer je thuiskomt en de kooi opent en de hond eruit komt en rondrent, is de toestand ook veranderd – hij is bevrijd! Verlossing houdt bevrijding in.

Een andere illustratie van de slavenmarkt leert dezelfde waarheid. Stel je voor dat je in die tijd leefde en een gebonden slaaf te koop zag op de markt. Je hebt medelijden met de slaaf en koopt hem, en hij wordt in ketens aan je overgedragen. Hij heeft een nieuwe meester, maar geen nieuwe toestand – hij is nog steeds een slaaf! Dat illustreert dit gekocht zijn. Maar stel je voor, dat je er geen belang bij hebt hem als slaaf te houden, en dat je hem uit mededogen van zijn ketens bevrijdt. Dat is verlossing: gekocht en bevrijd worden.

Bruce Anstey; www.bibelstudium.de

